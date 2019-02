So viele Stunden im Einsatz wie noch nie: BRK-Bereitschaft Freising stellt Rekord auf

Das ist ein neuer Rekord: Die Mitglieder der BRK-Bereitschaft Freising haben 2018 so viele Stunden ehrenamtlichen Dienst geleistet wie noch nie.

Freising – Die Mitglieder der Bereitschaft Freising haben im vergangenen Jahr mehr als 24.500 Stunden ehrenamtlichen Dienst geleistet – ob im Rettungsdienst, Sanitätswachdienst, in Aus- und Fortbildung, Katastrophenschutz oder Gemeinschaftsarbeit. Und jährlich wird es mehr: Die Stundenanzahl entspricht laut der Jahresbilanz des stellvertretenden Bereitschaftsleiters Benedikt Popken einem „neuen Rekord“. Der von 2017 mit 22.000 Stunden ist gebrochen.

An den Zuwachs-Rekord von 2017 mit 31 neuen Mitgliedern konnte jedoch nicht angeknüpft werden: 2018 waren es „nur“ 28 Neumitglieder. Nebenbei: Das Durchschnittsalter der Bereitschaft Freising liegt bei nur 26 Jahren. Popken: „Mehr als die Hälfte ist jünger als 30 Jahre und das Durchschnitts-Eintrittsalter liegt bei 22 Jahren.“

Während die Stunden des Rettungsdienstes bei knapp 12.600 stagnierten, „aber noch immer knapp 23 Prozent der gesamten Schichtanzahl der Rettungswache Freising ausweisen“, steige die Anzahl der geleisteten Stunden „hauptsächlich im Sanitätswachdienst als auch im Aus- und Fortbildungsbereich“. Benedikt Popken: „Von den insgesamt 28 Neumitgliedern des Jahres haben bereits sieben Mitglieder die Ausbildung zum Rettungssanitäter absolviert. Weitere neun Mitglieder haben bereits mit der Ausbildung begonnen oder starten noch.“

Übrigens: Eine Freistellung vom Arbeitgeber oder vom Studium gibt es dafür nicht. Die Bereitschaftsmitglieder machen dies vollständig in ihrer Freizeit oder im Urlaub. Alle aufgenommenen Mitglieder haben als Voraussetzung zur Teilnahme im Sanitätsdienst den Fachlehrgang Sanitätsdienst durchlaufen – einen 96-stündigen Lehrgang mit Abschlussprüfung über sieben Wochenenden hinweg zum Fach-Sanitäter.

Auch im Sanitätswachdienst machen sich die Neumitglieder bemerkbar: Ein Sprung von 4676 Stunden auf 5906 Stunden wurde heuer verzeichnet. Der war jedoch nicht nur durch neue Sanitätswachdienste und Aufträge bedingt, sondern auch durch die Teilnahme von Praktikanten im Sanitätswachdienst. Das ist seit Anfang 2018 möglich, um Wartezeiten auf Ausbildungsplätze zum Fachsanitäter zu kompensieren.

Im Rahmen des Katastrophenschutzes wurde ebenfalls einiges bewerkstelligt: Knapp 900 Stunden fielen laut Popken auf die Schnelleinsatzgruppen, die im vergangenen Jahr unter anderem beim Sicherheits-Problem am Flughafen – eine Frau war unkontrolliert durch die Sicherheitsschleuse gekommen, wir berichteten – die Versorgung und die Verpflegung gestrandeter Passagiere übernommen hatten. Zudem wurden die Einsatzkräfte der Großbrand-Einsätze an der Echinger Tennisanlage und bei der Holzfirma in Wang verköstigt. Außerdem waren 40 Mitglieder der Bereitschaft Freising in Schnelleinsatzgruppen aktiv und nahmen an einer Großübung an der Neufahrner Kurve teil.

Die restlichen Stunden verteilen sich auf Hintergrund-Aufgaben: So wurden 550 Stunden im Blutspendedienst geleistet, 400 Stunden in der Öffentlichkeitsarbeit, 150 Stunden im Volksfest-Glückshafen zur Mittelbeschaffung, 200 Stunden in Verwaltungs- und Instandhaltungsarbeit sowie 100 Stunden für die Unterstützungsgruppe Rettungsdienst.

Die BRK-Bereitschaftsleitung bedankte sich im Rahmen einer Feierstunde bei allen Mitgliedern für das „mehr als erfolgreiche Jahr 2018“. Benedikt Popken: „Wir hoffen, auch heuer den Anschluss an das Vorjahr mit der Energie, der Motivation und dem Engagement der Mitglieder zu erreichen.“ ft

