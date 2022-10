Stabwechsel: Reicheneder neuer Freisinger Lebenshilfe-Geschäftsführer

Wechsel an der Lebenshilfe-Spitze: Michael Schwaiger (l.) wurde auf eigenen Wunsch hin von seiner Funktion als Geschäftsführer entbunden. Sein Stellvertreter Johannes Reicheneder rückt nach. © Fuchs

Wechsel an der Spitze der Lebenshilfe Freising: Geschäftsführer Michael Schwaiger rückt auf den Vizeposten, ist aber bis Ende des Jahres freigestellt.

Freising – Die Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Freising ist eigentlich ein fester Termin im Kalender, von dem man wenig Überraschungen erwartet. Das war am Donnerstag anders: Die Vorstandsvorsitzende Monika Haslberger verkündete eine Änderung in der Geschäftsleitung: „Unser Geschäftsführer Michael Schwaiger wird künftig auf eigenen Wunsch hin von seiner Funktion entbunden. Stattdessen wird sein Stellvertreter Johannes Reicheneder die Geschäftsführung übernehmen.“ Zunächst bleibe Schwaiger zwar auf dem Stellvertreterposten, bis Ende des Jahres sei er aber grundsätzlich freigestellt und nur bei Rückfragen erreichbar. Haslberger fand diese Änderung „auf der einen Seite sehr bedauerlich, auf der anderen Seite aber beruhigend, weil Michael Schwaiger uns nicht ohne einen perfekten Nachfolger verlässt.“

Auslöser ist ein Krankheitsfall in der Familie

Auch Michael Schwaiger selbst war anwesend und äußerte sich zu seinem Rücktritt: „Im Sommer bin ich mit meinem Anliegen an den Vorstand herangetreten“, schilderte Schwaiger: „Es wurde nicht eine Sekunde gezögert, mir diesen Wunsch zu ermöglichen, und dafür bin ich sehr dankbar.“ Der Auslöser für seinen Schritt ist ein Krankheitsfall in der Familie, dem Schwaiger die nächste Zeit seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit schenken möchte.

Manuela Mühlhammer, Mitglied im Vorstand, die die Belange von Menschen mit Behinderung in der Vorstandschaft vertritt, sprach im Laufe des Abends einen wunden Punkt an: den Personalmangel in den Einrichtungen der Lebenshilfe. „Es können keine Ausflüge mehr gemacht werden, weil es nicht genügend Betreuer gibt.“ Aber auch insgesamt gäbe es „viel zu tun“, um die Inklusion von Menschen mit Behinderung weiter voranzubringen.

Die Schülerzahl steigt immer mehr

Was den Verantwortlichen ebenso auf den Nägeln brennt, sei die steigende Schülerzahl in der Schule der Lebenshilfe. Mit derzeit 225 Schülern nähere man sich der absoluten Obergrenze von 240 im rasanten Tempo, wurde in der Versammlung angesprochen. Schuld daran seien vor allem die Regelschulen, hieß es: Zwar gebe es beispielsweise in Freising inklusive Klassen an den Stein-Schulen oder in St. Korbinian, ein Großteil der Schulen zeige aber wenig Bereitschaft, Schüler mit Behinderung aufzunehmen. „Auch die Regelschulen sind jetzt mal am Zug“, so der neue Geschäftsführer Johannes Reicheneder.

Pascale Fuchs

