Gestreckt, nicht gestrichen: Stadt Freising findet Lösungen für Millionen-Defizit

Von: Manuel Eser

Wo im Haushalt lässt sich Geld einsparen? Das war die entscheidende Frage für die Stadtverwaltung Freising. © Monika Skolimowska/dpa

Erstaunlich schnell findet die Stadt Lösungen für das Millionen-Defizit. Das strukturelle Haushaltsproblem ist damit aber nicht gelöst.

Freising – Der „Warnschuss“, von dem Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher vor drei Wochen gesprochen hat, ist noch nicht verhallt. Und doch hat es die Stadt Freising offenbar geschafft, den Haushalt für das laufende Jahr zu retten, und das erstaunlich schnell.

Wie berichtet, hatte die Kommunalaufsicht von der geplanten Neuverschuldung von 60 Millionen Euro nur 55 Millionen Euro genehmigt. Deshalb arbeitet die Stadt nach wie vor mit einem sogenannten vorläufigen Haushalt, der noch nicht rechtsverbindlich genehmigt ist. Binnen der vergangenen drei Wochen durchforsteten nun alle Abteilungen ihre Budgets fieberhaft nach Einsparungsmöglichkeiten, um den Fünf-Millionen-Euro-Graben im Haushalt zuzuschütten – mit Erfolg.

Einige Projekte haben sich für dieses Jahr erledigt

Wie Kämmerer Johannes Hutter den Stadträten am Montagabend in der Sitzung des Finanzausschusses mitteilte, kam ein Einsparungspotential von rund zwölf Millionen Euro zustande. Dabei setzt sich das Puzzle aus vielen kleinen Einzelteilen zusammen: aus mehr als 100 Haushaltsposten, an denen gefeilt wurde. Dabei handelte es sich bei etlichen Beträgen nur um Kostensenkungen im vierstelligen Bereich.

In einzelnen Fällen machte die Stadt aus der Not eine Tugend: „Weil wir keinen genehmigten Haushalt hatten, konnten wir bei einigen Projekten nicht, wie es nötig gewesen wäre, im März oder April ausschreiben“, berichtete der OB. „Die haben sich für dieses Jahr ohnehin erledigt und fallen damit auch aus dem aktuellen Haushalt.“ Vor allem handelt es sich dabei um Straßensanierungen.

Zwei Großprojekte bleiben auf OB-Initiative im Haushalt

Zu den Einsparpotenzialen hätten auch zwei Großbauprojekte gezählt: der Umbau der Paul-Gerhardt-Schule zur inklusiven Ganztagsgrundschule und die Erweiterung der Feuerwache 2 in Lerchenfeld. Beide Projekte wurden im aktuellen Haushalt mit zwei Millionen Euro berücksichtigt. Auf Initiative des OB bleiben beide Posten auch im Etat, obwohl dieses Jahr noch keine Bagger anrollen, weil die notwendige Fünf-Millionen-Euro-Einsparung auch so erreicht wurde. Eschenbachers Credo: „Lieber nehmen wir die Mittel aus diesem Jahr mit, als dass wir sie im nächsten Haushalt wieder durchboxen müssen.“

ÖDP-Rat Ulrich Vogl hob lobend hervor, dass man das Defizit behoben habe, ohne Projekte komplett streichen zu müssen. „Wir verschieben auch nichts, sondern strecken nur über mehrere Jahre als geplant“. Rudolf Schwaiger (CSU) betonte aber auch, dass die strukturellen Probleme im Verwaltungshaushalt damit nicht gelöst seien. „Im Herbst müssen wir uns noch weitaus intensivere Gedanken machen.“ Eschenbacher stellte klar, dass das Defizit im Verwaltungshaushalt vor allem auf den drastischen Rückgang der Gewerbesteuer zurückzuführen sei, den die Krisenjahre mit sich gebracht hätte. „Aber es stimmt: Wir sind im Ausgeben besser als im Einnehmen.“

Nach der Vorberatung im Haushalt muss der Stadtrat den aktualisierten Haushalt noch absegnen. Das soll im Rahmen einer Sondersitzung geschehen, die am 22. Mai stattfindet. Die Gesamtverschuldung der Stadt würde sich dann bis Ende des Jahres auf rund 155 Millionen Eurobelaufen.

