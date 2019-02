Spenden an AWO und Kinderheim: Freisinger FOS/BOS-Schüler beweisen soziale Ader

Wie schon in den vergangenen Schuljahren engagierte sich die FOS/BOS Freising auch heuer karitativ: Die Tagespflege im AWO und das Kinderheim St. Klara erhielten Unterstützung.

Freising– Wie schon in den vergangenen Schuljahren engagierte sich die Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS) Freising auch heuer karitativ: Die SMV der Schule übergab einen Scheck in Höhe von 700 Euro zu gleichen Teilen an Heidi Kammler von der Tagespflege der AWO in Freising und an Simone Tomczyk vom Kinderheim St. Klara.

Bei der Tagespflege der AWO soll die Spende Menschen im hohen Alter zugutekommen, die an Alzheimer oder Demenz erkrankt sind. Diese Senioren können nicht mehr allein bleiben und müssen in der AWO-Tagesstätte betreut werden, wobei der Tagesablauf dann meist aus Zeitungslesen, gemeinsamem Kochen, Mittagessen und nachmittags neben Kaffee und Kuchen aus Spielen oder ähnlichem besteht. Mit dem Geld der SMV ist der Besuch eines Cafés oder einer Eisdiele geplant.

Mit der Spende an das Kinderheim St. Klara ist an Freizeitaktionen und Erlebnispädagogik gedacht. Es handelt sich dabei um Kinder und Jugendliche, die in Wohngruppen untergebracht sind und aus unterschiedlichen Gründen dort leben, z. B. wegen häuslicher Gewalt, zerrütteter Ehen, etc., teilweise gelingt eine Rückkehr in die Familie, wenn die Schwierigkeiten dort behoben werden können, teilweise werden die Jugendlichen später in die Selbstständigkeit (Beruf, Studium) entlassen. Das Geld wurde bei der Weihnachtsfeier am letzten Schultag vor Weihnachten eingenommen, als zahlreiche Klassen mit viel Engagement ein buntes Programm entwarfen. Angeboten wurde beispielsweise das Geschicklichkeitsspiel „Knack die Nuss“, bei dem das Reaktionsvermögen der Lehrer und Schüler getestet wurde, „Reise nach Jerusalem“ oder „Just Dance“, bei dem Lehrer ihr Tanzvermögen und ihre Fitness unter Beweis stellen konnten.

Kulinarisch sorgte eine ganze Reihe von Klassen für einen reichhaltigen Gaumenschmaus mit Pizza, Hot Dogs, Weißwürsten, Sandwiches, selbst gebackenen Kuchen, Muffins, Waffeln, Plätzchen, Obstspießen, Punsch, Softdrinks, Smoothies und anderem mehr. Für Musik sorgte darüber hinaus wieder die Schulband. ft