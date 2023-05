Special Olympics in Berlin: „Host Town“ Freising ist bereit für den Besuch der kenianische Athleten

Teilen

Stolze Gastgeber: Landrat Helmut Petz (2. v. l. ) mit dem Organisationsteam (v. l. ) Marianne Heigl, Susanne Zottmann (Landratsamt Freising), Sabina Brosch, Robert Wäger, Jörg Spitaler (Polizeiinspektion Flughafen) und Konrad Weinzierl (vorne). © Landratsamt Freising

Freising wird „Host Town“ für 92 kenianische Athleten, die an den Special Olympic World Games teilnehmen. Dafür wurde ein buntes Programm zusammengestellt.

Freising – Amtlich ist es ja schon länger, jetzt allerdings steht auch das Rahmenprogramm fest: für 92 Athleten mit geistiger Behinderung aus Kenia, die am 12. Juni am Flughafen München landen werden und vier Tage lang den Landkreis Freising kennenlernen dürfen. Im Vorfeld der Special Olympics World Games in Berlin, der ersten in Deutschland überhaupt (17. bis 25. Juni), empfangen über 200 Kommunen als sogenannte Host Towns die verschiedenen Sportdelegationen aus der ganzen Welt – als deutliches Zeichen für Inklusion und Zusammenhalt. Jetzt stellte Robert Wäger im Landratsamt das Programm für die Kenianer vor.

Bayerischer Abend

Landrat Helmut Petz zeigte sich schwer begeistert von der Teilnahme des Landkreises Freising am deutschlandweiten Host-Programm: „Ja, wir sind Gastgeber!“ Wie es ablaufen wird, erklärte dann Wäger: Landen werden die 92 Athleten und Betreuungspersonen aus Kenia am Montag, 12. Juni, am Flughafen München – wie auch zahlreiche weitere Delegationen aus der ganzen Welt, die dann in andere Landkreise weiterreisen. Für die Kenianer geht es allerdings in die Bleibe ihres Bayern-Ausfluges, einem Hotel in Hallbergmoos. Dort, so Wäger weiter, sollen die Athleten abends dann „zünftig“ begrüßt werden – und zwar mit einem bayerischen Abend im Hallbergmooser Gemeindesaal, inklusive einer Schuhplattler-Vorführung.

Weiter geht’s am Dienstag, den 13. Juni, ab 9.30 Uhr mit einem Altstadtrundgang durch Freising (Treffpunkt Alois-Steinecker-Straße 20) und einem Sportfest am Besucherpark am Flughafen München um 13 Uhr, organisiert von der FMG und der Flughafenpolizei. Ausklingen wird der Tag mit einem Disko-Abend im Bildungszentrum Gartenstraße.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Raus in die Natur geht’s dann am Mittwoch, 14. Juni – und zwar nach Nandlstadt, wo ein Hopfenbauer besucht wird. Anschließend dürfen sich die Sportler aus Kenia bei einem Picknick im Weltwald Freising stärken. Von 15 bis 17.30 Uhr steht dann ein freies Training für die Athleten im Sportpark Hallbergmoos an – unter anderem am Beachvolleyball-Platz. Ab 18 Uhr werden die Sportler dann im Schafhof bei einer Abendgala begrüßt, bevor sie sich am darauffolgenden Tag auf den Weg nach Berlin zu den Special Olympics Worldgames machen werden.

Nachklang ist wichtig

„Eigentlich bräuchten wir eine Woche und länger“, betonte Wäger. Der Grund: Es seien zahlreiche Ideen und Angebote bei ihm eingegangen, gespickt mit Vorschlägen, was die Gäste aus Kenia unbedingt sehen und machen sollten. „Wir haben mit der Host-Town offene Türen eingerannt“, erklärte Wäger, der sich auch entschuldigen wollte bei allen, die nicht zum Zuge kamen. „Es ist vor allem das Nachwirken der Aktion wichtig – also sich danach zu fragen, was kann beim Thema Inklusion besser gemacht und was muss anders gedacht werden“, sagte die Kreisrätin Sabine Brosch aus Hallbergmoos, die mit Wäger und einem kleinen Team seit über einem Jahr am Projekt Host Town feilte.

Von Petz gab es großes Lob für die Programmgestalter: „Man merkt einfach, dass sie alle dafür brennen und ganz viel Herzblut drinsteckt!“ Er selbst freut sich übrigens schon auf die Eröffnung, denn als Schirmherr des Host Towns-Projekts im Landkreis darf er zusammen mit der Delegation in das Berliner Olympiastadion einziehen.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.