Der Strom war abgestellt: Kerzen sorgen in Freisinger Wohnung für Feuerwehreinsatz

Wegen fahrlässiger Brandstiftung wird ermittelt: Ein 53-Jähriger vergaß brennende Kerzen auf seinem Fensterbrett, als er die Wohnung verließ - am Fenster begann es zu kokeln.

Freisnig - Zu einem Brandfall kam es in der Nacht zum Freitag gegen 22.15 Uhr. Der Einsatz wurde durch die Integrierte Leitstelle (ILS) an die Einsatzzentrale der Polizei übermittelt. Der ILS wurde ein aktiver Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus an der Johann-Braun-Straße gemeldet worden. Durch die Einsatzkräfte der Freisinger Feuerwehr konnte eine Rauchentwicklung im 2. Stockwerk in der Wohnung eines 53-Jährigen festgestellt werden, weshalb die Wohnungstüre gewaltsam geöffnet wurde. Es waren keine Personen in der Wohnung.

Der Wohnungsinhaber, der derzeit über keinen Strom verfügt - laut Polizei angeblich aufgrund Zahlungsrückstands abgestellt - hatte Kerzen aufstellt. Offensichtlich vergaß er die brennenden Kerzenstumpen auf einem hölzernen Fensterbrett im Bad und verließ die Wohnung. Das Kerzenwachs lief aus und das Fensterbrett und der Fensterrahmen waren verkohlt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde Schlimmeres verhindert. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Gegen den Wohnungsinhaber wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt