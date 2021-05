So schön kann Schule sein: Freisinger Jugendliche freuen sich auf bessere Stühle, Lehrer, Kiosk und Kakteen

Wie schön Schule sein kann merkt man erst, wenn man sie nicht mehr hat. Diese Erfahrung machte auch die Klasse 5 a der Freisinger Realschule Gute Änger mit Lehrerin Kerstin Humbs (r.). Am meisten freuten sich Schüler darauf, in Zukunft wieder mehr Freunde treffen zu können.

Umfrage bringt die Wahrheit ans Licht

von Helmut Hobmaier schließen

Dass sie sich einmal so sehr auf die Schule freuen würden, haben sich viele Schülerinnen und Schüler selbst nie gedacht. Was sie wohl am meisten vermisst haben?

Freising - Zurück an der Schule: Weil die Sieben-Tage-Inzidenz dauerhaft unter 100 liegt, hat am Montag für alle Schüler im Kreis Freising der Präsenzuntericht (Wechselunterricht) begonnen – also auch für die fünften bis neunten Klassen der Realschule Gute Änger in Freising. „Klar, dass sich Lehrer und Schulleitung schon sehr auf diesen Tag gefreut haben“, berichtet Konrektorin Uschi Zitzelsberger. Aber worauf genau freuen sich die Schüler? Aber worauf genau freuen sich die Schüler?

Das wollten die Klassenleiter genauer wissen und haben es deshalb konkret abgefragt. Die Antworten der Schüler wurden dann digital eingesammelt und die Antworten ausgedruckt. Am Wochenende haben die Lehrer dann die Drucke an die Fenster der Schule geklebt – am „ersten Schultag“ war das dann ein wunderschöner Willkommensgruß.

Liste der Dinge, die die Jugendlichen vermisst haben, ist lang

Übrigens: Die Realschüler-Rückkehrer freuten sich unter anderem auf: „normalen Unterricht“, „Gemeinschaft“, „Musik und Klavier“, „Freunde treffen“, „bessere Stühle“, „Lehrer wiedersehen“, „Pausenhof-Verkauf“, „tolle Lehrer“, „nicht so viel drucken“, „Herrn Zach in Chemie“, „öfter draußen“, „die Kakteen der 8 a“ – und auf „Arbeitsblätter“. Sie freuen sich aber auch noch auf „Ganztagsbetreuung“, „alle wieder zusammen“, „den Kiosk“, „echte Noten“, „Smalltalk“, „wieder mit dem Bus fahren“, „konzentrieren“, „Lehrer sehen“, „friends“, „Sport“, „Geschichte Neubert“, „rauskommen“ und: „keine W-Lan-Probleme“.

