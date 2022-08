Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich: Landkreis Freising entwirft Notfallplan für einen mehrtägigen Blackout

Von: Helmut Hobmaier

Ein Leben im Dunkeln? Viele Landkreise – auch Freising – erarbeiten gerade einen Notfallplan für einen mehrtägigen Stromausfall. Dazu könnte es kommen, wenn im Winter verstärkt mit Strom geheizt wird. Symbolbild © Infantes/Press/dpa

Der Fall gilt aus unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Der Katastrophenschutz im Kreis Freising bereitet sich daher auf einen schweren Stromausfall im Winter vor.

Landkreis – Viele Landkreise erarbeiten derzeit einen Notfallplan für ein Ereignis, das vor wenigen Monaten noch undenkbar erschien: einen mehrtägigen Stromausfall – einen Blackout. Dazu könnte es kommen, wenn etwa bei noch geringerer Gaslieferung und einem harten Winter verstärkt mit Strom geheizt wird. Ein problematischer Blackout von mehreren Landkreiskommunen gleichzeitig wird zwar als unwahrscheinlich eingestuft, etwa vom Dachauer Landrat Stefan Löwl. Aber es sei auch „nicht auszuschließen“. Man wolle keine Schwarzmalerei betreiben. In der Hoffnung auf den besten Fall bereite man sich auf den schlimmsten vor. Das Freisinger Tagblatt hat zu diesem Thema bei der für Katastrophenschutz zuständigen Abteilung 31 („Öffentliche Sicherheit“) am Landratsamt Freising nachgefragt.

Wie bereitet sich der Landkreis Freising auf einen möglichen Blackout im kommenden Winter vor?

Das Landratsamt Freising bereitet sich nicht nur auf einen lang anhaltenden, großflächigen Stromausfall im kommenden Winter vor. In Arbeit ist eine Planung, die sich ganz generell mit der Problematik Stromausfall und den daraus entstehenden Problemen wie Ausfall der Kraftstoffversorgung, der Kommunikationsinfrastruktur, der Lebensmittelversorgung, der Trinkwasserversorgung und der Abwasserbeseitigung beschäftigt.

Wie weit ist man dabei schon gekommen?

Erste Ideen und Entwürfe hierzu wurden bereits im Januar 2021 gesammelt und zusammengetragen, konnten aber wegen der andauernden Einbindung der Katastrophenschutzbehörde in die Pandemiebekämpfung und die Flüchtlingsströme aus der Ukraine noch nicht tiefer verfolgt werden. Zwischenzeitlich wurde eine Projektgruppe zur Erstellung einer Notfallvorsorgeplanung ins Leben gerufen. Dieser Projektgruppe gehören Vertreter der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der beiden freiwilligen Hilfsorganisationen – Johanniter-Unfall-Hilfe und Bayerisches Rotes Kreuz – sowie Vertreter der Katastrophenschutzbehörde an. Ziel dieser Projektgruppe ist es, die Probleme, die durch einen lang andauernden Stromausfall entstehen, zu ermitteln und Abhilfemaßnahmen zu planen. Dazu können beispielsweise Planungen zu Anlaufstellen für die Bevölkerung gehören, wie sie während des verheerenden Unwetters über der Stadt Moosburg eingerichtet wurden. Aber auch Versorgungswege für Kraftstoff und Trinkwasser sowie eine funktionierende Lebensmittelversorgung gehören zu den Aufgaben der Projektgruppe.

Was hat man bereits in die Wege geleitet? Und was ist noch alles geplant?

Im Oktober wird es ein Expertengespräch zwischen Vertretern der nichtpolizeilichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben der Landkreise Freising, Erding und Ebersberg geben. Dieser über die Bundeswehr ermöglichte Wissensaustausch soll helfen, wichtige Schwerpunkte für möglicherweise auf uns zukommende Aufgaben zu setzen. Zudem wurde bereits im vergangenen Jahr ein Verzeichnis mit Betrieben aus dem Bereich der Kritischen Infrastruktur angelegt, um im Ereignisfall schnell die entsprechenden Verantwortlichen und Entscheidungsträger erreichen zu können. Des Weiteren wurden erste Beschaffungsmaßnahmen in die Wege geleitet. So ist angedacht, wichtige Stellen des Katastrophenschutzes mit Satellitentelefonen auszustatten, um einen ausfallsicheren Kommunikationsweg etablieren zu können.

Wird gerade eruiert, wer Gas nutzt?

