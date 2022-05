Special Olympics 2023: Landkreis Freising wird „Host Town“ für eine Delegation aus Kenia

Es ist geschafft: Der Landkreis Freising ist Gastgeber für eine Teilnehmer- Delegation der Special Olympics. © Landratsamt Freising

Nun steht fest, wen der Kreis Freising als „Host Town“ bei den Special Olympics World Games 2023 beherbergt: Eine Delegation aus Kenia wird zu Gast sein.

Landkreis – Der Austausch kann starten: Host Towns und die Delegationen der Special Olympics World Games Berlin 2023 sind final zugeteilt. „Der Landkreis Freising wird vom 12. bis zum 15. Juni 2023 die Delegation aus Kenia empfangen“, berichtet Landratsamt-Sprecher Robert Stangl. Die Gruppe soll aus 114 Personen bestehen, die Teamstärke kann sich aber noch verändern.

„Rolle als Host Town steht dem Landkreis gut zu Gesicht“

Das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik stiftet ein neues Miteinander und öffnet den Raum für Begegnungen weit über die Special Olympics World Games Berlin 2023 (17. bis 25. Juni 2023) hinaus. Die Host Towns bereiten den Empfang für die internationalen Delegationen. Über vier Tage ist der Landkreis Freising vor Beginn der Wettbewerbe in Berlin Gastgeber für die Athletinnen und Athleten sowie deren Betreuer aus Kenia.

„Unsere Rolle als Host Town steht dem Landkreis Freising gut zu Gesicht. Wir freuen uns auf unsere Gäste aus Kenia und darauf, ihre Kultur kennen zu lernen und ihnen unseren Landkreis und seine Schönheiten näher zu bringen“, sagt Landrat Helmut Petz. „Schon jetzt ist die Vorfreude auf tolle vier Tage im Juni 2023 und interessante Begegnungen mit den Menschen aus Kenia groß. Wir hoffen, dass Freundschaften geschlossen und Möglichkeiten der Inklusion gelebt und gestaltet werden.“

Wer Swahili sprechen kann, soll sich melden

Robert Wäger, Stellvertreter des Landrats, hatte die Idee im Oktober 2021 im Ausschuss für demografische und soziale Fragen des Kreistags Freising vorgebracht, sich als Landkreis für das Projekt zu bewerben. „Sowohl der Landrat als auch die Kolleginnen und Kollegen im Kreistag, die angesprochenen Bürgermeister und die offene Behindertenarbeit der Lebenshilfe waren begeistert und haben ihre Unterstützung zugesagt.“ Der Landkreis wolle so ein Zeichen für mehr Teilhabe und Anerkennung von Menschen mit Behinderung setzen. „Ich habe schon sehr viel Zustimmung für unsere Teilnahme erfahren. Umso mehr freue ich mich darauf, mit den Gästen aus Kenia Vereine und Kulturangebote im Landkreis Freising zu besuchen.“

Mit der finalen Zuteilung beginnt nun eine erste Phase der Beziehung. Kontakte knüpfen, Unterkunft suchen, Programm des Aufenthalts gestalten: Das Organisationsteam, bestehend aus Robert Wäger, Kreisbehindertenbeauftragtem Konrad Weinzierl, Kreis- und Bezirksrätin Marianne Heigl, Susanne Zottmann vom Landratsamt und Saskia Hobmeier von der Lebenshilfe erwartet viel Arbeit. „Die Gäste sprechen ja sowohl Englisch als auch Swahili. Wenn es im Landkreis Bürgerinnen und Bürger gibt, die Swahili sprechen und die uns unterstützen möchten, würde mich das sehr freuen“, so Wäger. Auch Vorschläge und Angebote für Unterkünfte und Aktivitäten seien willkommen.

Inklusion soll auch danach in den Kommunen bleiben

Mit den Special Olympics World Games Berlin 2023, dem weltweit größten inklusiven Sportevent, soll Inklusion (be-)greifbarer werden. 190 Delegationen aus der ganzen Welt kommen nach Deutschland, um an den Spielen und dem damit verbundenen „Host Town Program“ teilzunehmen. „Ziel ist es, den Delegationen eine interkulturelle Erfahrung zu ermöglichen und gleichzeitig die Vision von einer inklusiven und barrierefreien Gesellschaft in Deutschland zu erreichen“, berichtet Stangl. „Jede Delegation kommt aus einem anderen kulturellen Hintergrund mit unterschiedlichen Essensgewohnheiten, Umgangsformen und Eigenarten. Dieses Delegationsprofil soll allen Beteiligten des Host Town Program einen Einblick in den Hintergrund der Delegation geben. Am wichtigsten ist es jedoch, offen für die neue Kultur zu sein und jedem Menschen ohne kulturelle Stereotype zu begegnen.“

„Sehr wichtig ist auch die Nachhaltigkeit – dass die Inklusion auch nach den Weltspielen in den Kommunen bleibt“, sagt Mark Solomeyer, Athletensprecher und Vizepräsident von Special Olympics Deutschland (SOD). Das Host Town Program spiele eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung inklusiver Lebensräume und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung ein. Die Vielzahl inklusiver Projekte soll eine vielfältige Gesellschaft über die Weltspiele 2023 hinaus prägen.

Mehr Infos über die Organisation von Special Olympics Kenya gibt’s auf specialolympicskenya.org. ft

