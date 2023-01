Söder in Freising: „Keine Startbahn mit Minister Herrmann“

Beim Eintrag ins Gästebuch des Diözesanmuseums: Freisings CSU-Chef Jürgen Mieskes, Ministerpräsident Markus Söder, Staatsminister Florian Herrmann, MdB Erich Irlstorfer und Bezirksrat Simon Schindlmayr (v. l.) © Lehmann

Ministerpräsident Markus Söder hat in Freising die Startbahnfrage mit der Wiederwahl seines Freisinger Mitarbeiters verknüpft - Minister Florian Herrmann.

Freising – Die Besucher riss es von den Sitzen, als der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstag im prall gefüllten Lichthof des Diözesanmuseums beim CSU-Neujahrsempfang sprach. Stehend applaudierten die Gäste nach seinem Auftritt – nicht zuletzt wohl wegen eines Satzes: Die dritte Startbahn werde nicht gebaut, solange Florian Hermann als Minister an seiner Seite wieder „in den Landtag gewählt wird“. Die rund 200 Startbahngegner, die sich vor dem Diözesanmuseum postiert hatten und ihre Forderung, die Runway zu „canceln“, für alle Zeiten zu streichen (siehe Bericht unten), hätte die Bemerkung wohl nicht zufriedengestellt.

Minister Herrmann „eine Art Dr. Sommer“

Söder betonte vor den hunderten Gästen aus Politik, Wirtschaft, Religion, den Verbänden und Hilfsorganisationen, wie froh er sei, so jemanden wie Florian Hermann an seiner Seite zu haben. Leiter der Staatskanzlei zu sein, bedeute, „schwierige“ Briefe zu bearbeiten und zu beantworten. Im Hintergrund zu klären, was auf der Ebene des Ministerpräsidenten gar nicht ankomme. Eine Art „Dr. Sommer“ sei er da, meinte Söder in Anspielung auf die Figur des „Chef-Aufklärers“ der Jugendzeitschrift „Bravo“ mit Augenzwinkern.

Spitze Bemerkungen gab es in Richtung Bundeshauptstadt. In Sachen Sicherheit sei die Bundesregierung wohl überfordert. Mit einer Verteidigungsministerin, die „mehr am Amt klebe, als mancher am Boden“. Apropos kleben: „Kleben und kleben lassen“ sei Söders Devise – frei nach dem geflügelten Wort „Leben und leben lassen“. Doch: „Wer andere gefährdet und gegen Recht verstößt, muss auch vom Rechtsstaat Antwort bekommen“, so Söders Anmerkung zu den Aktionen der Klimaaktivisten – auch dafür kerniger Applaus aus den Zuhörerreihen.

In CSU-Neon-Blau erstrahlte der Lichthof des Diözesanmuseums beim 40. Neujahrsempfang der CSU. Die Stadtkapelle Freising spielte unter Leitung von Jürgen Wüst (l.) zum Auftakt des Abends den „Fränkischen Lied-Marsch“, bevor Ministerpräsident Markus Söder ans Rednerpult trat. © Lehmann

Energiepolitik der Ampel „abartig!“

Verstehen könne er die Haltung der Regierung auch in Sachen Energiepolitik nicht. „Wenn man Katar einerseits der Korruption bezichtige und dann einen „Hofknicks“ mache, um Lieferungen für Flüssig-Erdgas zu bekommen, dann sei das „abartig“, meinte der Ministerpräsident. Es gelte, Energie im eigenen Land bereitzustellen. Und dazu wäre eine Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken durchaus denkbar – aber nur, solange die Wirtschaftskrise andauere. „Ideologie ist immer ein falscher Ratgeber“, meinte Söder. Bayern sei in Sachen Erneuerbare Energien vorne dran. Mit Photovoltaik-Strom etwa oder Wasserkraft. Die Windenergie sei zwar noch nicht ausgeschöpft, derzeit werde aber deren Ausbau vorangetrieben.

Auch zu strikten Corona-Maßnahmen im ersten Stadium der Pandemie nahm Bayerns Regierungschef Stellung. Weil die Zahl der Toten „wie im Krieg“ in die Höhe geschnellt sei, habe man seinerzeit die fälligen Entscheidungen getroffen. Man habe Leben retten wollen. „Und das ist auch gelungen“, sagte Söder.

Der Lichthof erstrahlte im CSU-Neon-Blau

Optisch und akustisch war der Lichthof des Diözesanmuseums am Donnerstag ganz auf den Gast ausgerichtet. Im CSU-Neon-Blau erstrahlten die Brüstungen im Lichthof. Zum Abschluss des offiziellen Programms gab’s auch noch ein blaues „Lichtschwert“ für den bekennenden Star-Wars-Fan Söder, Übrigens: Als Söder pünktlich eine Minute vor 18 Uhr das Museum betreten hatte, hatte die kleine Besetzung der Stadtkapelle Freising den „Fränkischen Lied-Marsch“angestimmt. Warum? „Er ist Franke und ich bin Franke“, erklärte der Leiter der Stadtkapelle, Jürgen Wüst.

Maria Martin

