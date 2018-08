In Freising geht man Hand in Hand fürs Wärmenetz

Stadtwerke und AOK Freising schliessen Vertrag

von Wolfgang Schnetz schließen

Die Innenstadt soll in Zukunft umweltfreundlich und komfortabel mit Wärme versorgt werden. Dafür führen die Freisinger Stadtwerke unter anderem in der Wippenhauser Straße seit einigen Wochen die notwendigen Vorarbeiten durch und verlegen die neuen Wärmeleitungen. In der Wippenhauser Straße konnten die Stadtwerke ihren bisher größten Anschlussvertrag über Wärme abschließen. Denn die AOK Bayern hat sich entschlossen, ihren Bedarf an Heizenergie in Zukunft über das neue Wärmenetz abzudecken.