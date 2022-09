Sofija schreibt: Ukrainische FT-Praktikantin berichtet von Schulzeit daheim und am Freisinger Gymnasium

Das letzte Foto aus dem Gymnasium in Kyiw stammt aus der Weihnachtszeit. Sofija (2. v. l.) hat ein Selfie mit ihren Freundinnen gemacht. Seit 24. Februar haben sich die Mädchen nicht mehr gesehen. privat © privat

Sofija Weremeienko (16) ist aus Irpin geflüchtet und lebt jetzt mit ihrer Mutter in Freising. Gerade schnuppert sie Zeitungsluft beim FT. Ihre zweite Kolumne beschäftigt sich mit dem Schulstart.

Freising - Sofija Weremeienko ist Anfang März aus Irpin nach Deutschland geflüchtet. Inzwischen lebt die 16-Jährige mit ihrer Mutter in Freising. Ihr Traum ist es, in München Journalismus zu studieren. Beim Freisinger Tagblatt schnuppert sie Zeitungsluft und berichtet in einer Kolumne über ihr neues Leben. Ihre Texte schreibt sie auf Deutsch.

Am heutigen Dienstag beginnt in Bayern das neue Schuljahr. Das wird besonders für mich. Aber ich erzähle von vorne: Bis zum 23. Februar 2022 war an meinem Gymnasium in Kyiw (ich schreibe „Kyiw“, weil das die ukrainische Schreibweise ist) alles normal. Aber am nächsten Tag war nichts mehr normal: Als am 24. Februar der Krieg begonnen hat, hatten alle ukrainischen Kinder und Jugendlichen Angst, dass sie die Bomben nicht überleben.

Ein wichtiger Rat für die Zeit im Keller

Inmitten dieser Angst hat meine Klassenlehrerin Olena Oleksandriwna eine Videokonferenz gemacht. Viele meiner Klassenkameraden haben gerade in ihren Kellern gesessen, und alle waren niedergeschlagen. Unsere Lehrerin hat uns gesagt: „Es ist schwierig, aber wir werden das überleben.“ Sie hat uns einen ganz einfachen, aber wichtigen Rat gegeben: „Ihr sollt euch irgendwie ablenken. Ihr sollt kein Opfer von Stress und Medien sein. Macht etwas: Malt, lest, schaut euch etwas an! Aber macht etwas, um irgendwie einen Ausgleich zu haben! Wenn ihr in den Keller gehen müsst, nehmt ein Buch mit!“ Das war ein wichtiger und motivierender Vorschlag – ich werde ihre Worte nie vergessen.

Jetzt haben wir September. In der Ukraine sind die Sommerferien schon länger wieder zu Ende. Am 1. September sind 25 000 Erstklässler in die ukrainischen Schulen gekommen, hat Wolodymyr Klytschko, der Bürgermeister von Kyiw, gesagt. An meinem Gymnasium in Kyiv hat der Unterricht auch wieder angefangen. Einige Schüler gehen dort richtig in die Schule. Aber auch Kinder, die nicht mehr in der Ukraine sind, können am Unterricht teilnehmen.

Jetzt ist es noch schwieriger

Kurz vor Beginn des Schuljahrs habe ich einen Umfragebogen ausgefüllt. Da wurde gefragt, ob ich in der Ukraine oder im Ausland bin und ob ich die Möglichkeit habe, den Unterricht zu besuchen. Das Gymnasium hat alle Antworten gesammelt und drei verschiedene Möglichkeiten angeboten. Ich habe das Familienformat gewählt. Das bedeutet, ich kann selbst mit den empfohlenen Quellen lernen, und wenn es Prüfungen gibt, muss ich die bis zu einem Termin bestehen. Das passt perfekt für Schüler wie mich, die in dem Land, in dem sie jetzt sind, eine zweite Schule besuchen. Leider gibt es ein solches System aber wegen schlechter Organisation oder der schwierigen Kriegslage nicht überall in der Ukraine. Es ist auch komisch: Das letzte Mal, das ich über Videokonferenzen Unterricht hatte, war während der Pandemie. Jetzt ist es noch schwieriger. Aber wir schaffen das.

Am heutigen Dienstag beginnt mein erstes richtiges Schuljahr am Camerloher-Gymnasium. Ich komme in die Klasse 10 d und bin aufgeregt, denn ich weiß nicht, ob ich gut in der Schule sein werde und ob ich schnell Freunde finde. Aber ein bisschen Erfahrung habe ich schon: Seit dem Frühjahr war ich als Gastschülerin in der Einführungsklasse. Ich habe sogar schon Schulaufgaben geschrieben, aber keine Noten bekommen. Meine Klassenkameraden waren sehr freundlich, die Lehrer und Lehrerinnen auch.

Die Unterschiede zwischen ukrainischem und deutschem Unterricht

Obwohl in jeder Schule gelernt wird, habe ich auch ein paar Unterschiede zwischen dem Unterricht in der Ukraine und dem in Deutschland bemerkt. Ich habe in Irpin gelebt, das ist eine kleine Stadt nahe Kyiw. Mein Gymnasium war in der Hauptstadt. Der Weg in die Schule war relativ lang: erst 40 Minuten mit dem Bus, dann noch 20 Minuten mit der U-Bahn. Der Unterricht beginnt immer um 8.30 Uhr und endet um 15.15 Uhr. Wir hatten sieben Schulstunden und zehn bis 20 Minuten Pause.

Jetzt, wo ich in Freising wohne, ist mein Schulweg nicht mehr so lang. Am Camerloher-Gymnasium fängt der Unterricht um 8 Uhr an. Die Stunden dauern auch jeweils 45 Minuten, aber es gibt nicht nach jeder Stunde eine Pause, sondern erst nach zwei Stunden. Hier werden auch viele verschiedne Veranstaltungen organisiert, zum Beispiel Reisen in verschiedene Städte, ein Sommerfest oder Projekttage. Das kannte ich so nicht.

In der Ukraine sind Handys erlaubt

Was mir aufgefallen ist, ist der unterschiedliche Umgang mit dem Handy. In deutschen Schulen sind Handys völlig verboten, in ukrainischen Schulen sind sie erlaubt. Wenn man kein Handy benutzen darf, sind natürlich auch die Chancen kleiner, im Unterricht damit zu spielen. Andererseits haben die Schüler auch keine Möglichkeit, nützliche Dinge damit zu machen. In den Pausen habe ich zum Beispiel oft mit meinem Smartphone deutsche Vokabeln wiederholt oder ein E-Buch gelesen.

Das Camerloher hat auch mehr Ausrüstung für verschiedene Experimente und man ist, gerade was praktische Fächer angeht, besser aufgestellt als an meiner ukrainischen Schule. Trotzdem vermisse ich mein Gymnasium in Kyiw sehr. Aber ich weiß, dass ich auch hier mein Bestes geben muss, um meine Ziele zu erreichen. Und das werde ich.

Sofija Weremeienko

