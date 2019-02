Sogar der Prinz hat sie engagiert: Familienmusik Freising feiert 50-jähriges Bestehen

Seit 50 Jahren gibt es die Familienmusik Meindl aus Freising. Die Volksmusikanten wurden mit Preisen überschüttet. Auf etwas sind sie besonders stolz.

Freising – Seit einem halben Jahrhundert steht dieser Name in Freising und weit über die Landkreisgrenzen hinaus für qualitativ hochwertige, ehrliche und tFrüraditionelle bayerische Volksmusik: Meindl. Seit 50 Jahren hält die Familienmusik Meindl aus Freisinger Landen die Tradition hoch und widersetzt sich erfolgreich allen neueren Strömungen, mit denen die alpenländische Volksmusik konfrontiert wird.

+ Früh übt sich, wer ein Meister werden will: Die Meindl-Söhne mit Anna und Theo in den 70er Jahren. © privat

Als die kleine Anna (geboren 1933) und der Bub Theo (Jahrgang 1931) im Kindesalter angefangen haben, Zither zu lernen, konnten sie nicht ahnen, dass eben jenes Instrument sie später zu ihrer großen Liebe führen würde. Aber genau so hat es sich zugetragen bei Anna und Theo Meindl. Beim Zitherspielen lernten sie sich kennen, 1956 läuteten die Hochzeitsglocken. Vier Söhne gingen aus der Ehe hervor. Und weil alle vier genauso musikalisch waren wie ihre Eltern, war das die wunderbare Basis für eine Familienmusik. Und die existiert mittlerweile seit 50 Jahren. In einem halben Jahrhundert ist viel passiert, hat man unzählige Preise abgeräumt, Freundschaften mitzahlreichen anderen Musikgruppen geschlossen. Kurz: Die Familienmusik Meindl hat sich mit viel Fleiß und Können einen in der Szene großen Namen gemacht.

Der allererste Freisinger Mohr geht an die Meindls

Die Familienmusik bereichert auch das kulturelle Leben in Freising. Seit vielen Jahren führt die beliebte Volksmusikgruppe drei Veranstaltungen im Jahr durch: den Hoagart für Familien- und Geschwistergruppen, die Volksmusik zum Erntedank in der Neustifter Pfarrkirche St. Peter und Paul und eine adventliche Stunden in der Wieskirche.

+ Der Oskar der Volksmusik: Zweimal gewann die Familienmusik Meindl beim Preismusizieren um den prestigeträchtigen Zwieseler Fink – 1976 und 1980. Viele weitere Preise und Würdigungen sollten folgen. © privat

Zugleich wurde die Familienmusik Meindl mit Preisen und Würdigungen überschüttet. 1976 und 1980 gewann sie das wichtige und prestigereiche Preismusizieren um den Zwieseler Fink. Anna und Theo Meindl sind seit dem Jahr 1982 Träger des Bundesverdienstkreuzes, der silbernen Bürgermedaille der Stadt Freising und erhielten im Jahr 1982 den damals erstmals verliehenen Kulturpreis des Landkreises Freising. „Wir haben uns nie irgendwo beworben“, sagt Meindl nicht ohne Stolz. Interessenten hätten sich immer an sie gewandt. So spielte die Familienmusik 1980 bei Prinz Luitpold von Bayern anlässlich der Einführung des dunklen „König Ludwig Bieres“.

Das Geheimnis des Erfolgs? - Glück und Fleiß

Theo Meindls Rückblick auf 50 Jahre Volksmusik: „In den vielen Jahren unseres Musikantenlebens sind wir gereift. Ich habe alle Auftritte in inzwischen 22 Fotoalben festgehalten. Wir singen und spielen auch heute noch und hoffen, es möge noch eine Zeit lang so weitergehen.“ Oft bekommen die Meindls die Frage gestellt, wie man über fünf Jahrzehnte hinweg so erfolgreich bestehen konnte. „Man kann es nicht erklären“, sagt Theo Meindl und versucht es dennoch: „Glück und viel Fleiß waren dafür schon notwendig.“

+ Erster Kulturpreisträger aller Zeiten: Theo und Anna Fink erhalten 1982 denFreisinger Mohr aus den Händen von Landrat Ludwig Schrittenloher. © privat

Ihr 50-Jähriges feiert die Familienmusik Meindl am Samstag, 30. März, in der Luitpoldhalle (Beginn: 18 Uhr): Gratulieren werden der Albersbacher Dreigesang aus Markt Indersdorf, die Geschwister Forster aus Bad Aibling, die Vilsleit’n-Musi und die Hofmarkmusikanten aus Bodenmais. Durch das Programm führt Kreisheimatpfleger Rudolf Goerge. Die „Jubilare“, Theo junior an Hackbrett und Klarinette, Klaus an der Klarinette, Bernhard am Akkordeon und Robert am Streichbass, dazu Papa Theo an der Gitarre und Mama Anna an der Zither, werden diesen ganz besonderen Volksmusikabend gestalten. So wie seit 50 Jahren.

Gut zu wissen

Karten zum Jubiläumskonzert gibt es im Vorverkauf bei der Touristinformation.