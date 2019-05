Straßenbaukonferenz: Etliche Projekte im Kreis Freising – Der Landrat hat vor allem eins im Auge

In der Straßenbaukonferenz stimmen Bauamt, Landkreis und Stadt ihre Projekte aufeinander ab. Denn Verbesserungen gehen eben auch mit Einschränkungen einher. Die warten auch 2019 auf die Autofahrer.

Landkreis – Wenn drei Protagonisten Straßenbau betreiben, dann ist das „eine komplexe Angelegenheit“, sagt OB Tobias Eschenbacher. Einmal im Jahr treffen sich Staatliches Bauamt, Landkreis und Stadt, um ihre Projekte aufeinander abzustimmen. Denn alle wissen: Verbesserungen gehen eben auch mit Einschränkungen einher. Und die warten auch 2019 wieder auf die Autofahrer.

Die gute Nachricht: Das Mammutprojekt B 301-Nordostumfahrung Freising liegt voll im Zeitplan. Allein heuer werden 15 Millionen Euro verbaut, die Verkehrsfreigabe ist für Herbst 2020 anvisiert, berichtete Baudirektor Hans Oelschlegel vom Staatlichen Bauamt.

Was außerdem an Maßnahmen 2019 begonnen wird, stellte Bauoberrätin Sylvia Pfister vor: Da ist zum einen die B 13-Ortsdurchfahrt von Fahrenhausen, und zwar der zweite Bauabschnitt mit der Fahrbahnerneuerung des westlichen Teils und der Instandsetzung der Amperbrücke. Zwei Jahre, bis zum Frühjahr 2021, soll es dauern.

Zum anderen wird an der Staatsstraße 2085 in Mauern die Brücke über den Hörgertshauser Bach erneuert. Unter Vollsperrung soll es im September losgehen, die Maßnahme im Mai 2020 beendet sein. Bleibt zu hoffen, dass der Zeitplan auch eingehalten wird – anders als bei der Erneuerung der Brücke über den Mauernbach bei Pfettrach, die allerdings, so Pfister, heute tatsächlich freigegeben werden soll.

Der Landkreis hat viel vor

Endlich soll heuer auch die Sanierung der Böschung an der Ortsdurchfahrt Volkmannsdorf in Angriff genommen werden. Drei Millionen Euro wird es kosten, damit dann die einseitige Sperrung wieder aufgehoben werden kann – etwas, auf das auch Landrat Josef Hauner hofft. Schließlich sei der derzeitige Zustand „auf Dauer kaum mehr zumutbar“.

Und damit war man bei den Vorhaben des Landkreises: An der FS 19 zwischen Gammelsdorf und Landkreisgrenze und an der FS 33 zwischen Ast und Giesenbach (Gemeinde Kranzberg) wird der Deckenbelag erneuert. Die Ortsdurchfahrt Dietersheim (FS 20) wird ausgebaut. Der westliche Kreisverkehr in Mauern wird im August/September erneuert. Außerdem wird man zwischen Burghausen und Kirchdorf den Radweg anlegen, zählte Tiefbauamtsleiter Andreas Kämper die Vorhaben auf.

Und die Stadt? Die baut weiter fleißig an der Westtangente – ein Projekt, über das eh ständig informiert werde, wie Eschenbacher betonte: Erst im nächsten Jahr werde man die Brückenkappen an der Isarbrücke und der Hochtrasse erneuern und verbreitern – ein Zehn-Millionen-Projekt, das „technisch spannend“ sei und so geplant werde, dass der Verkehr weiter abgewickelt werden könne – allerdings eingeschränkt.

Spannend auch der Blick des Staatlichen Bauamts auf die Projekte der kommenden Jahre: Für die Ortsumfahrung von Enzelhausen (B 301) laufe das Planfeststellungsverfahren, für die Ortsumfahrungen von Hohenkammer und Fahrenzhausen sowie für Rudelzhausen sei man in den Planungen – ebenso wie für den vierspurigen Ausbau der B 301 zwischen der Anschlusstelle „Freising-Ost“ und der B 11 bei Marzling sowie der B 301 zwischen Flughafen München und der Ausfahrt „Freising Mitte“.

