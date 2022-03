Spritpreise auf Rekordhöhen: Viele Branchen verzweifelt - „Unkosten fressen uns auf“

Von: Manuel Eser

Auf Rekordhöhen sind die Spritpreise in Folge des Kriegs in der Ukraine geklettert. Inzwischen variieren sie tagtäglich je nach Tankstelle auf teurem Niveau. © Lehmann

Ob Tankstellenbesitzer, Spediteur, Busunternehmer oder Fahrlehrer: Viele Branchen sind auf Sprit angewiesen. Allein können sie die hohen Kosten nicht stemmen.

Freising – Rund 2,10 Euro pro Liter Benzin, bis zu 2,20 Euro für Diesel: Infolge des gegen Russland verhängten Embargos klettern die Spritpreise derzeit auf Rekordhöhen. Vor allem Branchen, die direkt vom Treibstoff abhängig sind, trifft das hart. Doch den betroffenen Unternehmen macht nicht nur der teure Sprit zu schaffen.

Hohe Spritpreise in Bayern: Tankstellenbetreiber sieht - Freizeitfahrten nehmen deutlich ab

Manuel Mück, Inhaber der Esso-Tankstelle in Allershausen, bringen die höheren Spritpreise persönlich rein gar nichts. Ganz im Gegenteil: Tankstellen-Betreiber erhalten pro getankten Liter einen Fixpreis. Heißt: Je weniger getankt wird, umso geringer der Umsatz. Und Mück bekommt es derzeit deutlich zu spüren, dass sich die Autofahrer beim Spritverbrauch zurückhalten.

„Die Freizeitfahrten nehmen ab“, berichtet er. „Gerade sonntags, wo viele Richtung Berge oder Seen aufbrechen, habe ich derzeit deutlich weniger Kundschaft. Hinzu kommt, dass viele Kunden aktuell nur geringe, oft 20-Euro-Beträge tanken.“ Und so geht Mück in etwa ein Viertel des Umsatzes im Vergleich zu Normalzeiten ab.

Wobei die Zeiten auch schon vor dem Krieg in der Ukraine alles andere als normal waren. Auch in der Pandemie habe das Geschäft schon deutlich gelitten, sagt Mück und gibt ein Beispiel: „Wenn die Allianz-Arena ausverkauft ist, dann tut das auch dem Ort Allershausen gut – von der Gastro über die Hotellerie bis zur Tankstelle. Das fehlt uns.“

Hohe Benzinpreise: Bittere Folgen für Speditionen - „Bei Fernfahrten katastrophal“

Die hohen Spritpreise treiben auch die Speditionen um. „Vor allem bei Fernfahrten wirken sie sich katastrophal aus“, sagt Renate Stiebing von der Spedition Paula Weber-Schäfer GmbH, die vor allem Umzugstransporte anbietet. Sie nennt auch Zahlen: „Wenn ein Lkw mit 400 Litern vollgetankt wird, habe ich gleich eine Rechnung von 1000 Euro auf den Tisch liegen.“

Das Problem ist: Viele Aufträge, seien es Möbeltransporte von Privatpersonen oder Unternehmen, wurden bereits vor Monaten abgeschlossen – basierend auf den damaligen Spritpreisen. Entsprechend hoch sind die Gewinneinbußen. „Wir werden nicht umhinkommen, die Preise bei Fernfahrten anzupassen“, betont Stiebing. „Denn die Entwicklung beim Sprit kann man nicht ignorieren.“ Beim Nahverkehr hingegen, wo die Entfernungen nicht so groß sind, wolle man noch abwarten – in der Hoffnung, dass die Spritkosten demnächst wieder sinken.

