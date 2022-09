Stadt Freising appelliert an alle Verkehrsteilnehmer: „Kindern ein Vorbild sein!“

Von: Wolfgang Schnetz

Mit Lotsen und Schildern sorgt die Stadt Freising für einen möglichst sicheren Schulweg. Das Ordnungsamt setzt aber auch auf aufmerksame Autofahrer. © dpa

Die Stadt Freising bittet anlässlich des bevorstehenden Schuljahresbeginns alle Verkehrsteilnehmer eindringlich um besondere Vorsicht: Schüler sind unterwegs.

Freising – Die Sommerferien gehen zu Ende. Am kommenden Dienstag beginnt das neue Schuljahr : „Nach den Ferien gibt’s besonders viel zu erzählen, da bleibt die gebotene Aufmerksamkeit für das richtige Verhalten auf dem Schulweg gerade bei Jüngeren schnell auf der Strecke“, meint Rathaussprecherin Christl Steinhart.

Zwei Dutzend Schulweglotsen

Wie sie berichtet, sind im Stadtgebiet ab dem neuen Schuljahr wieder rund zwei Dutzend Schulweglotsinnen und Lotsen im Einsatz, um die Buben und Mädchen sicher über die Straßen zu führen. Blaue Schilder mit der Aufschrift ,Verkehrshelfer‘ weisen auf die Stellen hin, wo zu Schulbeginn und -ende entsprechende Unterstützung bereitsteht. In Freising befinden sich diese Einsatzorte fast an jeder Schule, aber auch an stark frequentierten Schulwegen mit einem hohen Verkehrsaufkommen.

Wie jedes Jahr werden Anfang September bis Anfang Oktober im Bereich von Schulen durch die Verkehrswacht die Banner „Schule hat begonnen“ aufgehängt – ein wichtiger Hinweis für Autofahrer, unbedingt mit Kindern zu rechnen. Und: An den Schulwegen appellieren an den Fußgängerampeln die Schilder „Nur bei Grün: Kindern ein Vorbild“ an ein verantwortungsvolles Verhalten der Passanten.

Schulweg trainieren

Die Kräfte des Ordnungsamtes bitten alle Eltern, insbesondere an die von Erstklässlerinnen und Erstklässlern: „Trainieren Sie mit Ihren Kindern den täglichen Schulweg. Queren Sie Straßen immer an gesicherten Stellen wie Fußgängerüberwegen, Fußgängerampeln oder bei Schülerlotsen – auch, wenn hierfür ein kleiner Umweg in Kauf genommen werden muss.“

Die neue Pläne

Die Stadt hat für alle Freisinger Grundschulen Schulwegpläne erarbeitet, die den Eltern bereits bei der Schuleinschreibung ausgehändigt wurden und ausdrücklich die Strecken empfehlen, die mit Fußgängerampeln und -überwegen, Querungsinseln, Geschwindigkeitsbeschränkungen oder dem Einsatz von Schulweghelfern eine möglichst sichere Strecke bieten.

Prävention ist wichtig

Das Ordnungsamt setzt in der Prävention aber auch auf die aufmerksame Unterstützung durch die „großen“ Verkehrsteilnehmer und weist darauf hin, dass Kinder im Straßenverkehr anders reagieren als Erwachsene. Autofahrer sollten sich deshalb in die Welt der jüngsten Mitbürger versetzen:

Kinder gehen davon aus, dass sie gesehen werden, wenn sie ein Auto sehen, auch, wenn sie selbst etwa von einem geparkten Pkw verdeckt sind. Und: Ein Kind kann nicht einschätzen, ob das Fahrzeug auch tatsächlich hält – es geht aber womöglich davon aus.

(Kleine) Kinder können Geschwindigkeiten nicht einschätzen – auch der erforderliche Anhalteweg ist ihnen nicht bewusst.

Kinder reagieren spontan und intuitiv. Wenn ein Ball auf die Straße rollt, folgt ihm das Kind möglicherweise, ohne auf den Verkehr zu achten.

