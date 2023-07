Sturmböen heben in Freising Hausdach ab: Zugverkehr lahmgelegt, weil schon Trümmer auf die Gleise fielen

Langwierig gestalteten sich die Arbeiten an einem abgedeckten Dach in der Seilerbrücklstraße mit gravierenden Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Feuerwehr hat stressigen Einsatz zu bewältigen

Wie bereits in der Nacht zuvor zogen am Mittwochnachmittag wieder Unwetter über Freising und sorgten für etliche Feuerwehreinsätze.

Freising – „Langwierig gestalteten sich die Arbeiten an einem abgedeckten Dach in der Seilerbrücklstraße mit gravierenden Auswirkungen auf den Bahnverkehr“, meldete Freisings FFW-Pressesprecher Florian Wöhrl: „Gegen 16 Uhr setzten schwere Niederschläge gepaart mit Sturmböen über der Domstadt ein. Die Freisinger Feuerwehr wurde erneut zu einer Vielzahl von Einsätzen gerufen.“

Die Regenmassen hoben an der Mainburger Straße einen Gullydeckel aus dem Boden. Ein Autofahrer konnte das Hindernis nicht erkennen und überfuhr die Schachtabdeckung. Dabei wurde das Auto beschädigt. Auch in der Alten Poststraße mussten verstopfte Gullys geöffnet und gereinigt werden, damit das gestaute Wasser ablaufen konnte. Florian Wöhrl: „In der Bachstraße fiel ein Baum in eine Telefonleitung. Im Freisinger Stadtgebiet waren weitere umgestürzte Bäume zu beseitigen.“

+ Vom Korb der Drehleiter aus werden Teile des Blechdachs mit dem Trennschleifer entfernt. © FW

Gegen 17 Uhr wurde die Hauptfeuerwache in die Seilerbrücklstraße alarmiert. Das Blechdach eines unmittelbar an den Gleisen stehenden Gebäudes wurde vom Sturm abgehoben und der Kamin dabei massiv beschädigt. Teile des Kamins waren bereits ins Gleisbett gestürzt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass loses Blech in die Oberleitung fällt, wurde von der Bahn zunächst der gesamte Bahnhof Freising für den Zugverkehr gesperrt.

Blech mit Trennschleifer entfernt

„Nach einer ersten Erkundung von der Drehleiter der Feuerwehr aus konnten in Absprache mit dem Notfallmanager der Bahn drei der fünf Gleise wieder freigegeben werden. Für die beiden direkt am Haus vorbeiführenden Gleise musste die Oberleitung abgeschaltet bleiben, solange dort gearbeitet wurde. Anschließend entfernten Feuerwehrleute vom Korb der Drehleiter aus das abgedeckte Blech Stück für Stück mittels Trennschleifer. Ebenso musste die rund 100 Kilo schwere Betonabdeckplatte des Schornsteins abgenommen und der beschädigte Kamin rund zur Hälfte abgetragen werden.

Die Arbeiten dauerten rund drei Stunden, sodass der Zugverkehr erst gegen 20 Uhr wieder aufgenommen werden konnte“, schreibt Wöhrl.

Die Sicherungsmaßnahmen an dem Gebäude waren gegen 21.30 Uhr beendet. Beide Freisinger Feuerwachen waren mit bis zu acht Fahrzeugen und rund 35 Feuerwehrleuten über sechs Stunden hinweg im Einsatz.