Doch nicht nur die Folgen des russischen Angriffskriegs bekommt das Umzugsunternehmen zu spüren, sondern auch die zweite internationale Krise: Corona. Immer wieder fallen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter aus, teilweise gleichzeitig, und auch Kunden müssen häufig infektionsbedingt Aufträge verschieben. „Allein in der vergangenen Woche wurden vier Wohnungsbesichtigungen abgesagt“, berichtet Stiebing. „Wir können kaum noch planen, sondern eigentlich nur noch tagesaktuell handeln.“

Hohe Spritpreise: Existenzbedrohende Ausmaße für Busunternehmen

Für das Busunternehmen Wiesheu aus Zolling nehmen die hohen Spritpreise existenzbedrohende Ausmaße an. „Die hohen Unkosten fressen den Betrieb auf“, stellt Geschäftsführer Johann Wiesheu fest. Deshalb hat er mit seinen festen Auftraggebern – Kommunen und privatwirtschaftliche Unternehmen – bereits Kontakt aufgenommen, um über Preisanpassungen zu reden. Denn nahezu alle Verträge wurden bereits lange vor der Kostenexplosion an den Tankstellen abgeschlossen.

Die Reaktionen der Vertragspartner fallen dabei sehr unterschiedlich aus. „Zum Teil stoßen wir auf Verständnis und erzielen kurzfristig Einigungen. Von anderen erhalten wir nicht mal eine Rückmeldung“, berichtet Wiesheu. Und auch, wenn das Busunternehmen derzeit auf den guten Willen der Kunden angewiesen sei, liege es im Interesse aller, Kompromisse zu finden, stellt Wiesheu klar.

„Denn wenn keine Zahlungsanpassungen erfolgt, bleiben die Busse stehen. Das ist keine Drohung, sondern eine Tatsache.“ Denn allein könnten die Unternehmen diese Preise nicht stemmen. Schon gar nicht nach zwei Jahren Corona, wo der Reiseverkehr oft brach gelegen hätte.

Benzinpreise auf Rekordhoch: Fahrschule gefangen in der Preisspirale

Und sich von Treibstoff unabhängig machen und auf E-Busse umzusteigen? „Da sind wir leider – genauso wie bei Wasserkraft – noch weit weg“, erklärt Wiesheu. Es fehle auf dem Land an Infrastruktur, und im Hinblick auf den Reiseverkehr könnten mit den neuen Technologien auch die Reichweiten nicht erzielt werden. „Wir müssen die Kuh füttern, die wir melken wollen.“

Auch Dirk Dlugosch kann nicht einfach auf einen E-Fuhrpark umsatteln. „Das gestattet der Gesetzgeber gar nicht“, sagt der Inhaber der Fahrschule Dlugosch in Freising. Zwar dürfen er und seine Mitbewerber inzwischen Führerscheine für Elektroautos anbieten. „Wir sind aber zur doppelten Fahrzeughaltung verpflichtet. Denn wir müssen unseren Schülern immer auch eine Grundausbildung mit Schaltgetriebe möglich machen“, erklärt er. „Ich kann mich, selbst wenn ich wollte, gar nicht vom Verbrenner verabschieden.“

Froh ist Dlugosch daher, dass er seine Preise bereits Ende vergangenen Jahres angeglichen hat. Nicht etwa, weil er hellseherische Fähigkeiten besäße und den russischen Einfall in die Ukraine vorhergesehen hätte. Es war eine Reaktion auf den Regierungswechsel in Berlin. „Rot-Grün hatte ja angekündigt, den Spritpreis bis 2,50 Euro pro Liter erhöhen zu wollen.“ Dementsprechend habe er kalkuliert – und dennoch, so betont er, sei er sowohl bei der Grundgebühr als auch beim Preis der einzelnen Fahrstunde deutlich günstiger als die Mitbewerber im Landkreis Pfaffenhofen.

Betroffen ist Dirk Dlugosch aber – wie alle Unternehmen in der Region – von der in Gang geratenen Preisspirale nach oben – egal, ob es um Heizkosten geht oder um eventuelle Ersatzteile: Reifen, Felgen, Werkzeuge und vieles mehr. Hier rechnet er mit einer Teuerungsrate um 30 Prozent – und mit langen Wartezeiten.

„Teilweise wird es drei bis vier Monate dauern, ehe Bestellungen eintreffen“, sagt Dlugosch. Das habe auch damit zu tun, dass die Ukraine ein wichtiger Handelspartner gewesen sei, der preisgünstige Fahrer und billige Laderäume zur Verfügung gestellt habe. Seine Prognose fällt daher düster aus: „Das wird uns langfristig drücken.“

