„Splashdiving“-Event: Freisinger (12) beeindruckt mit Arschbombe - jetzt steht er vorm Sprung ins Nationalteam

Für das Nationalteam im Gespräch: (v. l.) Jan Zettelmaier (16, Königsbrunn), Nico Walz (18, Dachau) und Jonas Völkers (12, Freising). © Lehmann

Beim „Splashdiving“-Event im fresch machte Jonas Völkers (12) aus Freising auf sich aufmerksam: Der Trainer der Nationalmannschaft möchte ihn in seinem Kader haben.

Freising – Eines ist jetzt sicher: In Freising und im Umland gibt es sie zuhauf, die Fans von sogenannten Arschbomben. Am Sonntag konnten Liebhaber dieser Disziplin, die sich im Fachjargon „Splashdiving“ nennt, nun Grundsätze erlernen, an Feinheiten schleifen oder einfach nur eine Menge Spaß bei glühend heißer Hitze im Freisinger Erlebnisbad fresch haben. Ein junger Domstädter zog dabei sogar das ganz große Los und wurde vom Trainer der Deutschen Splashdiving-Nationalmannschaft, Oliver Hillebrecht, in seinen Kader gerufen.

Rund 1200 Badegäste verfolgten den Wettbewerb

Der Andrang gegen 13 Uhr an den Sprungtürmen im fresch war, gelinde gesagt, ein gigantischer und ein Durchkommen eigentlich kaum mehr möglich. Rund 1200 Badegäste trieben sich auf dem Areal herum, 500 bis 600 bevölkerten den schmalen Fliesengang um das Sprungbecken. Alle wollten sie nur eines: die perfekte Arschbombe zeigen oder wenigstens dabei zuschauen. Rund 60 Badefreunde aus der Region hatten sich dafür auch zum Workshop mit der deutschen Splashdiving-Nationalmannschaft angemeldet, um sich bei den Profis etwas abzuschauen – unter anderem, um freilich dann im anschließenden Wettbewerb zu glänzen.

Kleine Pokale überreichte fresch-Leiter Alexander Frederking an die Gewinner des Arschbomben-Wettbewerbs, der am Sonntag im Freisinger Erlebnisbad stattfand: (v. l.) Leon, Armin, Nico, Tasneem, Marcel und Stefan. © Lehmann

Zu lernen gab es genug, wie die Arschbomben-Experten bei einer Show zu Beginn der Veranstaltung eindrucksvoll zeigten. Hillebrecht klärte die Neulinge über die Feinheiten der Sprungunterschiede im Bereich Splashdowns auf: „Das nennt man Small Cat und das da ist ein Chair. Bei der Arschbombe ist der Open Elvis am schwierigsten.“

Ohne Übung und Konzentration geht gar nichts

Mithilfe eines Trampolins auf dem Fünfmeterturm ließen es die Profisportler dann richtig krachen und sprangen erst einmal der Mittagssonne entgegen, bevor sie das staunende Publikum von oben bis unten nass spritzten. Ganz klar wurde dabei eines: Splashdiving im Profibereich ist ein besonderer Sport, ähnlich dem Klippenspringen. Ohne Konzentration im richtigen Moment geht da nämlich gar nichts, sonst wird die Arschbombe durch eine falsche Bewegung vereitelt und endet mit einem galanten Eintauchen – was allerdings keinerlei Punkte bringt.

„Mir ist schon früh aufgefallen, dass es in Freising einige sehr gute Doppelsalto-Springer gibt“, verriet Hillebrecht dem FT. Um sie nicht aus den Augen zu verlieren, hat er ihnen einfach ein großes „D“ auf den Arm gemalt.

Drei Talente gesichtet

Dabei sind vor allem die Sprungleistungen des Freisingers Jonas Völkers (12) aufgefallen, den er im Verlauf des Workshops ganz genau im Auge behielt, wie auch noch Jan Zettelmaier (16) aus Königsbrunn und Nico Walz (18) aus Dachau. Für alle drei Sportler kam dennoch die Konferenz um 15 Uhr überraschend, denn sie hatten überhaupt nicht geahnt, dass beim fresch-Wettbewerb um die beste Arschbombe auch insgeheim der Nachwuchs für das Nationalteam gesucht wurde. „Echt? Das ist sehr cool!“, freute sich Jonas, der im Sommer eigentlich fast jeden Tag im fresch zu finden ist – jedenfalls wenn er nicht für den Unterricht am Josef-Hofmiller-Gymnasium büffeln muss.

„Das ist jetzt der Ruf zur Nationalmannschaft“, betonte Hillebrecht, sagte aber auch: „Jetzt müssen wir alles noch mit euren Eltern klären.“ Das Training findet vorwiegend zwar im Heimatort statt, allerdings tritt die Nationalmannschaft nicht nur bei Wettbewerben auf, sondern beispielsweise häufig im Fernsehen. Die Frage, weshalb Jonas gern Arschbomben im Schwimmbad macht, beantwortete er kurz und bündig: „Das macht einfach ziemlichen Spaß!“ In Zukunft wird er dabei sogar Deutschland vertreten dürfen.

Richard Lorenz

