Ein neues Urnenfeld in Freising, deren Steine in die Geschichte verweisen

Info, Historie und ein ambitioniertes Konzert: Der Friedhofstag am Gottesacker von St. Georg in Freising findet große Resonanz.

Freising – Jedes Jahr am dritten Septemberwochenende ist deutschlandweit der sogenannte Friedhofstag – ein Tag, bei dem sich alles um den Gottesacker dreht, von Bepflanzungen, Grabsteinen bis hin zu Führungen. Heuer nahm auch Freising wieder an diesem Tag teil und stellte dazu ein wunderbares Programm zum Nachdenken und Innehalten auf die Beine, das auf große Resonanz bei den Freisingern stieß.

Rund 40 Interessierte waren zum St.-Georgsfriedhof gekommen – auch um sich das vor kurzem angelegte Urnenfeld im neuen Friedhofsteil anzuschauen, das direkt unter Bäumen liegt und somit eine wunderbar friedliche Atmosphäre ausstrahlt.

Große Nachfrage

Aktuell ist noch keines der 24 Gräber belegt. Allerdings glaubt Elisabeth Maier von der Kirchenverwaltung nicht, dass das lange so bleiben wird. „Die Nachfrage ist groß und wird immer größer“, sagt Maier. Auf den Urnenerdgräbern liegen quadratische Steine, die gleichzeitig auch eine Geschichte erzählen. „Der Steinmetz hat dafür Grabsteine von aufgelassenen Gräbern genutzt“, erklärte Maier – auf Wunsch könne dort dann der Name eingraviert werden. Weitere Informationen: Die Ruhefrist beträgt 15 Jahre, die Kosten pro Jahr belaufen sich auf 60 Euro. Was Maier wichtig ist: „Der Friedhof soll ein Ort sein zum Innehalten und Ausruhen, fast wie ein Park mit viel Grün und Nistkästen für die Vögel – so etwas wie eine Oase inmitten der Stadt.“ Aber auch über die Eckdaten weiß Maier Bescheid: Auf dem Friedhof gibt es rund 2200 Gräber, ungefähr 80 Mal im Jahr wird jemand hier zu Grabe getragen.

Die Führung

Wer alles auf dem Friedhof St. Georg liegt, das weiß vermutlich am besten der ehemalige Stadtheimatpfleger Norbert Zanker, der zu einer kleinen Führung über den Gottesacker eingeladen hatte. „Ich zeige euch heute meinen Friedhof – also, so wie ich immer gehe, wenn ich hier bin“, so Zanker. In seiner Kindheit sei es ganz normal gewesen, regelmäßig zum Friedhof zu gehen. „Mit meiner Oma bin ich fast jeden Tag hier gewesen, auch weil sie immer wissen wollte, wer grad in der Leichenhalle liegt“, erzählte Zanker, der tatsächlich zu jedem Grab und zu jeder verstorbenen Person etwas weiß.

Faszinierende Grabsteine

Aber auch Grabsteine faszinieren Zanker – ob nun modern mit Glaseinsätzen oder alt mit den Abbildungen vom Heiland, für ihn gibt es grundsätzlich kein schön oder unschön, kein richtig oder falsch. Laut Zanker müsse das akzeptiert werden, was die Hinterbliebenen für passend und angemessen empfinden – wie beispielsweise die Chronos-Figur auf einem alten Grabstein, sozusagen der Herr der Zeit als Symbol der Vergänglichkeit. „Als Kind war das für uns so faszinierend wie der Tod von Ötting“ erinnerte sich der Freisinger Chronist.

Roider und Dettenhofer

Der Weg an diesem Herbsttag führte weiter zur letzten Ruhestätte vom Roider Jackl, zu alten Freunden, Bekannten und Persönlichkeiten der Domstadt und auch zum Grab von Carl Dettenhofer, der zu Kriegsende die örtlichen Nationalsozialisten zum Aufgeben bewegt hatte. Was Zanker bedauert: „Der hat seinen Kopf hingehalten und heute gibt’s fast kein Gedenken mehr an ihn.“ Die Führung zum Friedhofstag war damit vor allem eines: eine historische Rückschau auf Menschen, die Freising durch ihr Leben und ihre Arbeit auf verschiedenste Weise prägten. Abgerundet wurde der Tag von einem eindrucksvollen Konzert der Jugendensembles in der Friedhofskirche St. Maria.

Richard Lorenz