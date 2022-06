Spitzensportler in Freising: US-Nationalschwimmteam verpasst Flieger und kommt zum Training spontan ins fresch

Von: Magdalena Höcherl

Erinnerungsfoto: Die beiden Bademeister Philipp Gerstl (2. v. l.) und Valentin Geiger (2. v. r.) mit (v. l.) Regan Smith, Shaine Casas, Brooks Curry, Carson Foster und Leah Smith. © Pumm

Unerwartet hoher Besuch im fresch: Am Dienstag machten Mitglieder des US-Schwimmteams spontan Station in Freising - und sorgten für Erstaunen.

Freising – Dirk Fleischer (58) aus Freising macht gerne und viel Sport, aber zum Schwimmen muss er sich manchmal aufraffen. Am Dienstag hatte es sich der Ingenieur fest vorgenommen, die Mittagspause für ein paar Bahnen im Freisinger fresch zu nutzen; egal, wie das Wetter ist. Als der Regen pausierte, machte sich Fleischer bei 16 Grad auf den Weg ins Erlebnisbad – und hatte dort eine Begegnung der besonderen Art. Sein Fazit: „Gut, dass ich hin bin.“ Denn in den Becken waren keine Geringeren als Schwimmerinnen und Schwimmer der US-amerikanischen Nationalmannschaft unterwegs.

Gut war’s: Im fresch-Restaurant ließen sich die Spitzensportler Burger, Nudeln und Salat von Koch Elias Möchl (l.) schmecken. © Gleixner

Zuerst noch einen Witz gemacht

„Mit diesen Badegästen hat natürlich keiner gerechnet“, sagt Stefan Pumm. Der 52-Jährige ist Bademeister im fresch und drehte am Dienstag im Innenbereich seine Runden um die Becken. „Dabei habe ich immer ein Auge auf dem Wasser. Wenn Menschen sich ungewöhnlich bewegen, negativ wie positiv, sehe ich das sofort.“ In diesem Fall habe natürlich Letzteres zugetroffen. „Die Frau schwamm außergewöhnlich schnell und gut.“ Weil sie eine weiße Badekappe mit USA-Flagge trug, machte Pumm noch einen Witz: „Im Spaß habe ich zu meinem Kollegen gesagt: Ist heute etwa die amerikanische Nationalmannschaft bei uns?“

Als die Schwimmerin kurz darauf aus dem Wasser stieg, siegte die Neugier des Bademeisters: Er fragte nach. Es stellte sich heraus, dass das US-Schwimmteam auf dem Weg ins Trainingslager war. Dort wollen sich die Athleten final auf die Schwimm-WM vorbereiten, die von 18. Juni bis 3. Juli in der ungarischen Hauptstadt Budapest stattfindet. Doch weil die Umsteigezeit am Flughafen München zu knapp war, verpasste das Team seinen Anschlussflug – und strandete unfreiwillig im Moos. „Um die Wartezeit auf den nächsten Flieger zu überbrücken, haben sie online ein Schwimmbad in der Nähe gesucht – und so das fresch gefunden“, berichtet Pumm.

Ein bisschen Spaß muss sein: Nach dem Bahnenschwimmen wurde die Rutsche getestet. © Pumm

So trainierten die vier Frauen und drei Männer – zum Team zählen insgesamt 41 Mitglieder – etwa eine Stunde lang im 50-Meter-Wettkampfbecken des fresch und schwammen danach noch ein paar Bahnen im 25-Meter-Becken. „Auf der Rutsche hatten sie dann auch noch ihre Gaudi“, berichtet Pumms Kollege Philipp Gerstl. Grundsätzlich seien die Sportler sehr nett und voll des Lobes über das Freisinger Bad gewesen. „Bei uns hat’s ihnen richtig gut gefallen, die waren echt begeistert. Nur das Wasser mit 23,3 Grad war ihnen ein bisschen zu kalt“, erzählt Gerstl und lacht. „Das sind sie wohl ein bisschen wärmer gewöhnt.“

Bei der WM hat das US-Team Großes vor

Nach dem Training ließen sich die Sportler und ihre Trainerin im fresch-Restaurant Burger, Nudeln und Salat schmecken, machten Fotos mit dem Personal und hinterließen eine Karte mit Unterschriften, in der sie sich für die Freisinger Gastfreundschaft bedankten. Dann ging’s wieder an den Airport ins Moos und von dort nach Kroatien, um dann für die WM in Ungarn fit zu sein.

Dort haben die US-amerikanischen Sportler Großes vor: „Lea Smith ist schon zweifache Olympiasiegerin, sie will wieder Gold holen“, berichtet Stefan Pumm. Und auch Carson Foster habe im Gespräch deutlich gemacht, dass er über 200 sowie 400 Meter Lagen auf jeden Fall gewinnen wolle. „Da hatten wir auf jeden Fall spontan Besuch von den ganz Großen. Das war ein tolles Erlebnis“, sind sich Pumm und Gerstl einig.

Motivation für Schwimmmuffel

Und auch Badegast Dirk Fleischer war erstaunt ob des hohen Besuchs im fresch: „Als ich verstanden habe, wer da im Bad ist, habe ich mich dem Becken fast andächtig genähert“, erzählt er schmunzelnd. „Ich habe Schwimmer noch nie live neben mir gesehen, das war sehr beeindruckend. Die sahen schon außerhalb des Wassers so schnell aus.“ Obwohl er selbst recht sportlich sei, habe er sich nicht recht getraut, mit den Athleten im selben Becken zu schwimmen. „Mit solchen dicken Goldfischen war ich noch nie im Wasser.“ Dem Freisinger fehlt oft die Motivation, seine Bahnen zu ziehen. Dass er sich am Dienstag aufgerafft hat, sei durch die besonderen Badegäste belohnt worden. Nur leider schwimmt das US-Team nicht regelmäßig im fresch. . .

