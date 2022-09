Sterben in Würde: Ausbau des Hospizangebots im Landkreis Freising schriftlich besiegelt

Von: Andreas Beschorner

Bei der Unterzeichnung: (v. l.) Marianne Folger, (Vorsitzende Hospizverein Freising) Petra Waldhör (Palliativstation Freising), Karl-Heinz Sturm (Vorsitzender Charlotte-und-Carl-Georg-Maier-Stiftung), Landrat Helmut Petz, Maren Kreuzer (Geschäftsführerin Klinikum Freising) und Anne-Susanna Dreßke (Projektleiterin Hospiz- und Palliativversorgung Deutschland). Lehmann © Lehmann

Aufbruchsstimmung: Am Donnerstag wurde im Landratsamt die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ unterzeichnet.

Freising – Aufbruchsstimmung im Landkreis: Am Donnerstag wurde im edlen Ambiente des großen Sitzungssaals des Landratsamts die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ unterzeichnet. Dazu wird ab 1. Januar eine Koordinierungsstelle eingerichtet, die die Hospizlandschaft im Landkreis und die beteiligten Organisationen noch besser vernetzen soll. Denn: „Was wir nicht alleine schaffen, schaffen wir zusammen“, formulierte es Marianne Folger, Vorsitzende der Hospizgruppe Freising und Geschäftsführerin der Sophienhospiz gGmbH.

Bedeutender Akt

Allein die Anzahl derer, die zur Unterzeichnung in das Landratsamt geladen waren, zeigte die Bedeutung des Akts. In der Charta sind sowohl Leitsätze für die Hospizarbeit formuliert als auch Handlungsempfehlungen aufgeführt, die darauf abzielen, Betroffenen und deren Angehörigen einen Tod beziehungsweise einen Abschied in Würde zu garantieren, sagte Landrat Helmut Petz.

Die Selbstverpflichtung

Für ein Grußwort war Bernhard Opolony, Ministerialdirigent im Gesundheitsministerium, nach Freising gekommen. Er betonte, dass die Unterzeichnung der Charta eine Haltung dokumentiere und auch eine Selbstverpflichtung bedeute. Lob und Anerkennung, dass sich der Kreistag im Mai einstimmig für die Unterzeichnung der Charta ausgesprochen hatte (wir haben berichtet) und dieser Beschluss jetzt vollzogen werde, kam auch von Verena Walter (Bayerischer Hospiz- und Palliativverband) und Karl Heinz Sturm, Vorstandsvorsitzenden der Charlotte und Carl Georg Maier-Stiftung. Bevor Anne-Susanna Dreßke, Projektleiterin Koordinierungsstelle für Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland, die Charta mit ihren Leitsätzen vorstellte, betonte Petra Waldhör (Ambulantes Palliativ-Team Freising), wie „wunderbar und elementar“ es sei, dass auch das Klinikum die Charta unterzeichne.

Prozess muss weitergehen

Was die Leitsätze der Charta angeht, sei man im Landkreis gut aufgestellt, aber der Prozess müsse weitergehen. Und: „Jetzt starten wir wirklich.“ Dass es in Freising eh schon eine „unglaublich gut aufgestellte Hospizlandschaft“ gebe und man wirklich gut aufgestellt sei, versicherte auch Folger. Gefehlt habe halt noch jemand, der die Hospiz-Idee an den Landkreis und an die Menschen weitergebe. Die Unterzeichnung der Charta leiste das: „Ich bin unglaublich glücklich“, so Folger, unterstreiche der für den Akt gewählte Rahmen doch, „dass unsere Hospizfamilie in der Politik angekommen ist“.

Dann schritt man zur Tat: Repräsentanten von Landkreis und Klinikum, des Ambulanten Palliativteams, der Hospizgruppe, der Sophienhospiz gGmbH und der Maier-Stiftung unterschrieben die 2010 verabschiedete „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“.

