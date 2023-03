SPD-Fraktion liefert viele kleine Spar-Bausteine zur Sanierung des Freisinger Stadthaushalts

Stellten die Sparvorschläge der SPD-Fraktion vor: (v. l.) Uwe Dörnhöfer, Peter Warlimont, Norbert Gmeiner, Teresa Degelmann und Eva Schäffler. © Lehmann

Die Freisinger SPD-Stadtratsfraktion stellte jetzt ihr Konsolidierungs- und Sparkonzept für den maroden Stadthaushalt vor.

Freising – „Das hier ist durchdacht und könnte uns weiterhelfen“, erklärte Peter Warlimont am vergangenen Mittwoch beim Pressegespräch der SPD-Fraktion im Stadtrat Freising, während er ihren Antrag zur Konsolidierung des städtischen Haushalts auf den Tisch legte. Nach dem ausführlichen Studium des von der Stadt in Auftrag gegebenen Gutachtens zur Haushaltskonsolidierung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband haben sich Warlimont, Teresa Degelmann und Norbert Gmeiner zusammengesetzt und ein Neun-Punkte Programm erarbeitet. Warlimont: „Es muss gehandelt werden. Verdrängen hilft da nicht mehr.“

„Die Haushaltslage der Stadt Freising ist ernst“, schreibt die SPD-Stadtratsfraktion in ihrem Antrag: „Die erwartete Schieflage von rund 20 Millionen Euro im laufenden Haushalt verlangt von uns als politische Entscheidungsträger haushaltspolitische Verantwortung“.

Der Fahrplan

Der Fahrplan: „Soziale Belange genießen oberste Priorität“. Öffentlich gefördertes bezahlbares Wohnen und freiwillige Zuschüsse für wichtige soziale Einrichtungen müssten unangetastet bleiben, trotz hoher Schuldenlast. Erhalten bleiben sollten die Freising-Zulage für städtische Angestellte und die Sport- und Vereinsförderung, wie auch die Kulturfonds per se, Veranstaltungen mit breiter gesellschaftlicher Bedeutung, wie etwa das Volksfest und das Lastenräder-Förderprogramm.

Einsparmöglichkeiten während der Konsolidierungsphase sehen die Stadträte durch folgende Maßnahmen: Das Sommerwunder, der Kultur- und Wirtschaftsempfang sowie die Sportgala sollten nur noch im Zwei-Jahresturnus stattfinden. Der Wissenschaftspreis soll ganz ausgesetzt werden sollte.

„Strecken“ und „Schieben“

Auch eine Möglichkeit seien „Strecken“ und „Schieben“: Es soll eine Prioritätenliste geben, auf denen Projekte je nach Dringlichkeit, Kostenvolumen und Haushaltsstand nach vorn oder hinten rücken. Eines machte Warlimont aber deutlich: „Die sozialen Belange werden hier immer besonders berücksichtigt.“ Das heißt: Sozialer Wohnungsbau geht vor Fertigstellung der Innenstadtsanierung. Warlimont: „Der Umbau vom Marienplatz kann zur Not ein paar Jahre warten.“ Was mehr Geld in die Stadtkasse spülen würde: ein Gewerbeflächen-Entwicklungskonzept. Das würde heimischen Betrieben eine Perspektive verschaffen, vor allem, weil der Platz an den Clemensängern so gut wie ausgereizt sei. Was auch möglich sei: eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes. Hier wünschen sich die Räte eine detaillierte Prüfung der Stadt über die Auswirkungen einer Anhebung auf die jeweiligen Betriebe. „Wenn diese Auswirkungen nicht zumutbar sind, sollte nicht angehoben werden“, so Warlimont.

Moderat erhöht werden sollte aber auch alle Fälle der Hebesatz für die Grundsteuer B, die Jahresgebühr für die Stadtbibliothek (von zwölf auf 18 Euro jährlich) und die Gebühren für die Musikschule – allerdings hier mit einer sozialen Staffelung. „Es sind halt viele kleine Bausteine“, erklärte der Vorsitzende.

Ein riesiger Baustein zur Kosteneinsparung sei das Thema „Ausbau Schlüterbrücke“, das von einer Stadtrats-Mehrheit zwar anvisiert werde, aber an die 20 Millionen Euro kosten dürfte. Geld, das laut SPD-Stadträten an anderen Stellen weit dringender benötigt werde.

Stadträte sollen auch sparen

Aber auch die Stadträte per se sollen nach dem Ansinnen der SPD ihren Beitrag leisten und zwar durch das Einfrieren von Aufwandsentschädigungen bis 2026, ein erhöhtes Sitzungsgeld erst ab drei Stunden (aktuell ab zwei Stunden), dem Wegfall oder wenigstens einer Einschränkung bei Weihnachts- und Geburtstagsgeschenken, sowie dem Wegfall von Volksfest-Gutscheinen für Stadträte. Auch an der Technikpauschale will die Stadtratsfraktion schrauben, da sich diese pro Amtsperiode auf 3600 Euro belaufe. „Die Kosten für ein Tablet und Stift liegen weit drunter“, so Warlimont.

„Einsparen macht keinem Spaß, das ist mir schon klar“, betonte Teresa Degelmann – allerdings, und da waren sich alle am Tisch einig, fahre die Stadt gerade „auf einen Eisberg zu“ und trotz dieser Erkenntnis wolle „keiner das Ruder herumreißen“. „Wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen“, so Degelmann abschließend, auch weil die freiwilligen, und damit oftmals auch die sozialen Leistungen zuallererst „hinten runter fallen“.

Richard Lorenz

