Sommerbaustelle der Bahn: Pendler aus Moosburg hat Schnauze voll vom Schienenersatzverkehr

Da hat sich einige Wut angestaut: Mehrmals während der Sommerbaustelle der Bahn ist Michael Funk (38), Pendler aus Moosburg, nun schon der Ersatzbus vor der Nase davongefahren. Doch seine Beschwerden stoßen auf taube Ohren.

Freising/Moosburg – Es ging so gut los. „Alle Fahrgäste kamen mit“, freute sich Antonia von Bassewitz, Leiterin der Kundenkommunikation der DB Regio Bayern. Das war am ersten Tag der Sommerbaustelle. Aufgrund zahlreicher Gleisbauarbeiten fahren seit 28. Juli keine Züge mehr zwischen Freising und Feldmoching. Auch die Pendler bestätigten zum Auftakt des Schienenersatzverkehrs: kein Chaos auf den Ausweichstrecken. Das Freisinger Tagblatt titelte: „Feuertaufe bestanden“.

Doch inzwischen ist nicht mehr jeder glücklich über die Regelungen. Ganz im Gegenteil: Bei Michael Funk hat sich in den vergangenen fünf Wochen jede Menge Wut aufgestaut. „Am Freisinger Bahnhof ist mir der Ersatzbus nun schon mehrere Male direkt vor der Nase davongefahren.“ Funk, der in Garching als Industriemechaniker im Schichtdienst arbeitet, ist auf eine reibungslose Weiterfahrt angewiesen. „20 Minuten Pause, bis der nächste Bus kommt, kann ich mir eigentlich nicht leisten.“

In der Kunden-Hotline kommt der Pendler in Nordrhein-Westfalen raus

Was der Moosburger nicht versteht: „Warum wartet der Bus nicht die zwei Minuten, damit alle Pendler, die von Richtung Landshut mit dem Zug kommen, noch einsteigen können.“ Er sei ja nicht der Einzige, der pünktlich in der Arbeit erscheinen müsse. „Ich stehe in einer ganzen Traube von Menschen, die an der leeren Bushaltestelle warten.“ Er findet, dass ein Schienenersatzverkehr im Gegensatz zum normalen Linienverkehr etwas mehr Kulanz bei den Abfahrten aufbringen müsse. Schließlich zahle er viel Geld für sein Monatsticket.

Seine Meinung wollte Michael Funk auch der Bahn bereits mitteilten. Doch beim Konzern stößt er auf taube Ohren – oder auf die falschen. „Als ich die Kunden-Hotline angewählt habe, bin ich bei einem Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen rausgekommen. Entschuldigung, aber da habe ich aufgelegt.“ Bei der Pressestelle wiederum bekam er keine Auskünfte, weil er am Telefon ehrlicher Weise eingeräumt hatte, dass er kein Journalist sei. „Jetzt habe ich die Schnauze voll.“

Von der Bahn gibt es immerhin eine gute Nachricht

Nun hat das FT bei der Bahn nachgefragt, ob es für die Busfahrer nicht möglich sei, auf die Pendler aus dem eintreffenden Zug zu warten, um noch längere Reisezeiten zu vermeiden? Die Antwort eines Sprechers: „Die Busse müssen sehr wohl nach einem Fahrplan pünktlich abfahren, weil sie eben nicht nur Reisende in Freising aufnehmen, sondern denen auch einen Anschluss am Münchner Flughafen an die S-Bahn gewährleisten müssen.“ Nur so könnten die Reisekette und pünktliche Bus-Umläufe gewährleistet werden.

So müssen sich Funk und weitere kritische Bahn-Kunden wohl noch eine Woche ärgern. Dann aber, das ist die gute Nachricht, endet die Sommerbaustelle. Wie die Bahn mitteilte, fahren die Züge ab Dienstag, 11. September, zum Beginn des neuen Schuljahrs wieder zwischen Freising und Feldmoching. Planmäßig.