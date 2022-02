Lisa Fitzek kehrt mit Songs, die sich in die Seele brennen, nach Freising zurück

Die Singer-Songwriterin Lisa Fitzek ist in ihre Studienheimat Freising zurückgekehrt, um das Album „Black Water Bridge“ einzuspielen. © Privat

Die ehemalige Campus-Studentin Lisa Fitzek spielt in Freising ihr neues Album ein - mit überraschenden Zwischentönen.

Freising – Sie schreibt Songs, die sich tief in die Seele brennen und das Herz höher schlagen lassen – Songs, die zwischen Sehnsucht, Hoffnung und dem Glauben an die Liebe eine ganz besondere, ja fast schon einzigartige Tonlage anstimmen. Die Singer-Songwriterin Lisa Fitzek ist in ihre Studienheimat Freising zurückgekehrt, um das Album „Black Water Bridge“ einzuspielen.

Tiefe Verneigung

Das Album, und das ist schon beim Opener „No Conflict“ zu spüren, ist eine ganz tiefe Verneigung vor Irland. Kein Wunder, denn Fitzek kennt Irland und England durch Reisen und längere Aufenthalte und hat dieses Gefühl der dortigen Tonlagen tief inhaliert und nach Freising mitgebracht, um ihr zweites Album in den Farm-Studios einzuspielen.

Die Lieder

Ihre Lieder erzählen zwar von der Ferne, aber zugleich auch von der Heimat – geben Auskunft über das Innere und den Blick nach draußen. Damit reiht sich Fitzek mühelos in die Reihen der Folk-Heiligen ein, ohne sie zu kopieren, denn Fitzek hat prägnante Alleinstellungsmerkmale, und das ist neben dem Talent, Songs zu schreiben, vor allem ihre Stimme. Eine Stimme, die jeden Text zum Himmel trägt.

Es soll aber nicht unerwähnt bleiben: Fitzek kann sich getrost in die Reihe von Mary Black und Tracy Chapman einordnen – jener Tracy Chapman, der sie sogar eine Hommage auf dem Album hinterlässt.Fitzek, die in Freising Landschaftsarchitektur studiert hat, ist multikreativ. Das beweist auch das Artwork des Albums, das sie selbst umgesetzt hat.

„Seit ich klein bin“, sagt Fitzek im FT-Gespräch, „zieht mich das Meer an. Ich fand die Idee schön, dass meine langen Haare zu Wellen werden, und ich mit dem Meer verschmelze.“

Das Kleinod

Was ihr damit aber vor allem gelingt, ist eine feine Verbindung von Musik und Illustration, die aus dem Album ein Gesamtkunstwerk machen – ein Kleinod mit großen Gesten und einer Botschaft, mit der das Booklet schließt: „I believe in Love“. Auch damit gelingt ihr der Schulterschluss zu den Großen wie Shane McGowan, bei dem ja letztendlich auch alles auf die Liebe und deren Sehnsuchtsfragmente hinausläuft.

Freisinger Gäste

Während sich der Hörer die Songs auch als Solo-Werke, sozusagen unplugged on Stage, vorstellen kann, werden sie vor allem durch die illustren Gäste aus der Freisinger Kulturszene nochmal mehr zum Glänzen gebracht. Als Beispiele seien genannt: Schlagwerker Roman Seehon, Susi Salomon an der Geige, Kalle Wallner an der elektrischen Gitarre und Yogi Lang am Aufnahme-Pult.

Die Freundschaft

Mit Seehon verbindet sie dabei eine ganz besondere Freundschaft. Denn beide hatten sich auf dem Apollon´s Smile & Freunde-Konzert kennengelernt und seitdem einige Pläne geschmiedet – unter anderem, welche Musiker für diese Aufnahmen in Fragen kommen könnten. Fitzek: „Dafür bin ich Roman Seehon dankbar.“

Worauf sich die Songwriterin zudem besonders freut, ist die Album-Vorstellung im Mai im Lindenkeller, bei der auch die meisten Musiker der Scheibe mit auf der Bühne stehen werden.

Da auf „Black Water Bridge“ auch ein deutscher Song, nämlich „Dahoam“, zu hören ist, liegt die Frage auf der Hand, ob vielleicht auch einmal ein Album in ihrer Muttersprache denkbar sei. Da will sich Fitzek nicht festlegen und erzählt: „Das kommt spontan, je nachdem, wie mir gerade ist. Es kommen bestimmt noch mehr deutsche Lieder – oder auch in französischer Sprache“. Übrigens: Der Song von Zuhause beweist, dass Fitzek auch das kann, was wenige können – nämlich eine Gefühlswelt malen in der eigenen Sprache, ohne kitschig zu werden.

Gut zu wissen

Das Album „Black Water Bridge“ von Lisa Fitzek ist demnächst erhältlich auf allen Streaming- und Download-Portalen. Weitere Infos unter www.lisa-fitzek.de. Das Release-Konzert des Albums ist für April im Lindenkeller Freising geplant.

Richard Lorenz

