Sturmtief Petra mit heftigen Auswirkungen in Freising: Amt gibt Aussichten auf kommende Tage

Sturmtief Petra hat auch im Landkreis Freising für Chaos gesorgt. Bäume stürzten um, Züge und Flüge fielen aus. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Sturmtief Petra hat auch im LAndkreis Freising gewütet.

Züge und Flüge mussten gestrichen werden.

Das Amt gab eine Prognose für die kommenden Tage ab.

Freising - Petra hat den Moosburger und Freisinger Pendlern am Dienstag früh übel mitgespielt: Das Sturmtief sorgte dafür, dass in der Nacht sowohl zwischen Freising und Langenbach als auch bei Pulling ein Baum in die Oberleitung krachte, so dass jeweils nur noch ein Gleis befahrbar war.

Die Folgen: Erhebliche Verspätungen und ein Umsteigen auf den Ersatzverkehr – Busse und Taxen wurden von der Bahn eingesetzt. In Mitleidenschaft gezogen wurde also nicht nur die S-Bahn, die am frühen Morgen nur zum Flughafen fuhr, sondern auch die Regionalzüge von und nach Landshut. Wegen des eingleisigen Verkehrs mussten zahlreiche Regionalzüge auf den Gegenverkehr warten – eine Geduldsprobe für die Pendler.

Sturmtief Petra wütet in Freising. Heftige Auswirkungen

Auch den Flugplan wirbelte Petra durcheinander. Kurz vor 6 Uhr wurde die Abfertigung wegen eines Gewitters eingestellt. Die Folge waren Verspätungen, 20 Flüge fielen aus.

Die Pegel von Amper und Isar waren in der Nacht kräftig angestiegen. Allerdings zeichnete sich bald ab, dass sich die steil ansteigende Pegelkurve bald abflachen und am nachmittag wieder nach unten zeigen würde. Um 9 Uhr meldete der Hochwassernachrichtendienst des Wasserwirtschaftsamts München, dass der Isar-Pegel in Freising seinen Scheitelpunkt beinahe erreicht hat. Meldestufe 1 wurde nicht überschritten.

Nach Sturmtief: Wetterprognose der kommenden Tage in Freising

Für die Glonn war am Dienstagvormittag im Oberlauf bereits ein deutliches Absinken zu beobachten, am Pegel Hohenkammer wird der Scheitel im Laufe des Vormittags erreicht sein, eine Meldestufe wird laut Wasserwirtschaftsamt auch hier nicht überschritten. Die Amper wird am Pegel Inkofen heute gegen Mittag die Meldestufe 1 überschreiten.

Der Scheitel dürfte mit etwa 245 Zentimeter dort erst gegen morgen früh erreicht sein. Ausblick des Amts: „Die Niederschläge haben deutlich nachgelassen und nach der Wetterprognose sind die nächsten Tage keine abflusswirksamen Niederschläge zu erwarten, so dass die Wasserstände in den nächsten Tagen wieder sinken. Die Feuerwehr Freising meldete sechs nächtliche Einsätze: „Jedes mal war es ein umgestürzter Baum, der beseitigt werden musste“, sagte Pressesprecher Florian Wöhrl dem Freisinger Tagblatt. Verletzte habe es aber nicht gegeben.