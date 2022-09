Straßen und Radwege-Ausbau: Der Landkreis Freising hat noch viel zu tun

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Die Konzeption für den Straßen- und Wegebau im Landkreis Freising wurde jetzt im Planungsausschuss des Kreises beraten. © Jan Woitas/dpa

Das Tiefbauamt legt jetzt seine Konzeption für 2023 bis 2027 vor: Bei Straßen- und Radwege-Bau gibt es noch einiges zu tun.

Freising – Wenn man nach dem geht, was auf dem Papier steht, dann hat der Landkreis Freising in Sachen Radwege- und Straßenbau in den Jahren 2023 bis 2027 einiges vor. Freilich: Das, was da von Tiefbauamtsleiter Andreas Kämper den Kreisräten im Planungsausschuss an Projekten und Vorhaben vorgelegt wurde, ist beileibe nicht in Stein gemeißelt, jede Maßnahme muss noch einzeln und separat beschlossen werden, wenn es denn soweit ist.

Der Stand der Dinge

Nach derzeitigem Stand der Dinge, der unter anderem von der Möglichkeit des Grunderwerbs abhängt, gehören bei den Radwegen folgende Projekte in die höchste Priorität: Die Radwege entlang der Staatsstraße St 2350 Freising-Neufahrn, Neufahrn-Dietersheim und Dietersheim-Garching, der Radweg entlang der FS 9 zwischen Palzing und Haindlfing, entlang der FS 44 zwischen der St 2350 und der FS 45, entlang der FS 45 zwischen der Kreuzung FS 44/45 und den Clemensängern sowie an der FS 46 zwischen Erlau und Tüntenhausen. Weitere 18 Projekte sind in den Kategorien „Mittlere“ und „Niedrige Priorität“ ausgelistet.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Die Fortschreibung

Gleich im Anschluss wurde von den Kreisräten auch die Fortschreibung des Straßenausbauprogramms für die Jahre 2023 bis 2027 beschlossen: Danach wird man im kommenden Jahr neben den bereits laufenden Maßnahmen den Ausbau der FS 6 in der Ortsdurchfahrt Leonhardsbuch, den Ausbau der FS 10 zwischen Gründl und Oberappersdorf, den Ausbau der FS 17 zwischen Volkmannsdorferau und Moosburg, den Ausbau der FS 28 zwischen Hörgersdorf und der St 2085 sowie den Ausbau der FS 35 zwischen der FS 28 und der FS 32 bei Wolfersdorf neu anpacken. Insgesamt sind für alle Projekte 2023 rund 11,65 Millionen Euro vorgesehen, 6,82 Millionen Euro davon werden durch Zuschüsse abgedeckt.

Der Einwand

Mit Blick auf die einzelnen Projekte der kommenden Jahre regte Grünen-Kreisrat Michael Stanglmaier an, manche der aufgeführten Maßnahmen noch um ein oder mehrere Jahre zu verschieben. Kämper sagte, es werde im kommenden Jahr sowieso eine Befahrung aller Kreisstraßen geben, um so den jeweiligen Zustand genau zu dokumentieren. Dass es danach zu Verschiebungen und Veränderungen im Straßenausbauprogramm kommen werde, sei also sowieso „sehr wahrscheinlich“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.