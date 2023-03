Spar-Haushalt: Im Landkreis Freising sind die „fetten Jahre“ vorbei

Jetzt ist er durch, der Haushalt des Landkreises Freising 2023, und mit ihm die lange befürchtete Erhöhung der Kreisumlage.

Freising - Weil immer mehr Aufgaben vom Bund an die Landkreise übertragen werden und zudem die bekannten Krisen der jüngsten Zeit immer größere Löcher in die Kreis-Finanzkasse gerissen haben, geht es allerdings jetzt nicht mehr anders, als die Kommunen verstärkt zur Kasse zu bitten. Die Reaktionen der Kreisräte bei der jüngsten Sitzung: Von der Zustimmung mit zusammengebissenen Zähnen bis zum Versuch, den Haushalt nochmals zu vertagen, war alles dabei.

Was Landrat Helmut Petz vor der Absegnung des Haushaltes nochmals deutlich betonen wollte: „Wir werden es zukünftig besser machen!“ Denn eines stieß so manchem Kreisrat immer noch sehr sauer auf, nämlich dass die geplante Erhöhung der Kreisumlage zu spät auf den Tisch kam und das Thema schon in der Presse breitgetreten wurde, bevor die Gremien davon erfuhren. Das Problem des späten Eingeständnisses: Zahlreiche Kommunen hatten schon ihren eigenen Haushalt auf den Weg gebracht, allerdings halt noch mit der alten Kreisumlage.

Jedes Budget wurde erneut gekürzt

Was Petz nochmal ausführte: Es wurde beim Haushalt so viel wie nur möglich zusammengestrichen, jedes Budget wurde erneut gekürzt und sämtliche Aufgaben und Projekte nochmal ganz genau auf den Prüfstand gestellt. Das Ergebnis: Die Kreisumlage geht „nur“ um zwei Prozentpunkte nach oben – und zwar von 47,9 Punkten auf 49,9 Punkten. Was sich Petz aber von seinen Kreisräten zur vorgerückten Stunde dringlich wünschte: „Bitte heute nur diskutieren, ob der Haushalt so genehmigungsfähig ist“. Seiner Meinung nach wären Haushaltsdiskussionen oft „politische Generalabrechnungen“, diese sollten aber im „Parlament“ ausgetragen werden.

Hier gab es Widerworte von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher (FSM): „Jetzt kommt eine Erhöhung, deshalb sollten wir nicht nur die Genehmigungsfähigkeit prüfen, da schaut ja die Rechtsabteilung drüber. Darf man die 900 Seiten Haushalt nicht als Kreisrat diskutieren?“ Was ihm auch nicht gefiel: „Es fehlen immer noch acht Jahresabschlüsse – wir können gar nicht bewerten, wie die Realität ausschaut.“

Aufgrund eines veränderten Bilanz-Systems fehlen dem Landkreis tatsächlich zahlreiche Abschlüsse, die aber laut Eschenbacher dringend notwendig wären, um etwa Rückstellungen bewerten zu können. Was ihm auch fehlte: Eine adäquate Prüfung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Kommunen. „Ich kann da nicht zustimmen und beantrage deshalb eine Vertagung des Haushalts, bis sich das Bild klärt“, so Eschenbacher.

Petz: Wir arbeiten mit Hochdruck an den Abschlüssen

„Wir arbeiten mit Hochdruck an den Jahresabschlüssen“, versprach Petz, bevor es zur Abstimmung über das Ansinnen von Eschenbacher kam. Das Ergebnis: Für eine Vertagung stimmten zehn Kreisräte, dagegen 43.

„Die fetten Jahre für die Kommunen sind vorbei“, so die Befürchtung von Sebastian Thaler (SPD), der Petz scheinbar mit folgenden Worten beruhigen wollte: „Die Erhöhung ist nicht ihre Schuld, Herr Landrat.“ Was er sich aber schon vom Kreis wünsche: „Nicht immer die freiwilligen Leistungen der Kommunen kritisieren, sondern wertschätzen!“ Johann Stegmair (CSU) wollte aber auch noch was anderes loswerden: „Mit einer Kreisumlage von knapp 50 Prozent führen wir manche Gemeinden an den Rand der Staatsverwaltung!“ „Vielleicht wäre ein halbjährlicher Zwischenbericht in puncto Haushalt ganz gut, um zu sehen, wie es weitergeht“, schlug Michael Stanglmaier (Grüne) vor, der aber auch richtigstellen wollte, dass der Kreisrat ein Entscheidungs- und kein Verwaltungs-Gremium sei, das sehr wohl über den Inhalt des Haushalt diskutieren dürfe.

Schindlbeck: Soziale Komponente nicht vergessen!

„Das ist ein sehr konservativer Haushalt, also ein bewahrenden Haushalt“, bewertete Albert Schindlbeck (Linke) das Zahlenwerk. Was ihm wichtig war: Die sozialen Komponenten müssen vom Landkreis im Auge behalten werden, gerade weil eben die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr aufklaffe. „Auch wenn es weh tut, unsere Fraktion wird auch zustimmen“, bestätigte Manuel Mück (CSU), bevor Petz mit folgenden Worten zur Abstimmung rief: „Jetzt geht’s um die Wurscht!“ Mit 46 Ja- und sieben Nein-Stimmen wurde der Haushalt auf den Weg gebracht – und mit ihm die erhöhte Kreisumlage.

Richard Lorenz

