In Freising brodelt bald die Musikküche: In der Luitpoldhalle trifft Rock auf Klassik

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Stellen die rockige Komponente des Abends: Kalle Wallner, Yogi Lang, Marc Turiaux und Markus Jehle von RPWL, zusammen mit den Rock-Klassikern. © Alexey Testov

Rock trifft Klassik: Die Band RPWL und das Freisinger Symphonieorchester machen im September gemeinsame Sache. Schon jetzt kann man Karten kaufen.

Freising – Wenn sich zwei Kulturpreisträger des Landkreises Freising zusammentun, dann darf man Großes erwarten. So wie am Donnerstag und Freitag, 22./23. September, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), wenn das Freisinger Symphonieorchester unter der Leitung von Martin Keeser und die Artrock Band RPWL mit „Rock trifft Klassik“ etwas ganz Besonderes auf die Beine stellen: eine spektakuläre Show in der Luitpoldhalle, ein musikalischer Leckerbissen für Freude der Klassik und der Rockmusik gleichermaßen. Dafür haben die beiden Kulturpreisträger die Crème de la Crème der Freisinger Musikszene zusammengetrommelt.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Einmalige Show

Dass eine Rockband und ein großes Symphonieensemble für eine einmalige Show gemeinsame Sache machen, ist längst keine Rarität mehr. Doch dass das Ganze nun aus Freising kommt, schon. Rund 70 Freisinger Musiker haben sich für die zwei Abende das Ziel gesetzt, die Höhepunkte des symphonischen Klassik-Rock in ihre Heimatstadt zu bringen.

Das Freisinger Symphonie-Orchester spielt beim Rockklassiker-Konzert unter der Leitung von Martin Keeser. © Holzmann+Jarczyk

Die Organisatoren

Die Köpfe dieses ebenso ehrgeizigen wie vielversprechenden Unterfangens sind zwei musikalische Größen und Kulturpreisträger der Stadt Freising: Martin Keeser, der frühere Chef der Musikschule, ist mit seinem Freisinger Symphonieorchester bekannt dafür, sich neben Werken des Barock, der Klassik oder Romantik auch an zeitgenössische Kompositionen zu wagen.

Yogi Lang und seine Band RPWL stellen die rockige Komponente des Abends. Gemeinsam holt sich dieses spannende Ensemble die Stimmen und Gesichter der Freisinger Rock Klassiker und den Rock Klassiker Allstar Chor unter der Leitung von Caroline von Brünken an die Seite, um den großen Kompositionen der Rockmusik ihre eigene Note zu verleihen. Von Peter Gabriel über Led Zeppelin bis zu Queen und Pink Floyd bleiben keine Wünsche für Musikliebhaber offen und werden nicht zuletzt durch das rund 30-köpfige Musikorchester zu einem wahren Erlebnis. Außerdem sorgt RPWL mit seiner Technik-Crew auch an diesem Abend für die gewohnt beeindruckende Lichtshow und ein quadrophones Klangerlebnis der Extraklasse.

Die Mitwirkenden

Die Mitwirkenden: RPWL sind Yogi Lang, Kalle Wallner, Markus Jehle und Marc Turiaux. Die Rock Klassiker sind Hannes Samann, Günther Janovsky, Thorsten Nathan, Richy Kehr, Evi Melzer, Marcelo Cantimelo, Uli Graner, Jürgen Richter, Günter Oberprieler, Richy Kehr und Evi Melzer, der Rock Klassiker Allstar Chor unter der Leitung von Caroline von Brünken und das Symphonieorchester. Veranstalter ist die Stadtjugendpflege Freising in Kooperation mit der Musikschule, RPWL und dem Kulturamt der Stadt.

Tickets und Infos

Preise: Vorverkauf: 29,90 Euro, ermäßigt 24,90 Euro, jeweils zuzüglich Gebühr. Abendkasse: 35 Euro, ermäßigt 30 Euro

Tickets gibt es bei der Kartenvorverkaufsstelle der Stadt (Touristinfo am Rindermarkt) oder online via tickets.vibus.de

Weitere Informationen und Reservierung unter Tel. (0 81 61) 5 444-333

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.