Software aus dem Kreis Freising: Künstliche Intelligenz könnte künftig Kitze retten

Was die Drohne kann, demonstrierte „thermal Drones“-Geschäftsführer Martin Israel (r.) und Software-Entwickler Andreas Kern (hinten l.). Försterin Beatrice Jäger und Landtagsabgeordneter Benno Zierer zeigten sich beeindruckt. © Lehmann

In naher Zukunft könnte Künstliche Intelligenz eine Mahd samt Kitzrettung ganz ohne Landwirt ermöglichen. Ortstermin in Kleinbachern.

Kleinbachern – Bei der Mahd ein Rehkitz zu töten, ist wohl der Albtraum eines jeden Landwirts. Daher werden immer öfter Drohnen mit Wärmebildkameras eingesetzt, um die Tiere aufzuspüren. Der Haken: Bisher ging das nur am frühen Morgen. Doch jetzt gibt es eine neue Software. Und in naher Zukunft könnte Künstliche Intelligenz eine Mahd samt Kitzrettung ganz ohne Landwirt ermöglichen.

Der Landtagsabgeordnete Benno Zierer (FW) aus Kleinbachern bei Freising kann sich noch gut an dramatische Szenen aus seiner Kindheit erinnern. Damals musste er auch mithelfen, die Felder nach Rehkitzen abzusuchen, während hinter ihm schon gemäht wurde. „Das will keiner erleben – und das wünsche ich auch keinem, schon gar keinem Kind“, erzählte Zierer am Dienstag am Rand einer Wiese nahe seines Milchhofs. Was er meint: den Anblick von Rehkitzen mit abgemähten Beinen oder gar Tiere, die ganz in das Mähwerk gekommen waren. Zur ersten Mahd sind die Kitze oft nämlich noch relativ bewegungsschwach und drücken sich ängstlich in Feldkuhlen, weshalb sie sehr schlecht aufzuspüren sind.

Einen enormen Durchbruch gab es vor einigen Jahren, als die ersten Drohnen mit Wärmebildkamera aufgestiegen, um die Felder vor der Mahd abzusuchen. Dabei tauchten aber auch zwei Probleme auf: Erstens konnte die Rehkitz-Suche nur in den frühen, kühlen Morgenstunden stattfinden. Zweitens musste die Drohne solange über dem Fundort stehen bleiben, bis die Stelle von einem Helfer aufgesucht worden war. Eine neue Software, in Kleinbachern vorgestellt von der Firma thermal Drones GmbH, könnte nun aber die Rehkitz-Rettung deutlich einfacher und effektiver gestalten.

Jeder Maulwurf schaut aus wie ein Kitz, wenn sich der Boden erwärmt

„Wenn sich der Boden aufwärmt, dann sieht jeder Maulwurfhaufen aus wie ein Kitz.“ So beschrieb Geschäftsführer Martin Israel das Problem mit der alten Software, während er die hochmoderne Drohne hochsteigen ließ. Die neue Software von Andreas Kern aus Fahrenzhausen geht feiner an die Sache ran, weshalb nun auch bei stark aufgewärmtem Boden relativ gut die Unterschiede zwischen Erdhaufen und lebendigem Tier sichtbar werden. Der Vorteil: Der Landwirt kann beruhigt mähen, wann er möchte. Aktuell ist es nämlich auch so, dass bei der ersten Mahd auf vielen Feldern landauf und landab gleichzeitig eine Drohne hochgeschickt werden müsste.

Was die Software auch kann: Nachdem der Nutzer eine Mission eingegeben hat, scannt sie autark das gewünschte Areal ab und schickt dann innerhalb von Minuten die Ergebnisse, also eine Karte mit Fundstellen, an ein Endgerät. So können ganz bequem via GPS-Ortung auf dem Smartphone die Tiere eingesammelt werden, ohne dass die Drohne über der Verdachtsstelle stehen bleiben muss.

Der Mähroboter würde das Kitz-Areal einfach aussparen

Auch darüber, wie die nahe Zukunft ausschauen könnte, gab Israel Auskunft: „Denkbar wäre eine Drohne, die im KI-Dialog mit einem Mähroboter steht“ – also mit Künstlicher Intelligenz. Sollte es dann Kitz-Alarm geben, würde der Mähroboter ganz ohne Anwesenheit eines Landwirts schlicht das Areal mit Tier-Fund aussparen.

Bei der Vorführung in Kleinbachern wurden die Drohnenlenker übrigens nicht fündig: kein Kitz weit und breit. Aber auch dafür hatte Kern vorgesorgt: Aus dem Auto holet er ein Plastik-Kitz, bei dem sich sogar Körpertemperatur simulieren ließ. Diese künstliche Erwärmung war aber gar nicht nötig: Die neue Drohne fand Bambi auch so im Handumdrehen.

Richard Lorenz

