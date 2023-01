Freisinger Startbahngegner pfeifen Markus Söder aus: „Zeigen, wo der Bartl den Most holt“

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Buhrufe und Pfiffe für den Ministerpräsidenten: Rund 200 Startbahngegner erwarteten Markus Söder vor dem Diözesanmuseum auf dem Domberg. © Lehmann

Rund 200 Startbahngegner demonstrierten im Vorfeld des CSU-Neujahrsempfangs am Domberg. Die Demonstranten von Plane Stupid und Aufgemuckt empfingen Ministerpräsident Söder mit Pfiffen.

Freising – Ein Lächeln, zwei Mal ein kurzes, knappes Winken – und schon war es vorbei: Ministerpräsident Markus Söder hat bei seinem Besuch zum Neujahrsempfang der CSU am Donnerstagabend die rund 200 Startbahngegner, die ihn vor dem Diözesanmuseum erwarteten, gerade mal eines Blickes gewürdigt. Die Demonstranten von Plane Stupid und Aufgemuckt quittierten das Verhalten Söders mit Pfiffen und Buh-Rufen, skandierten im Chor „Freising!“.

In einem mit Bauzäunen und roten Absperrbändern markierten Viereck gegenüber des Eingangs zum Diözesanmuseums hatten sich die Startbahngegner versammelt, warteten eine Stunde lang auf den Ministerpräsidenten. Versammlungsleiter Ludwig Grüll hatte seine Mitstreiter daran erinnert, dass man zwei Jubiläen begehe: den 40. Neujahrsempfang der Freisinger CSU und vor allem die 50. von Plane Stupid angemeldete Demonstration. Grüll dankte den Teilnehmern für ihr Engagement und die „große Zivilcourage“.

Die Absicht der Demo am Donnerstag formulierte Grüll so: Man werde „dem größten Ministerpräsidenten aller Zeiten“, wie er Söder ironisch betitelte, „zeigen, wo der Bartl den Most holt“.

Die Transparente

Auf Transparente wie „CSU = Corrupte Spezl Union“ oder auch „Aufwachen! 3. Startbahn abwählen“ sah dann Aufgemuckt-Sprecher Christian Magerl, als er das Wort an die Demonstranten richtete. Seine Forderung: Für „diese menschenverachtende 3. Startbahn“ gebe es keinen Bedarf, sie müsse „endlich beerdigt“ werden, die CSU müsse doch erkennen, dass man „von einem Pferd absteigt, wenn es tot ist“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Um 17.50 Uhr kam dann Bewegung in die Sache: In Erwartung des Ministerpräsidenten traten die CSU-Größen des Landkreises mit Staatsminister Florian Herrmann an der Spitze vor den Eingang des Diözesanmuseums, wurden ebenso mit Pfiffen begrüßt wie Bundestagsabgeordneter Erich Irlstorfer, der kurz danach vorfuhr.

Die Ankunft

Punkt 18.01 Uhr traf dann der Konvoi mit Markus Söder ein: Auch er wurde mit Pfiffen und Buh-Rufen empfangen, stieg aus seiner Limousine aus, warf sich sein Sakko über, lächelte einen Moment zu den Demonstranten hinüber, winkte zwei Mal kurz – und schon war er im Diözesanmuseum verschwunden. Die Folge: Pfiffe und Buh-Rufe wurden lauter, die Startbahngegner skandierten „Freising! Freising!“. MdL Johannes Becher (Grüne), der in der ersten Reihe der Demonstranten gestanden hatte, kommentierte den Auftritt Söders so: „Ich vermute mal, er wird sich jetzt drinnen über uns lustig machen.“

Becher kündigte „ein heißes Wahlkampfjahr“ an und versprach Söder und der CSU: „Wir werden es ihnen nicht leicht machen.“ Fünf Minuten später löste Grüll die Versammlung offiziell auf. Die Demonstranten rollten ihre Plakate ein und packten zusammen, überließen der CSU und Söder das Feld.