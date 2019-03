Spitzenplatz fürs Freisinger Klinikum: Berufsfachschule gehört zu besten Ausbildungsbetrieben

Eine besondere Anerkennung erhielt jetzt das Klinikum Freising mit seiner Berufsfachschule für Krankenpflege. Es wurde zu einem der besten Ausbildungsbetriebe unter den deutschen Kliniken gekürt.

Freising–Eine besondere Anerkennung erhielt jetzt das Klinikum Freising mit seiner Berufsfachschule für Krankenpflege. Es wurde zu einem der besten Ausbildungsbetriebe unter den deutschen Kliniken gekürt. Bewertet wurden die Bekanntheit und Reputation eines Unternehmens sowie die Qualität der Ausbildung. In Bayern schafften es nur zwei Kliniken unter die Top 10.

Platz fünf für das Klinikum Freising in der Kategorie „Krankenhäuser“ in Deutschland: So lautet das Urteil des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF), das jetzt im Auftrag der Zeitschriften Focus und Focus-Money „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2019“ gekürt hat. Neben dem Martha-Maria Krankenhaus in München ist das Klinikum Freising mit seiner Berufsfachschule für Krankenpflege zugleich das einzige bayerische Klinikum unter den besten zehn.

Für das Ranking waren laut IMWF zwei Ergebnisse ausschlaggebend: Zum einen erfolgte eine strukturierte Befragung, bei der per Fragebogen Aspekte wie der Ausbildungserfolg und die Betreuung der Auszubildenden erfasst und später verglichen wurden. Neben dieser Selbstauskunft entschied vor allem ein als „Social Listening“ bezeichneter Prozess maßgeblich über die Bewertung. Laut den Autoren wurden dafür mithilfe von Verfahren der Künstlichen Intelligenz im Web und in sozialen Netzwerken 300 Millionen Datensätze mit unternehmensrelevanten Informationen gesammelt und anschließend analysiert und gewichtet: ob ein Unternehmen in puncto Ausbildung überhaupt erwähnt wird, welche Themen es abdeckt und ob die Bewertungen eher negativ, neutral oder positiv ausfallen.

Für rund 2500 deutsche Unternehmen ließen sich so aussagekräftige Daten finden, darunter für 238 Krankenhäuser. Je mehr positive Bewertungen, Themen und Nennungen sich für eines dieser ausgewählten Unternehmen fanden, desto besser schnitt es im Vergleich zu den anderen aus seiner Branche ab. Die Ergebnisse aus dem „Social Listening“ kombiniert mit den Resultaten aus der Befragung ergaben schließlich die Gesamtbewertung für ein Unternehmen.

Von den Krankenhäusern schafften es nur 25 Betriebe auf die Gewinnerliste, darunter das Klinikum Freising. Dieses kann etwa mit einer beliebten Facebook-Seite seiner Berufsfachschule für Krankenpflege, einem modernen Internet-Auftritt sowie engagierten Lehrkräften aufwarten.

Geschäftsführer Andreas Holzner freute sich über diese Anerkennung. Gerade die gute Sichtbarkeit im Internet und eine „positive“ Diskussion seien heutzutage wichtige Kriterien, um Schüler und Studenten für den Beruf des Kranken- und Gesundheitspflegers zu interessieren. „Unsere Schule bietet eine gute Mischung aus Praxis und Theorie und ermöglicht es den Schülern, sich für den bevorzugten Fachbereich zu entscheiden. Dank der Kooperation mit dem Klinikum rechts der Isar in München und der Fachhochschule in Deggendorf können sie ihre Ausbildung flexibel gestalten – und auch ein Auslandspraktikum ist während der Ausbildung möglich.“

Auch die Lehrer und Schulleiterin Eva Gall sind stolz auf die große Anerkennung. Man versuche neben dem Lehrplan durch ein breites Angebotsspektrum die Ausbildung abwechslungsreich zu gestalten. So gebe es beispielsweise Exkursionen, Projektarbeiten, Erasmus-Stipendien und Teamfindungstage.

Zum anderen will das Team die Entwicklung der Schüler und Schülerinnen zu fördern. „Bei Startschwierigkeiten in der Ausbildung bieten wir Lerntandem, Lernberatung, Vertiefungseinheiten und auch klassische Nachhilfe durch uns Lehrkräfte an.“ Gemeinsame Projekte zwischen den Kursen wie zum Beispiel ein Diabetesprojekt oder das Modell „Schüler leiten Schüler“ sollen den Austausch zwischen den verschiedenen Ausbildungsjahren fördern.

