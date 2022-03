Steingewordenes Klagelied am Freisinger Domberg, das berührt

Künstler Peter Weismann erläutert seine „Zisterne der Tränen“

Künstler Peter Weismann erläutert seine „Zisterne der Tränen“ am Freisinger Domberg. Die Zuhörer waren ergriffen.

Freising – Die Symbolkraft ist gewaltig, und das Kunstprojekt „Zisterne der Tränen“ (wir berichteten) berührt zutiefst vom ersten Augenblick an: Kieselsteine aus der Isar mit den eingravierten Namen von jenen Menschen, die auf der Flucht ihr Leben lassen mussten. Dem Ausnahmekünstler Peter Weismann gelingt mit dieser Auseinandersetzung vielerlei, aber vor allem eine nie verblassende Gravur auf den Herzen der Betrachter. Schon bald sollen diese Steine nun an ihrem endgültigen Platz für immer die Erinnerungen wach halten.

Die Installation

Um die 40 Interessierten zog es am vergangenen Sonntagnachmittag zum Belvedere des Dombergs, um das Werk, eine überaus außergewöhnliche Installation, von Weismann zu würdigen. Seit vergangenem Jahr hat hier der Künstler Stein um Stein bearbeitet, um gegen das Vergessen zu arbeiten und gleichzeitig den Dialog um die Schicksale von Menschen auf der Flucht offen zu halten – jener 35 000 Menschen, die in den vergangenen 25 Jahren ihr Leben auf der Suche nach Freiheit verloren haben.

Die Lebensaufgabe

Für Weismann ist diese Arbeit eine Lebensaufgabe, wie er dem FT verriet – eine Arbeit, die laut dem Künstler eigentlich nie fertig sein wird, weil es ja das Thema Flucht immer geben werde. Dabei wollte er auf keinen Fall ein Mahn- oder gar Denkmal errichten, wie Weismann in der Eröffnungsansprache betonte, sondern die Möglichkeit für einen Dialog bieten.

Die Zahl der Toten sei erschreckend, und der perfide Satz „Wir können doch nicht alle bei uns aufnehmen“ ein Totschlagargument gegen die Empathie. „Wir lassen Menschen im Meer ertrinken, in der Wüste verdursten, in Gefängnissen totschlagen, weil wir sie eh nicht alle aufnehmen können!“, so der Künstler und weiter Andreas Gryphius zitierend: „O, Christenheit, wie bist du doch im Wohlstand so verkommen“.

Die nächsten Schritte

Die Installation selbst, die berührt und gleichermaßen aufrüttelt, wird schon bald wieder vom Aussichtspunkt des Dombergs verschwunden sein. Wann genau, weiß der Künstler nicht, vermutlich dann, wenn die Umrandungssteine, die er sich vom Diözesanmuseum ausgeliehen hat, dort wieder gebraucht werden. Dann wird Weismann die Kieselsteine zurück zur Isar bringen und sie ins Wasser legen.

Der Plan

Der Plan: Alle acht Meter soll einer seiner Steine, die entweder einen Namen tragen oder ein N.N für Nomen nomenandus, also der Name, der noch gefunden werden muss, in der Isar platziert werden. Es wird ein stilles Klagelied, die Steine sind die Noten dafür, erklärte Weismann. Auf eine Isarlänge von rund 300 Kilometer sollen so 35 000 Gravuren den verstorbenen Fliehenden eine letzte Ehre schenken und gleichzeitig zum Nachdenken über unser aller Handeln anregen.

Die Gesamtschau

Die Freisinger Steine sind dabei nur ein Teil der Gesamtschau unter dem Titel „Mare Nostrum“, sozusagen dem umfassenden Kunstprojekt, das dann aus den Installationen entwächst und vom Karwendel bis nach Deggendorf reichen wird. Seit 2019, so Weismann, „graviere ich jetzt die Namen der dokumentierten Toten, und ich trauere mit dieser Arbeit auch um uns und den Verrat unserer Werte“.

Der Ausblick

Was bleibt also zurück von dieser Installations-Fertigstellung am Sonntagnachmittag? Sie zeigte vor allem die Arbeit eines überaus feinfühligen und höchst empathischen Künstlers, dessen Metier die Erinnerungen sind, wie auch die moralische Verpflichtungen des Menschseins im Allgemeinen.

Mit den Mechanismen der Kunst per se bricht Weismann die Normalität auf und zeigte beispielsweise seinen Gravur-Stuhl schief und wackelig, seinen Mantel staubig im Baum hängen und die Zisterne voller Regenwasser, das der Himmel für die Verlorenen hinterlassen hat.

Es ist eine sehr demütige und leise Art, mit der Weismann arbeitet und uns damit in Text und Subtext offenbart, wo wir für gewöhnlich wegschauen und doch jetzt in Freising hinblicken müssen. Musikalisch umrahmt wurde das Projekt am vergangenen Sonntag von dem Freisinger Künstlerpaar Pepito und Petra Anumu.

Richard Lorenz

