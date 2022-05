Standing Ovations: Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr begeistert mit Benefizkonzert in Freising

Karl Kriner dirigierte das rund 60-köpfige Orchester – und griff am Ende selbst in die E-Pianotasten. © Lehmann

Das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr war mal wieder in Freising. Und begeistert mit seinem Benefizkonzert in der Luitpoldhalle.

Freising – Das war eine musikalische Darbietung auf höchstem Niveau: Das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstleutnant Karl Kriner begeisterte mit seinem zweistündigen beeindruckenden Konzert das Freisinger Publikum. Zurecht gab es am Ende Standing Ovations. Die Veranstaltung diente auch einem guten Zweck: Die Einnahmen gehen an das Bundeswehr-Sozialwerk und an die Bürgerstiftung Freising.

Nach der zweijährigen Abstinenz aufgrund von Corona legte das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr Garmisch-Partenkirchen auf seiner Europatournee wieder einen Stopp in Freising ein. Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher und Dirigent Karl Kriner freute das sehr. „Wir sind dankbar, wieder in Freising sein zu dürfen, und knüpfen damit an eine gute Tradition an“, begrüßte Kriner die Zuhörer in der Luitpoldhalle.

Zur Musik gab es auch eine eloquente Moderation

Die Zwangspause hatte das Gebirgsmusikkorps genutzt, um ein neues Programm einzustudieren. Die Stücke vor der Pause stellte Kriner unter die Überschrift „Jagd“. Als sehr eloquenter Moderator erläuterte er unterhaltsam, welche Intention der jeweilige Komponist mit seinem Werk verfolgte. Los ging es mit dem „Oberst Graf Dürkheim-Marsch“ von Max Högg. Das große Schlagwerk gibt den Marschrhythmus vor, die Blechbläser dominieren, um dann immer wieder von den lebhaften Holzbläsern abgelöst zu werden.

Mit dem zweiten Stück, der Ouvertüre zu Carl Maria von Webers Operette „Der Freischütz“, präsentierte das gut 60-köpfige Orchester hochkarätige sinfonische Blasmusik. Nach einem bedächtigen Beginn setzten die Blechbläser ein. Dynamisch kräftige Passagen mit wuchtigem Schlagwerk wechselten sich mit feinfühligen ab. Alles wirkte spielerisch leicht. Kriner behielt stets den Überblick. Ausdrucksstark und immer lächelnd führte er sein Orchester, ein homogener und facettenreicher Klangkörper.

Musik auf höchstem Niveau genoss das Publikum in der Luitpoldhalle. © Lehmann

Corona hatte auch das Gebirgsmusikkorps nicht verschont

Nach der teilweise sehr anspruchsvollen musikalischen Kost entließ der Dirigent das Publikum mit unterhaltsamer Filmmusik in die Pause. „Indiana Jones Selektion“ nennt Kriner das Medley aus den vier bekannten Indiana-Jones-Filmen, komponiert von John Williams, einem der besten Filmkomponisten der Welt.

Ein Wermutstropfen: Corona hatte auch das Gebirgsmusikkorps nicht verschont. Einige Solisten konnten daher nicht mit dabei sein – so musste das Programm kurzfristig umgestellt werden. Kein Problem. Statt dem bekannten Klassiker „Ein Freund, ein guter Freund“ konnten sich die Zuhörer an Berthold Schicks „Alphorn Ballade erfreuen, am Alphorn war Hauptfeldwebel Florian Weber. Das sieht man in der sinfonischen Blasmusik nicht so oft, passt aber perfekt zu einem Orchester, das aus dem Alpenraum kommt.

Das Medley endete mit „We are the Champions“

Nach dem großen Triumphmarsch „Salve Imperator“ von Julius Fucik wechselte das Orchester zu Jazz und Popmusik. Das Stück „Salute to American Jazz“, gespickt mit vielen bekannten Jazz-Standards, hatte Sammy Nestico nicht für Big Bands sondern eigens für große Blasorchester arrangiert: Es war also bestens geeignet für das Gebirgsmusikkorps, um alle Register seines Könnens zu ziehen.

Als Schlussstück hatte Karl Kriner das Medley „Keen on Queen“, also „Verrückt nach Queen“ ausgesucht. Die Rockband mit ihrem Frontmann Freddie Mercury ist für Karl Kriner eine der größten aller Zeiten. Der Dirigent griff bei diesem Stück selbst in die Tasten und spielte das E-Piano. Das Medley endete mit „We are the Champions“. Und die Champions am Mittwochabend waren Karl Kriner und das Gebirgsmusikkorps.

Kriner: Wir lassen uns nicht beirren

Klarer Fall: Ohne Zugaben wollten die Zuhörer nicht nach Hause gehen. Also gaben die Musiker den bekannten Marsch „Bayerisch blau“ von Max Hempel zum Besten. Und dann wollte Karl Kriner den Krieg gegen die Ukraine nicht unerwähnt lassen. „Seit dem 24. Februar ist die Welt eine andere geworden. Niemand hatte damit gerechnet“, sagte er – betonte allerdings auch: „Wir lassen uns nicht beirren.“ Kriner und das Korps entließen das Publikum in der Hoffnung, dass die Welt wieder besser werde. Michael Jacksons bekannter Song „Heal the World“, also „Heile die Welt“, sollte das am Ende sehr emotional zum Ausdruck bringen.

