Zweitwohnsitz in Freising soll teurer werden: Ausschuss plädiert für Steuererhöhung

Haushaltsposten auf dem Prüfstand

Angesichts des Millionen-Defizits im Haushalt will der Freisinger Finanzausschuss die Zweitwohnsitz-Steuer erhöhen. Auch andere Posten stehen auf dem Prüfstand.

Freising – Der Finanzausschuss der Stadt Freising hat mit großer Mehrheit dafür plädiert, die Zweitwohnsitzsteuer zu erhöhen. Das Gremium reagierte damit auf das Millionendefizit, das der Haushalt 2023 aufweist. Auch über die Erhöhung anderer Steuern wurde abgestimmt.

Wie berichtet, liegt der Etat für das kommende Jahr nach jetzigem Planungsstand rund 57 Millionen Euro in den Miesen. Der Schuldenberg würde damit bis zum Ende des kommenden Jahres auf rund 157 Millionen Euro anwachsen. Einsamer Rekord in der Nachwendezeit. Um diese Entwicklung zumindest einzubremsen, drehte der Finanzausschuss in seiner Sitzung am Montagabend an einigen Stellschrauben – bei Einnahmen und Ausgaben.

Die Steuererhöhung könnte mehr als 70.000 Euro bringen

Beschlossen wurde auf Anregung von Susanne Günther (Grüne) und Guido Hoyer (Linke) eine Erhöhung der Zweitwohnsitzsteuer um fünf Prozentpunkte. „Wenn es sich jemand leisten kann, neben seinem Hauptwohnsitz noch einen zweiten Wohnsitz anzumelden und zu bewohnen, dann erwischt es hier mit Sicherheit nicht die Ärmsten der Gesellschaft“, erklärte Günther ihre Haltung.

Sollte der Stadtrat im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts dieser Steuererhöhung zustimmen, rechnet Kämmerer Johannes Hutter mit Mehreinnahmen von 72.500 Euro. Wie Stadtsprecherin Christl Steinhart auf FT-Nachfrage mitteilte, wurde der bisherige Ansatz bei der Zweitwohnsitzsteuer von 145.000 auf 217.500 Euro erhöht.

Auch über die Gewerbesteuer wurde diskutiert. Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher sprach sich klar gegen eine Erhöhung aus: „Wenn dadurch Betriebe abwandern, wäre das mit Sicherheit kontraproduktiv.“ SPD-Fraktionschef Peter Warlimont pflichtete ihm bei: „Die Gewerbesteuer jetzt zu erhöhen, verbietet sich angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation.“

Wippenhauser Straße: Sanierung steht auf der Kippe

Der Rest des Gremiums sah es genauso. Für eine Erhöhung der Gewerbesteuer gab es keine Stimme, allerdings auch nicht für eine Senkung. Nicht mal Jens Barschdorf (FDP), der genau das zur Entlastung von Unternehmen ursprünglich angeregt hatte, hob für seinen eigenen Antrag die Hand.

Bei zwei Gegenstimmen abgelehnt wurde die Erhöhung der Grundsteuer B. Monika Schwind (FSM) hatte vor der Abstimmung darauf hingewiesen, dass die Grundsteuer nicht angefasst werden sollte, solange die Reform der Abgabe für bebaute und unbebaute Grundstücke noch läuft.

Auf der Kippe steht die Sanierung der Wippenhauser Straße. „Angesichts der Lage sollten wir diese Maßnahme vorerst aufgeben“, meinte Günther. Auch in den anderen Fraktionen wurde diese Auffassung geteilt. Abgestimmt wurde darüber allerdings noch nicht, ebenso wenig über die pauschalen Kürzungen für den Verwaltungshaushalt, die Hutter ins Spiel brachte.

Auch sämtliche Gebühren und Beiträge werden überprüft

Der Kämmerer schlug vor, das Budget für Gerichts- und Sachverständigenkosten um 100.000 Euro zu reduzieren, den Etat für Öffentlichkeitsarbeit um 50.000 Euro zurückzuschrauben und auch beim Posten „Besonderer Bauunterhalt“ Einsparungen vorzunehmen. Hier geht es um Gelder für geplante Baumaßnahmen in bestehenden Liegenschaften. Der OB sieht hier einen Kürzungsspielraum von etwas 250.000 Euro. Günther plädierte für zwei Millionen Euro.

Bis zur nächsten Haushaltssitzung soll Hutter einen Vorschlag ausarbeiten, wie viel im Bauunterhalt tatsächlich eingesperrt werden kann. Zudem erteilte ihm der Ausschuss den Auftrag, sämtliche Gebühren und Beiträge auf Überhöhungen zu überprüfen. Mögliche Mehreinnahmen in diesem Bereich würden allerdings erst in den Haushalt 2024 einfließen.