Starkregen, Sturm, Hagel: Gewitter entwurzelt Bäume: Viel Arbeit für die Freisinger Feuerwehr

Von: Wolfgang Schnetz

Eine umgestürzte Birke blockierte am Sonntag die Haydstraße. Er wurde wird von der Feuerwehr beseitigt. © FW

Sieben Mal rückte die Feuerwehr Freising am Sonntagabend zu Einsätzen in Freising und Umgebung aus. Sturmböen hatten Bäume entwurzelt.

Freising – „Sieben Mal rückte die Feuerwehr Freising am Sonntagabend zu Einsätzen aus, die durch das Unwetter gegen 18.30 Uhr verursacht worden sind“, meldet der Freisinger Feuerwehrsprecher Florian Wöhrl: „Eine Gewitterzelle mit Starkregen, Sturm und teilweise sogar Hagel zog am Sonntagabend über die Stadt hinweg und sorgte für mehrere Feuerwehreinsätze.“

Entwurzelte Birke blockiert Haydstraße

Wöhrls Bilanz: „Um 18.36 Uhr wurden Kräfte der Hauptfeuerwache zunächst zu einer entwurzelten Birke gerufen, die die Haydstraße vollständig blockierte. In kurzen Zeitabständen folgten weitere Alarme, sodass auch die Feuerwache 2 zur Unterstützung auf die linke Isarseite gerufen wurde.“

Am Ortsausgang Richtung Marzling lag ebenso ein Baum auf der Fahrbahn wie in der Saarstraße. Abgebrochene Äste mussten in der Wippenhauser und Vöttinger Straße beseitigt werden. Wöhrl weiter: „Arbeitsintensiv und aufwändig gestaltet sich die Lage in der Möhlestraße am Goldberg. Dort war ein Baum gespalten worden und drohte akut, auf die Straße zu stürzen. Von der Drehleiter aus musste er Stück für Stück abgetragen werden. Dieser Einsatz dauerte bis gegen 21.30 Uhr. Insgesamt waren rund 30 Freisinger Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.“