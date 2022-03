Solidarität zeigen und beten: Zweite Mahnwache von Pax Christi auf Freisinger Marienplatz

Der Freisinger Marienplatz war auch Schauplatz der zweiten Mahnwache der Friedensbewegung Pax Christi. © Lehmann

Zahlreiche Freisinger waren am Freitag dem Aufruf der Friedensbewegung Pax Christi gefolgt, an einer zweiten Mahnwache auf dem Marienplatz teilzunehmen.

Freising -Abermals galt es, in dieser „Welle der Reaktionen“ innezuhalten und mit einer Mahnwache und anschließendem Gebet den Opfern des Krieges in der Ukraine zu gedenken. Spontan hat sich die Kirchengemeinde St. Georg zudem dafür entschieden, die Kreuzweg-Andacht in einen Friedenskreuzweg umzuwandeln.

Flugblatt soll die Menschen zum Nachdenken bringen

Auch die zweite Mahnwache von Pax Christi in Kooperation mit dem Freisinger Kreisbildungswerk am Marienplatz bewies, dass das Kriegsgeschehen viele Gläubige in der Domstadt umtreibt. Unter dem Motto „Für den Frieden, gegen den Krieg in der Ukraine und für die Opfer von Gewalt“ war es Ernst Fischer von Pax Christi auch dieses Mal wichtig, auf die Hoffnung zu setzen und mit einem Flugblatt der Friedensbewegung die Menschen zum Nachdenken anzuregen.

Kirchengemeinde St. Georg änderte den traditionellen Kreuzweg ab

Um aber auch im Gebet den Opfern in der Ukraine beizustehen, hat sich die Kirchengemeinde St. Georg dazu entschieden, den traditionellen Kreuzweg kurzfristig aufgrund der schrecklichen Ereignisse abzuändern. So verbanden die Gemeindereferentin Gabriele Lindinger und der Pastoralreferent Dieter Wittmann den Leidensweg des Messias mit den Eindrücken aus der Ukraine und holten damit den Kreuzweg in die Jetztzeit. Es waren dabei Sätze wie „Es gibt Hände, die Waffen halten – und es gibt Hände, die heilen“, die trotz der sich überschlagenden Berichte Hoffnung schenkten. „Wir fühlen uns in dieser Situation hilflos und ohne Antworten“, betonte Fischer.

Trotzdem will Pax Christi auch weiterhin ein deutliches Zeichen setzen, sich für den Frieden auf der Welt versammeln und den Freisingern Raum bieten, um innezuhalten, Solidarität zu zeigen und zu beten. Die jüngste Aktion der Friedensbewegung hat gezeigt, dass es diesbezüglich großen Bedarf gibt – und es laut Fischer vermutlich auch nicht die letzte Mahnwache gewesen war.

Richard Lorenz