Lob für Weltladen und Marafiki wa Afrika: Mit viel Herzblut und enormer Ausdauer in Freising aktiv

Begeistert und berührt von dem großen Engagement, das (v. l.) Theresia Endriß und Christa Keswon vom Weltladen an den Tag legen, waren die SPD-Bundestagsabgeordneten Bärbel Kofler und Andreas Mehltretter. Im Eimer befinden sich faire Kaffeebohnen, der Verkaufsschlager des Weltladens. © Lehmann

Zwei Freisinger Initiativen setzen sich seit Jahren für globale Gerechtigkeit ein. MdB Bärbel Kofler und Andreas Mehltretter waren vor Ort.

Freising – In der Domstadt gibt es aktuell zwei schöne Jubiläen zu feiern: 40 Jahre Weltladen und 30 Jahre Marafiki wa Afrika – sozusagen zwei Urgesteine, denen es vor allem um die Bedürfnisse der Menschen in fernen Ländern geht. Um sich vor Ort selbst ein Bild von diesem großen Engagement zu machen, ist die SPD-Bundestagsabgeordnete Bärbel Kofler der Einladung von Andreas Mehltretter, MdB, gefolgt. In knapp zwei Stunden konnte Kofler dabei alles über Anti-Mafia-Nudeln, fairen Kaffee und die Hilfe zur Selbsthilfe erfahren.

Der perfekte Zeitpunkt

Clemens Abs, Lehrer an der Realschule Gute Änger, war gerade zum perfekten Zeitpunkt zum Weltladen geradelt gekommen – mit dabei seine Dreieinhalb-Kilo-Eimer für fairen Kaffee. „Kaffee ist nach wie vor die Nummer Eins im Verkauf“, erzählte Theresia Endriß vom Weltladen-Team. Abs holt sich beispielsweise regelmäßig fair gehandelten Kaffee für das Lehrerzimmer – „zum Wachwerden“, wie es der Lehrer formulierte.

Der Weltladen

Worauf Endriß nach wie vor sehr stolz ist: „Das Projekt Solidarische Landwirtschaft, kurz Solawi.“ Doch wie funktioniert das eigentlich? „Die Leute können bei uns einen Kaffee-Anteil vor der Ernte kaufen, damit sind die Einkommen für die Kaffeepflücker-Familien gesichert“, erklärte Endriß. „Wenn die Ernte schlechter ausfällt, gibt es halt dann auch weniger Kaffee für die Kunden.“ Für den Weltladen ist das aber „gelebte Klimagerechtigkeit“, denn auch die Käufer in Wohlstandsländern müssen das Risiko mittragen.

Im großen Stil, so Kofler, versuche das die Regierung gerade mit einer Art globalen Schutzschirm für Klima-Risiken – unter anderem mit einer leistbaren Versicherung für Ernte-Ausfälle. Was auch häufig gekauft wird im Weltladen: fair gehandelte Schokolade.

Gerade Kinder, die in Weltladen-Workshops mit dem Thema Kinderarbeit in Zusammenhang mit Schokolade konfrontiert werden, seien sehr betroffen, dass Gleichaltrige keine Chance auf Schulbildung haben, weil sie eben hart arbeiten müssen. Wie weitreichend „fair“ sein kann, beweisen laut Endriß beispielsweise aber auch Anti-Mafia-Nudeln, also italienische Nudeln, die gesichert aus Produktionsstätten stammen, in denen das Organisierte Verbrechen nicht die Finger im Spiel hat.

Erleichtert sei Kofler jetzt allerdings vor allem, dass das Lieferkettengesetz endlich in Kraft getreten sei: ein Gesetz das für sie „logische“ Schutzmechanismen beinhalte, die aber noch längst kein „Goldstandard“ seien.

Marafiki wa Afrika

Mehr um Hilfe zur Selbsthilfe geht es hingegen bei Marafiki wa Afrika Freising, wo mit ganz viel Herzblut und einer enormen Ausdauer die unterschiedlichsten Netzwerke gestrickt werden, und wo man sich in „mühevollster Kleinstarbeit“, wie es die Vorsitzende Cordula Riener-Tiefenthaler ausdrückte, für diverse Fördermaßnahmen stark macht. Zu den von dem Verein geförderten Projekten zählen etwa eine Mädchen-Sekundarschule und ein Bauernselbsthilfeprojekt.

„Wir befragen die Leute vor Ort, was sie brauchen und wollen“, erzählte Vorstandsmitglied Christine Albrecht und weiter: „Die Idee vom Öko-Landbau kam von ihnen selbst, sowas ist ihnen wichtig. Wichtig ist den Menschen dort aber auch immer ein Social Impact – sie wollen, dass alles allen zugutekommt.“ Weil durch den Klimawandel sich auch Anbaukonzepte in Afrika verändert haben, gibt es mittlerweile auch fünf Lernplantagen, auf denen neue Systeme erprobt und gelehrt werden – immer mit dem Selbsthilfe-Anspruch an vorderster Stelle.

Berührender Einsatz

Mehltretter ist von so viel Engagement in Freising nicht nur begeistert, sondern auch berührt. „Wir haben hier eine sehr lebhafte Szene, haben Agenda-Gruppen und ambitionierte Leute. Freising bringt einfach viel voran“, lobte der Bundestagsabgeordnete. Und seine Kollegin Kofler? Die sicherte ihre Hilfe und Unterstützung zu – egal was auch immer beim Weltladen oder bei Marafiki anstehen würde.

Richard Lorenz

