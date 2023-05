So gut kann die Domstadt schmecken: Faire Schokolade versüßt künftig den Freisinger Alltag

Machten im Amtsgerichtsgarten die Probe aufs süße Exempel: (v. l.) Monika Hobmair und Jürgen Maguhn (Faires Forum) sowie Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. © Lehmann

Um das Thema fairen Handel noch mehr in Fokus der Bürger zu stellen, gibt es nun Freisinger Stadtschokolade – absolut Fairtrade und mit viel Kakao.

Freising – Eine Fairtrade-Stadt zu sein, ist laut Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch ein Auftrag. Um das Thema fairen Handel abermals und noch mehr in Fokus der Bürger zu bringen, gibt es deshalb nun auch eine Freisinger Stadtschokolade – absolut Fairtrade, mit viel Kakao im Gepäck und einer aufwendig gestalteten Banderole um das süße Vergnügen.Am Freitag durften die ersten Neugierigen ein Stück davon probieren – und waren begeistert.

Seit 2011 ist Freising Fair-Trade-Stadt

Freising ist seit 2011 eine sogenannte Fairtrade-Stadt, wie sich Eschenbacher im Amtsgerichtsgarten erinnerte. Ziel sei es, das Bewusstsein für den fairen Handel in der Bevölkerung zu wecken und wachzuhalten. Zudem sollen auf breiter Basis dauerhaft gerechtere Wirtschaftsbeziehungen mit den Produzenten in Lateinamerika, Afrika und Asien geschaffen werden. Ein „wertvolles Zeichen“ sei für Eschenbacher vor allem, dass die Unterstützung der Inhalte und Ziele der Fairtrade-Stadt Freising mitten aus der Bevölkerung käme – durch die Agenda-Gruppe „Faires Forum“. Sie war vor Ort vertreten durch Monika Hobmair, Susanne Höck und Jürgen Maguhn. Das Besondere an der Nascherei: Der Kakao aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft stammt von einer Kleinbauern-Genossenschaft in Ecuador – einer Genossenschaft, die zugleich Besitzer und Verwalter der Marke Kallari ist. Damit wird eines möglich: 100 Prozent der Wertschöpfung bleiben bei den Kleinbauern, womit ein sicheres Einkommen garantiert wird und Ausbeutung in jeglicher Art vermieden werden kann.

Fast überall zu bekommen

Zu kaufen wird es die Schoko-Tafeln in vielen Freisinger Geschäften geben, unter anderem im Tagwerk, im Teeparadies, im Fashion and More und in Junkers Café-Rösterei. Übrigens: Die Freisinger Stadtschokolade gibt es ausschließlich mit 70 Prozent Kakaoanteil, also nicht in Vollmilch. Eschenbacher störte das keineswegs – oder wie er es formulierte: „Beim Thema Schokolade bin ich sehr flexibel – leider.“

Richard Lorenz