Die Ersatzteile sind eingetroffen: Doch bis Ende Oktober bleibt die Freisinger Eishalle noch zu

Bei einem Ortstermin in der Weihenstephan Arena schilderten Vertreter der Stadt den Stand der Dinge in punkto defekte Kälteanlage und Saisonverschiebung.

Ortstermin in der Weihenstephan-Arena

Das wurde beim Ortstermin in der Eishalle bekannt: Die Freisinger Weihenstephan Arena kann wohl noch vor den Herbstferien öffnen.

Freising – Die Verzögerung bei der Öffnung des Eisstadions und die dafür verantwortlichen technischen Probleme waren Thema eines „vor Ort“-Pressegesprächs am Freitagvormittag. Dabei erläuterten Bernhard Knopek, der Referatsleiter technische Betriebe, und Dr. Walter Flad, der mit dem Technischen Büro Weihenstephan die Projektleitung hat, im Detail die Gründe, die zum Verzug geführt hatten.

Wichtiger Ortstermin

Der Termin sei notwendig und wichtig, so Sportamtsleiter Karl-Heinz Wimmer, „weil wir den Eindruck hatten, dass sich eine Diskussion zu dem Thema verselbständigt, bei der viel in ein technisches Problem hineininterpretiert wird“. Öffentlich geäußerte Vermutungen über eine Taktik der Stadt Freising, damit Energie sparen zu wollen, verwiesen sowohl Wimmer, als auch Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger und ihre anwesenden Stadtratskollegen Jürgen Mieskes und Hans Hölzl ins Reich der Fabel. Bernhard Knopek betonte, dass alle Beteiligten in der Stadtverwaltung, dem Ingenieurbüro, den ausführenden Firmen, bis hin zum Eismeister alles in ihrer Macht stehende getan hatten, um die Termine zu halten.

+ Betretene Mienen: Bianca Leitenberger (Eiskunstlaufverein Freising), Andreas Sten (Black Bears), Sportreferent Jürgen Mieskes (CSU) und Stadtrat Hans Hölzl (FSM, alle v. l.). © Lehmann

Der Hintergrund

Für das ausführende Ingenieurbüro erläuterte Flad, dass der kurzfristige Absprung eines Subunternehmers für Spengler-Arbeiten im Sommer dazu geführt habe, dass es zu einer ersten Verzögerung und damit zum Verlust aller zeitlichen Reserven im Projekt gekommen war. Deshalb sei die „große Katastrophe“, so Knopek, erst so spät aufgetaucht und beim ersten Hochfahren der neuen Eisaufbereitungsanlage an beiden Verdichtern ein Lagerschaden in der Kurbelwelle festgestellt worden. Woran das genau lag, konnte lauf Flad noch nicht abschließend geklärt werden, aber es werde vermutet, dass es sich um ein Problem bei der Ölschmierung handelte.

Da mittlerweile die Ersatzteile eingetroffen sind, geht das Ingenieurbüro davon aus, dass die beiden Kompressoren inklusive Verdichtern Ende nächster Woche den Betrieb aufnehmen werden. Danach könne mit der Aufeisung begonnen, der Betrieb in der KW 43 gestartet werden, also in der letzten Oktober-Woche vor den Herbstferien.

Die Bürgermeisterin erklärt

Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger stellte gegenüber den Vertretern der Black Bears, des Eiskunstlaufvereins und des Stadtverbandes für Sport klar, dass die Stadt Freising sich nicht wahllos einzelne Einrichtungen rauspicken würde, um diese zu schließen. Solange es keine übergeordneten Anordnungen von Seiten der Staats- oder Bundesregierung gäbe, mache sich die Stadt natürlich Gedanken darüber, wie Energie gespart werden könne, Schließungen stünden aber nicht zur Debatte.

Ein Alleingang der Stadt beim Thema Eisstadion würde auch aus finanzieller Sicht kaum Sinn machen, gab Flad zu bedenken, da die BAFA-Fördermittel in sechsstelliger Höhe an eine Inbetriebnahme der neuen Anlage noch in diesem Jahr gekoppelt seien.

Die Vereine und der Zierer-Vorschlag

Vor allem bei den Vereinen hatte die Ankündigung von Stadtrat Benno Zierer einen Antrag stellen zu wollen, die Eishalle aus energetischen Gründen gar nicht in Betrieb zu nehmen (siehe Artikel unten), für Entsetzen gesorgt. Bianca Leitenberger aus dem Vorstand des Eiskunstlaufverein Freising und Andreas Sten, 2. Abteilungsleiter der Black Bears, sind sich einig: Sollte das Eisstadion in dieser Saison komplett geschlossen bleiben, wird es ihre beiden Vereine in Freising nicht mehr geben. Die mehr als 200 minderjährigen Eissportler und ihre Trainer würden dann in andere Vereine abwandern.

Auch den Wunsch die Einsparpotentiale einer solchen Maßnahme zu prüfen, findet Andreas Sten fragwürdig. Denn durch den Einbau der neuen Kälteerzeugungsanlage mit zusätzlichem Wärmetauscher, die noch nie in Betrieb war, wüsste man gar nicht, wieviel diese neue Anlage überhaupt verbrauchen oder im Vergleich zu den Vorjahren tatsächlich einsparen würde.

