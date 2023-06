Stadt Freising stellt Flächen für Graffiti-Sprayer zur Verfügung - und trifft Spielregeln

Von: Andrea Beschorner

Graffitis sind an öffentlichen Flächen in Freising eine beliebte Kunstform: Vor zwei Jahren etwa wurde der Brückenpfeiler zwischen der Freisinger Agentur für Arbeit und der Eishalle neu gestaltet. Unser Bild zeigt (v.l.) Daniel Petanic, Nico Heitz, Kai Hockenberger, Michael Weindl und Philomena Böhme vor dem Kunstwerk. Jetzt werden weitere Flächen für Graffitis ausgewiesen. Archi © Pascale Fuchs

Freising ist eine Street-Art-freundliche Stadt. Das unterstreicht der Planungsausschuss mit einem Beschluss, der die Sprayer aus Freising freuen dürfte.

Freising - Die Freisinger Linke hatte den Antrag gestellt, Orte und Plätze zur Verfügung zu stellen, an denen Graffiti-Künstler sich verewigen dürfen. Wobei verewigen hier nicht ganz der richtige Ausdruck sein dürfte, denn die Werke werden eher eine kurze zeitliche Halbwertszeit haben, dürfen sie doch jederzeit von nachfolgenden Künstlern oder auch von der Stadt Freising übermalt werden.

Ziel des Ganzen war es, mit möglichst wenig Verwaltungsaufwand und Hürden interessierten Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform zu geben.

Die Hürden sollen möglichst gering gehalten werden

Nach eingehender Prüfung kamen die zuständigen Stellen im Rathaus zu dem Schluss, dass nichts dagegen spricht. Explizit für Kunst im öffentlichen Raum sollen Flächen an einer Anliegerstraße parallel zur Angerstraße, an der Finkenstraße Ecke Priolweg, an der Angerbadergasse (Parkplatz Saturn bei den Containern), Brückenpfeiler der Westtangente sowie Trafohäuschen beim Lindenkeller-Aufgang dafür freigegeben werden.

„Ich bin begeistert, dass das Ganze so positiv aufgenommen wurde“, sagte Antragsteller Nikolas Graßy. Ein wichtiges Aber für alle, bevor sie ihre Spraydosen einpacken und losziehen: „Die Flächen werden mit Schildern gekennzeichnet – nur dann dürfen sie ohne Rücksprache besprüht werden“, wie Barbara Schelle sagte. Karl-Heinz Freitag war es wichtig, dass man nicht überall erst die Erlaubnis bei der Stadtjugendpflege – die in das Ganze eingebunden wird – einholen müsse. Das nämlich wäre für viele schon wieder eine zu große Hürde, fand Freitag.

Stadtrat ist überzeugt: „Die Community wird es regeln“

Manfred Drobny störte sich an einer Formulierung im Beschluss, wonach „nur ethisch, politisch und religiös taktvolle Motive und Gestaltungen“ erlaubt sind. „Es stellt sich die Frage, was ist taktvoll? Zudem steht das im Widerspruch zur Kunstfreiheit. So wenn wir es stehen lassen, brauchen wir ein Kontrollorgan, das das überwacht.“

Da aber, wie Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher zitierte, im Beschluss auch steht, dass kein Anspruch des Künstlers oder der Künstlerin darauf besteht, „dass das Kunstwerk dauerhaft erhalten bleibt“, könne man jederzeit einfach drüberstreichen, wenn etwas nicht gefällt. Und auch Werner Habermeyer unterstrich: „Jeder Künstler, der sich hier verewigt, nimmt die Zerstörung seines Kunstwerks ins Kauf. Die Community wird es regeln.“ Eschenbacher warnte abschließend noch davor, bereits im Vorfeld zu viel zu regulieren und Probleme zu diskutieren, die es noch gar nicht gibt.

Und Philomena Böhme (FSM), die bereits im Jugendstadtrat öffentliche Sprayer-Projekte begleitete, ergänzte: „Die Künstler sind so dankbar, dass sie einen Raum für ihre Kunst bekommen. Ich bin mir sicher, dass da nichts kommt, was so anmaßend sein wird, dass es überpinselt werden muss.“ Von der Sache angetan, stimmten am Ende alle Mitglieder des Planungsausschusses für Kunst im öffentlichen Raum.

