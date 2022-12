Stadtrat Freising feiert Jahresabschluss: Arbeit „unter schwierigen Vorzeichen“

Beim Jahresschlussempfang des Stadtrats hatte sich der große Saal des Freisinger Rathauses in eine weihnachtliche Festtafel verwandelt. © Lehmann

Beim Jahresabschluss des Freisinger Stadtrats zeigte sich eines klar: Man hat schwierige Zeiten hinter sich - und auch vor sich.

Freising – Die Kerzen am Christbaum leuchteten, die langen Tafeln waren festlich gedeckt: Am Donnerstag hatte sich der große Saal des Freisinger Rathauses vom sonst eher nüchternen Sitzungsraum in eine weihnachtliche und fraktionsübergreifende Festtafel verwandelt. Der Grund: Die traditionelle Jahresabschlussfeier der Stadt Freising für Stadträte und Verwaltung konnte heuer nach der Corona-Pause endlich wieder stattfinden.

20 Jahre Mitglied im Stadtrat ist Anton Frankl. Dafür dankte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. Er übergab Dankesurkunde und Geschenk. © Lehmann

„Hier, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, wo diskutiert und manchmal auch gerungen wird um Lösungen, darf nicht nur, sondern muss sogar gefeiert werden“, betonte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. Neben dem Dank an Räte und Mitarbeiter blickte er aufgrund der Pandemie heuer sogar bis ins Jahr 2020 zurück und wagte zugleich eine Prognose: „Wir werden die Herausforderungen, die da kommen, gemeinsam bewältigen.“

„Stimme der Wähler“

Das Lob für seine Stadträte war ein großes: „Vertreter der unterschiedlichen politischen Richtungen stehen ein für Gegenwart und Zukunft ihrer Stadt, sie vertreten dabei die Linie ihrer Partei und Gruppierungen und geben den Wählern eine Stimme.“ Was laut dem OB aber dennoch immer möglich sei: ein offener Austausch ohne parteipolitische Mauern, um die Anliegen und Bedürfnisse der Freisinger nach vorne zu bringen. Der Start für die „neuen Stadträte“ sei im Juni 2020 durch anspruchsvoll gewesen – unter anderem durch die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts. Eines stehe für Eschenbacher aber fest: „Wir haben konsequent und verantwortungsvoll die Weichen im Bildungssektor weiter in die richtige Richtung gestellt.“

Insgesamt 20 Jahre wirkt Tobias Eschenbacher bereits für die Stadt Freising. Bürgermeisterin Eva Bönig überreichte dafür Urkunde und Geschenk. © Lehmann

Glücklich sei er auch, dass trotz Pandemiewidrigkeiten Ferienprogramme für die Kinder und ein kulturelles Ausnahmeprogramm wie dem „Sommerwunder“ für die Erwachsenen auf die Beine gestellt werden konnten. Nach den Schwerpunkten Klimaanpassungskonzept und Fahrradfreundliche Kommune im vorigen Jahr sei 2022 laut Eschenbacher von Höhen und Tiefen geprägt gewesen. Auf der einen Seite zahlreiche erfreuliche Feierlichkeiten unter relativ normalen Bedingungen, wie etwa der Geburtstag der Musikschule oder die höchst erfolgreiche BR-Radltour. Auf der anderen Seite aber auch herausfordernde Haushaltssitzungen.

„Ohne Frage schwierig“

Die aktuelle Haushaltslage sei zwar für Eschenbacher „ohne Frage schwierig“, allerdings seien mit dem investierten Geld „bleibende Werte geschaffen“ worden. Seine Bilanz der vergangenen Jahre: „Wir sind unter schwierigen Vorzeichen zu einem Gremium, das sich durch großes Engagement und Gestaltungslust auszeichnet, zusammengewachsen.“

Sehr erleichtert, dass wieder in großer Runde zusammen gefeiert werden konnte, war auch Bürgermeisterin Eva Bönig: „Wir haben an der politischen Basis ganz unmittelbar erlebt, wie sehr der persönliche Austausch gefehlt hat – mit den Bürgern, aber auch untereinander.“ Was ihrer Meinung nach die Menschen jetzt bräuchten, seien Verlässlichkeit und die Gewissheit, dass sie auf ihr Rathaus und Verwaltung bauen können.

Eines würde sich Bönig zukünftig allerdings noch mehr wünschen, nämlich dass der Stadtrat „konsequenter und viel zuverlässiger“ in der Öffentlichkeit auftreten solle, um jederzeit ansprechbar zu sein für „die Menschen, die diese Stadt ausmachen“. Ihr Credo: „Unsere Arbeit muss für die Bürger nachvollziehbar und begreifbar sein“. Das betreffe auch die Vertretung von demokratischen Mehrheitsentscheidungen, ohne allerdings die persönliche Meinung zu verleugnen.

„Über dem Fenster steht nicht umsonst ein schöner Satz“, erklärte Bönig und verwies auf den Schriftzug im Rathaussaal, der für sie wieder mehr in den Fokus gerückt werden sollte: „In notwendigen Dingen Einheit, in zweifelhaften Freiheit, in allen Duldung.“

Lob für den OB

Großes Lob gab es von ihr auch in Richtung Eschenbacher: „Lieber Tobias, durch deine ruhige und kollegiale Art nimmst du auch aufgeregten Sitzungen die Schärfe. Du lässt Differenzen nicht auf eine persönliche Ebene gelangen – das verhindert bleibende Verletzungen.“

Anschließend geehrt wurden für 20 Jahre Mitgliedschaft im Stadtrat Anton Frankl und Charlotte Reitsam, für zehn Jahre Josef Schrädler und für 20 Jahre Ortssprecherin in Tüntenhausen Elvira Wiesheu. Auch Eschenbacher selbst ging nicht leer aus, da er seit zehn Jahren Oberbürgermeister ist, zuvor aber auch zehn Jahre Stadtrat war – also insgesamt 20 Jahre den Freisinger Stadtrat geprägt hat.

Richard Lorenz