Eine Abfrage der Einrichtungen zur Gasnutzung wie in anderen Landkreisen ist derzeit nicht in Planung. Über landratsamtsinterne Strukturen wie die FQA (Heimaufsicht), den Bereich Asyl, das Schul-, Jugend- oder Gesundheitsamt besteht Kontakt zu kritischen Bereichen wie Alten- und Pflegeheimen, Kindertagesbetreuungseinrichtungen, Schulen oder dem Klinikum Freising. Die Betreiber von kritischen Infrastrukturen halten abgesehen davon in der Regel eigene Notfallpläne vor, um den jeweiligen Betrieb im Ernstfall aufrecht erhalten zu können.

Wo gibt es Einsparpotenziale?

Dieser Frage gehen wir gerade im Rahmen einer Projektgruppe „Warmer Winter“ nach, was die Einsparpotenziale im Landratsamt, in den Landkreisschulen und im Klinikum betrifft.

In anderen Landkreisen läuft dazu gerade eine Abfrage. Auch in Freising?

Spezielle Abfragen, die über die reine Kontaktdatenerfassung hinausgehen, sind aktuell nicht in Planung. Sollte sich im weiteren Verlauf der Katastrophenschutzplanung zeigen, dass weitere Informationen von verschiedenen Stellen benötigt werden, würde eine direkte Kontaktaufnahme mit den betroffenen Stellen erfolgen.

Wie will man sicherstellen, dass dann noch die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften funktioniert?

Wegen der räumlichen Nähe zum Flughafen München sind ein Großteil der Feuerwehren noch mit den alten analogen Sprechfunkgeräten ausgestattet. Die analoge Gleichwelle wird noch immer zur Alarmierung genutzt und die Technik regelmäßig gewartet. Die Relaisstellen sind mit Batterien notstromversorgt. Diese Rückfallebene soll auch in Zukunft aufrechterhalten werden. Ein entsprechender Beschluss soll demnächst in den politischen Gremien eingebracht werden. Ein weiterer Baustein ist der geplante Aufbau einer Kommunikationsinfrastruktur über Satellitentelefone.

Wie können die Bürger dazu beitragen, einen Blackout zu verhindern? Gibt es dazu Tipps?

Ausführliche Informationen zur Selbsthilfe der Bevölkerung gibt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Auf der Startseite gibt es zudem eine Sammlung mit aktuellen Fragestellungen und weiteren Links. Zum Thema Energiesparen wird beispielsweise auf das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz verwiesen, die eine umfangreiche Sammlung zu diesem Thema erstellt haben. Informationen dazu gibt es hier: https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Thema/energiespartipps.html.

Wie können Bürger Vorsorge betreiben?

Viele Tipps erhält man im Ratgeber für Notfallvorsorge des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dort gibt es Checklisten und Hintergrundinfos, die auf Notsituationen vorbereiten. Bereits Maßnahmen wie die ausreichende Bevorratung von Trinkwasser und Lebensmitteln können helfen, in längeren Schadensfällen autark zu bleiben.

Wer ist bei der Vorbereitung eines Notfallplans involviert?

Die Erstellung eines Notfallplans liegt in der Verantwortung der Katastrophenschutzbehörde. Im Rahmen der Vorbereitungsmaßnahmen stehen wir in ständigem Austausch mit den Verantwortlichen bei Polizei, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und freiwilligen Hilfsorganisationen. Neben den Blaulichtorganisationen werden aber auch Betriebe der kritischen Infrastruktur mit eingebunden, um dadurch Gefährdungen für die Öffentliche Sicherheit und Ordnung zu minimieren.

Wer koordiniert das?

Konkret liegt die Koordination hier, im für Katastrophenschutzangelegenheiten zuständigen Sachgebiet 31 „Öffentliche Sicherheit“ des Landratsamts Freising.

Bis wann muss der Plan fertiggestellt sein?

Ein Katastrophenschutzplan wird nie wirklich ganz fertiggestellt sein. Solche Planungen leben von Erfahrungen, Neuerungen und Schadensereignissen, die sich ereignet haben. Wichtig ist, dass sich die Verantwortlichen im Vorfeld eines Ereignisses Gedanken über die notwendigen Aufgaben und Herausforderungen gemacht haben. Alleine durch die bei den Planungen geknüpften Netzwerke können plötzlich eintretende Gefahrenlagen effizient bearbeitet werden. Blickt man in andere Bundesländer, die eine umfassende Gefahrenabwehrplanung erstellt haben, so kann eine solche Planung und Umsetzung bis zu zehn Jahre dauen.

