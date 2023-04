Noch vor Ostern: 46 neue Bäume für Freisings Straßen

46 Bäume werden noch vor dem Osterfest in verschiedenen Straßenzügen gepflanzt. © Lehmann

Die Domstadt soll grüner werden: In Freising werden in diesen Tagen an mehreren Straßen neue Bäume gepflanzt.

Freising – Frühjahr ist Pflanzzeit: „Nach Fertigstellung diverser Straßenbaumaßnahmen noch im Jahr 2022 werden in diesen Tagen 46 Bäume neu gepflanzt“, meldet die Stadtverwaltung. Und weiter: „Im Zuge der Herstellung des Straßenbegleitgrüns lässt das städtische Amt für Straßen- und Brückenbau dabei neue Gehölze an der General-von-Stein-Straße, Therese-von-der-Vring-Straße, in der Straße Clemensänger-Ost, der Dürnecker Straße in Pulling, der Badgasse in Pulling sowie der Ismaninger Straße setzen.“

Grünflächen werden überarbeitet

Die ausführende Fachfirma übernimmt jeweils die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, um einen guten Anwuchs zu garantieren, bevor der Unterhalt letztlich an die Stadt Freising übergeht. „Die Umsetzung wird durch die beauftragten Landschaftsarchitekten begleitet. Auch diverse Grünflächen des Straßenbegleitgrüns werden im Zuge der Pflanzarbeiten überarbeitet und fachgerecht hergestellt“, heißt es in der Meldung weiter: Die Baumpflanzungen (Kosten: rund 135 000 Euro brutto) erfolgen gemäß den Beschlüssen zu den Straßenbaumaßnahmen. Dabei handelt es sich sowohl um Ersatz- als auch um Neupflanzungen. ft

