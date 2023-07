Steuer für Einwegverpackungen: Agenda-Team zieht Antrag wieder zurück

Das Agenda21-Team Freising setzt sich mit Vehemenz für viele Bereiche des sozialen Lebens in Freising ein. Die Kritik dabei: Vieles geht zu langsam voran. © Lehmann

In der Sitzung des Agenda21- und Sozialbeirats lagen viele Anträge auf dem Tisch. Bei einem ging es ungewöhnlich heiß her.

Freising - Die Agenda-Gruppe Energie und Klima will dringend was verändern – und zwar in puncto Müllvermeidung bei Einweg-Verpackungen, wie etwa Kaffeebecher oder Essensboxen. Ihr Vorschlag: Freising soll doch auf Einweg-Verpackungen schnellstmöglich eine örtliche Verbrauchssteuer erheben, um den Müll zu reduzieren, aber auch um damit im Nebeneffekt Geld in die leere Stadtkasse zu spülen.

„Es muss ja heutzutage sogar an Bildungseinrichtungen gespart werden. Mit dieser Steuer hätten wir aber Einnahmen“, erklärte Beck, der auch bewies, dass solche örtlichen Verbrauchssteuern legal seien –laut einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Tübingen habe solche Steuern eingeführt und vor Gericht Recht bekommen.

Was Bürgermeisterin Eva Bönig allerdings betonte: „Wir als Gremium können das gar nicht entscheiden, das ist Sache des Stadtrats. Wir können nur eine Empfehlung aussprechen, sich mit dem Thema zu beschäftigen.“ Der Grund ihres Hinweises fand sich in der Formulierung im Schreiben der Agenda-Gruppe an die Stadt: „Deshalb beantragen wir hiermit die schnelle Einführung einer örtlichen Verbrauchssteuer auf die Ausgabe von Speisen und Getränken in Einwegverpackungen in unserer Stadt.“ Der Vorschlag von Bönig war dann ein relativ einfacher: das Wort „Einführung“ durch das Wort „Prüfung“ zu ersetzen.

Auch Karl-Heinz Wimmer von der Stadt Freising missfiel der Ton des Schreibens, zudem fehlten ihm wichtige Informationen bezüglich solcher Steuer-Einführung – etwa Personalaufwand und Wirksamkeit. Was Hartmut Binner einwarf: „Wir von der ÖDP wollen dazu eh einen Antrag in den Stadtrat einbringen. Da können wir doch schreiben, dass der von der Agenda-Gruppe unterstützt wird.“

Nach nochmaliger ausführlicher Diskussion, dass der Agenda-Beirat diese Steuereinführung nicht beschließen, sondern bestenfalls nur empfehlen könne, rief Bönig zur ersten Abstimmung zur Formulierungsänderung. Danach allerdings kam die Überraschung: „Wir ziehen den Antrag zurück“, rief Beck, der mit der Formulierungsänderung ganz und gar nicht einverstanden war. Zudem dauere ihm vieles einfach viel zu lang – wie eben auch die Prüfungen durch den Stadtrat.

Was er sich wünschte, und was er wohl zuvor auch geglaubt hatte, sei die Möglichkeit, direkt Anträge jeglicher Form in die Stadt einbringen zu können. Die zweite Abstimmung des Original-Antrags fiel jedoch durch – und zwar mit zehn zu acht Stimmen. Karlheinz Wimmer mahnte auch hier und warnte vor Kampfabstimmungen in diesem Gremium: „Hier sollten die Entscheidungen im Konsens fallen.“

Behindertengerechte Toilette für Luitpoldanlage

Einig war sich das Gremium hingegen, dass die Luitpoldanlage eine öffentliche behindertengerechte Toilette braucht, wie sie die Agenda-Gruppe für Menschen mit Behinderungen fordert – und das schon seit längerer Zeit. Bei einer gemeinsamen Begehung, wie es im Antrag zu lesen ist, wurde als kostengünstigste Lösung eine Öffnung der Behinderten-Toilette im alten Wachhäuschen besprochen.

Eingestellt sollen die Kosten laut Wimmer in den Stadthaushalt 2024 werden – ebenso wie die Kosten für ein „Street-Piano“, das der Jugendstadtrat für die Domstadt haben möchte. Dabei handelt es sich um ein Klavier an einem öffentlichen Platz, an das sich jeder setzen darf, der gerade Lust auf Klavierspielen hat. Kostenpunkt: rund 6000 Euro im Jahr. Was dem Agenda21- und Sozialbeirat enorm imponierte, war das große Engagement, mit dem die Jugendlichen das Projekt vorbereitet hatten – unter anderem hatten sie im Vorfeld zahlreiche Unterstützer gefunden, etwa die Musikschule Freising. Richard Lorenz