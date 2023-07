Sport im Park in Freising: Fünf Wochen Bewegung und Gaudi für lau

Von: Andrea Beschorner

Präsentierten Sport im Park 2023: (v. l.) Jürgen Mieskes, Tobias Eschenbacher, Karl-Heinz Wimmer, Elisa Keidler, Oliver Dorn und Daniela Englberger. Lehmann © Lehmann

Die Bewegung wird bei den Menschen in Freising im August nicht zu kurz kommen: „Sport im Park“ geht in die nächste Runde. Mit 50 Kursen unter freiem Himmel.

Freising – Was Freisings Sportvereine alles zu bieten haben, davon können sich die Bürgerinnen und Bürger den ganzen August über wieder ein Bild machen – ohne eine Mitgliedschaft zu unterschreiben, ohne Geld dafür ausgeben zu müssen, unverbindlich und absolut unkompliziert. Dann findet wieder „Sport im Park“ statt: Zum dritten Mal – und somit wird heuer aus dem knapp fünfwöchigen Fitnessevent laut Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher offiziell eine Tradition, wie er in seiner Pressekonferenz am Montag sagte. Und Eschenbacher hatte den für ihn spannenden Auftakt des vergangenen Jahres noch genau vor Augen, als er sich, zusammen mit Sportreferent Jürgen Mieskes, erstmals im Line-Dance versuchte – und richtig Spaß dabei hatte.

TSV Jahn Freising erstmals mit an Bord

Der steht auch in diesem Jahr wieder im Zentrum, wenn sechs Vereine insgesamt 50 Kurse anbieten – erstmals auch der TSV Jahn, der sich als größter Verein Freisings im dritten Jahr auch eingeklinkt hat.

„Es ist uns ein Herzensanliegen, die Freisingerinnen und Freisinger zu einem bewegungsreichen Alltag zu animieren“, erklärte Elisabeth Keidler vom Amt für Sport, Bürgerliches Engagement und Integration bei dem Pressetermin im Rathaus. Dabei sei es ganz egal, welches Fitnesslevel der Teilnehmende mitbringt. Es ist ein kostenfreies Angebot, ohne Anmeldung, ohne Mitgliedschaft, ohne, dass Vorkenntnisse erforderlich sind. Kurz: Interessierte können einfach kommen und mitmachen. Und im dritten Jahr ist neben der Savoyer Au und dem Bewegungsparcours am Fürstendamm noch der Sportplatz hin dem fresch als dritter Veranstaltungsort dazugekommen.

Vhs Freising Mitveranstalter

Neben der Stadt und den Vereinen ist die Vhs wieder als Mitveranstalter im Boot. Vhs-Leiter Oliver Dorn ging kurz auf die Besonderheiten in 2023 ein. So hat die Volkshochschule heuer ein besonderes Augenmerk auf ganzheitliche Gesundheit gelegt und bietet auch Mediations- und Entspannungskurse an. An Kinder ab sieben Jahren richtet sich der Latein-Tanz-Kurs des Tanzsport Zentrums. Spannend, weil es aktuell noch von keinem Freisinger Verein angeboten wird: Feldhockey. Dorn: „Es wäre schön, wenn sich nach ,Sport im Park’ ein Verein findet, der Feldhockey in sein Angebot mit aufnimmt.“

Sportreferent Jürgen Mieskes hofft auf „gutes Wetter und rege Beteiligung“. Immerhin sei es die beste Gelegenheit, in die Vereine und deren umfassende Angebote reinzuschnuppern. „Die Vereine helfen uns, auch diesen Sommer wieder ein tolles Sportprogramm auf die Beine zu stellen. Im Gegenzug haben sie damit eine tolle Gelegenheit, sich zu präsentieren und Mitglieder anzuwerben“, fasste es dann auch OB Tobias Eschenbacher zusammen.

Offizieller Startschuss ist am 1. August um 17.30 Uhr auf der Wiese hinter dem Stadion in der Savoyer Au. Dann wird Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger „Sport im Park“ 2023 eröffnen.

Gut zu wissen

„Sport im Park“ ist ein Projekt der Stadt Freising in Zusammenarbeit mit der Vhs Freising. Folgende Vereine bieten den gesamten August über Kurse an: Karate-Dojo Freising, RRBC fly’n’dance Freising, Sportclub Eintracht Freising, Tanzsport Zentrum Freising, TSV Jahn Freising und Vhs Freising. Das ausführliche Programm und weitere Infos sowie alle Termine sind in der Übersicht unter www.freising.de zu finden.