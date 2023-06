Sorgenfalten wegen Radl-Schutzstreifen in Freising: Lerchenfelder grollen

Von: Andreas Beschorner

Auf einige Parkplätze müssen die Anwohner der Erdinger Straße künftig verzichten, wenn zwischen der Korbiniansbrücke und der Lantbertstraße ein beidseitiger Schutzstreifen für Radfahrer realisiert wird. © Lehmann

Die geplanten Sicherheitsmaßnahmen für den Radverkehr rufen Anwohner der Erdinger Straße auf den Plan. Die Schutzstreifen stoßen ihnen sauer auf.

Freising – Es ist der nächste Schritt im Rahmen der Umsetzung des Mobilitätskonzepts: In Lerchenfeld soll, so hat es der Planungsausschuss beschlossen, mit einem Maßnahmenbündel der Radverkehr verbessert werden. Wichtig: Was man da jetzt in der Erdinger Straße, in den Guten Ängern und in der Kulturstraße plant, ist ein Verkehrsversuch, der auf ein Jahr Laufzeit angelegt ist. Dennoch: Viele Anwohner der Erdinger Straße sehen das Projekt kritisch, wollen die Entscheidung so nicht hinnehmen und sich wehren.

Zu gefährlichen Situationen für Radfahrer kommt es durch am Straßenrand parkende Autos an der Erdinger Straße immer wieder. © Lehmann

Gefährliche Situationen

Die erste Maßnahme betrifft den Abschnitt der Erdinger Straße zwischen der Korbiniansbrücke und der Lantbertstraße. Dabei wurde im Rahmen des Mobilitätskonzepts eine zu hohe Verkehrsmenge im Mischverkehr von Pkw und Radfahrern festgestellt, häufig kommt es zu gefährlichen Situationen zwischen Bussen und anderen Verkehrsteilnehmern. Die jetzt vorgeschlagene Lösung: ein beidseitiger Schutzstreifen für Radfahrer von jeweils 1,5 Meter Breite. Die Folge: Rund 35 Parkmöglichkeiten am Fahrbahnrand der Erdinger Straße entfallen. Als Ersatz dafür soll der öffentliche Verkehrsraum in der Oberen Pfalzgrafstraße bewirtschaftet und Parken dort nur noch maximal für vier Stunden erlaubt werden. Die über 100 Kunden- und Mitarbeiterstellplätze auf den Grundstücken der jeweiligen Gewerbetreibenden in diesem Abschnitt der Erdinger Straße stehen freilich weiterhin zur Verfügung. Von dieser Lösung im Sinne des Radverkehrs erhofft man sich außerdem eine bessere Durchlässigkeit für den Bus- und den Pkw-Verkehr, hieß es im Ausschuss.

Anlieger grollen

Die Anlieger sind da aber ganz anderer Meinung: Rupert Schneider und Robert Mordstein klagen zunächst einmal darüber, dass die Anwohner nicht vorab informiert wurden. Er habe da ein anderes Demokratieverständnis, so Mordstein. Vor allem aber stinkt den Anliegern, dass bei der nun angedachten Regelung Parkplätze wegfielen, die man unbedingt benötige. Denn es handle sich bei der Erdinger Straße um eine Geschäftsstraße, kurzes Halten für Ein- und Ausladen oder auch Ein- und Aussteigen wäre gar nicht mehr möglich – vom Parken für Kunden und Mitarbeiter ganz zu schweigen. Die Obere Pfalzgrafstraße sei da auf keinen Fall ein Ersatz. Dass die neue Regelung zu mehr Sicherheit führe, sei „Schwachsinn“, wie es Mordstein formuliert. Im Gegenteil: Es werde nur noch schneller gefahren. Zudem bezweifelt man, dass 2650 Radler täglich die Erdinger Straße nutzen. Wo sei denn da gezählt worden?

Auf die Aufforderung an den Mobilitätsbeauftragten der Stadt, Dominik Fuchs, eine Infoveranstaltung durchzuführen, habe man bis jetzt keine Reaktion erhalten, so Mordstein. Deshalb werde man nach Ende der Pfingstferien eine Unterschriftenaktion starten.

Das Einfahrtsverbot

In den Guten Ängern zwischen der Angerbrunnenstraße und der Erdinger Straße sieht die Lösung im Sinne der Radfahrer so aus: Auch hier werden beidseitig Radfahrstreifen angeordnet, in Anlehnung an Beispiele aus Berlin und Kopenhagen sollen hier aber links der Radfahrstreifen Pkw-Stellplätze markiert werden, die als Kurzzeitparker (maximal vier Stunden) ausgeschildert werden. 42 Parkmöglichkeiten am Fahrbahnrand entfallen, 26 neue Stellplätze für Pkw werden geschaffen. Durch das Versetzen der Parker nach innen ist ein Begegnen von zwei Pkw dann nicht mehr durchgängig möglich, einer muss warten. Das, so das Ziel, führe zu einer Verkehrsberuhigung. Die Lösung für die Kulturstraße, die bereits 2020 als Fahrradstraße ausgewiesen wurde, sieht so aus: Um den nach wie vor bestehenden Durchgangsverkehr von Pkw zu minimieren, wird an der Kepserstraße, an der Murstraße und an der Finkenstraße ein Einfahrtsverbot erlassen.

Was den Abschnitt der Erdinger Straße zwischen Lantbertstraße und Katharina-Mair-Straße betrifft, ist die Straßenbreite für einen beidseitigen Schutzstreifen zu gering. Von der Anordnung einer Einbahnstraße als Alternative sieht man ab, weil das zu einer Verlagerung des Verkehrs führen und auch der Feuerwehr beim Ausrücken aus der Feuerwache 2 Probleme bereiten würde.

