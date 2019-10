„5G an jeder Milchkanne im Landkreis“: SPD entwickelt Digital-Plan für Freising

Die SPD hat einen „Digital-Plan“ für den Landkreis Freising entwickelt. Die Genossen wollen die Digitalisierung vorantreiben und so zum Beispiel Behördengänge ins Internet verlagern.

Freising – Mifaz, Open-Data-Portal, 5G und Open-Source-Software: Das ist die Zukunft in Sachen Digitalisierung. Und da soll der Landkreis mit vorne dabei sein, wenn es nach der Kreis-SPD geht. Sie hat einen „Digital-Plan“ für den Kreis Freising entwickelt, der einem Thema gerecht werde, das bereits große Bedeutung habe und immer mehr an Bedeutung gewinnen werde, wie SPD-Kreischef Andreas Mehltretter bei der Präsentation des Papiers sagte.

Papier ist Teil des SPD-Wahlprogramms

In vier größere Abschnitte haben die Genossen das eingeteilt, was allen Bürgern zugutekommen soll, das teilweise kaum Kosten verursache und schnell umsetzbar sei, von dem manches aber auch „ins Geld gehen wird“, wie Mehltretter sagte. Geld, das aber gut angelegt sei. Nach und nach will man nun die Vorschläge über die Fraktion in den Kreistag einbringen. Das Papier sei auch Teil des Wahlprogramms der Kreis-SPD.

Die Partei will, dass alle Behördengänge und Dienstleistungen, bei denen es möglich ist, digital angeboten werden. Dazu gehört ein „Freising-Account“, also die Anmeldung für eine Plattform, für die man sich nur einmal persönlich und mit Ausweis im Landratsamt sehen lassen müsse, die dann aber den bequemen, einfachen und digitalen Zugang ermögliche. Lediglich 144 von 610 Verfahren seien derzeit digital zumindest als Formular verfügbar. Zu wenig, sagte die stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende Alina Graf, die diese Punkte vorstellte. Die SPD will die Digitalisierung zudem nutzen, um einen transparenten Landkreis zu schaffen, der Mitbestimmung ermögliche. Dazu gehöre ein Landkreis-Ratsinformationssystem, in dem alles Relevante aus der Kreispolitik abgebildet sei. Auch ein Open-Data-Portal sei wichtig, das alle Daten des Landratsamts, bei denen es der Datenschutz erlaube, zur freien Verfügung stelle. Und: Die SPD will einen mit 100.000 Euro ausgestatteten Bürger-Haushalt einführen, bei dem per Brief oder eben online Vorschläge eingereicht und auch online abgestimmt werden kann, so Graf.

Schulen digital ausstatten

Mehltretter stellte Abschnitt drei des Papiers vor: Netze ausbauen und Schulen digital ausstatten. Der Landkreis müsse zusammen mit den Gemeinden und Betreibern dafür sorgen, dass bis 2023 alle Haushalte und Betriebe Glasfaser-Anschlüsse besäßen und bis dahin auch 5G „an jeder Milchkanne im Landkreis verfügbar“ sei, so Mehltretter. Von einer WLAN-Ausstattung aller Gebäude des Kreises (inklusive Schulen) bis 2021 ganz zu schweigen. Im Landratsamt selbst sollte, wo es möglich sei, Open-Source-Software angeschafft werden, bei der der Quelltext öffentlich einsehbar ist. Besonderen Wert lege man auf die adäquate Ausstattung von Schulen, in denen es beispielsweise auch Ausleihgeräte für Schüler geben müsse.

Fahrräder leihen per App

Juso-Kreisvorsitzender Michael Weindl hatte noch mehr zu bieten: Eine schon in anderen Landkreisen eingesetzte Katastrophen-Warn-App sei wichtig, ebenso ein Informationsportal „Medizinische Versorgung im Landkreis Freising“, aber auch eine digitale Pflegekarte, auf der tagesaktuell Informationen über freie Plätze in Pflegeeinrichtungen einsehbar sind. Zudem schwebt den Genossen ein einheitliches, auf einer App basierendes Fahrrad-Verleihsystem im Landkreis vor, müssten Position und Fahrdaten von Regionalbussen digital zur Verfügung gestellt werden, und sei eine Online-Plattform zur Vermittlung von Fahrgemeinschaften sinnvoll. In Dachau und Pfaffenhofen gibt es das schon. Der Name: „Mifaz“.

