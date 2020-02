Sturmtief „Sabine“ beschädigt Freisinger Kirche: Blitz-Einsatz von THW und Feuerwehr

Sturmtief „Sabine“ hinterlässt Spuren: Metergroße Löcher klaffen im Dach der Christi-Himmelfahrts-Kirche in Freising. THW und Feuerwehr kümmern sich in einer Blitz-Aktion darum.

Freising – Als Dietmar Buchta, der 62-jährige Hausmeister der Freisinger Christi-Himmelfahrts-Kirche, am Montagmorgen das evangelische Gotteshaus an der Johannisstraße auf Schäden begutachten will, braucht er nicht lange suchen: Rund ums Gebäude liegen dutzende zerbrochene Schindeln verstreut, im Kirchdach klaffen metergroße Löcher. „Was für ein Riesenglück, dass keiner verletzt wurde“, denkt sich Buchta und sperrt rasch den Vorplatz ab. Dann wählt er die Nummer einer Dachdeckerfirma, und gleich danach von einer weiteren. „Wir sind alle im Einsatz“, tönt es durch den Hörer. Der Hausmeister ist ratlos.

+ Schadensbild von innen: Florian Erler (THW, l.) und Hausmeister Dieter Buchta bei der Dachstuhl-Inspektion unterm Kirchendach. © afo

Doch dann naht Hilfe von der Straße: Ein Wagen der Freisinger Feuerwehr stoppt vor der Tür, ein Gruppenführer steigt aus – und bietet Hilfe an. Dietmar Buchta zögert zunächst, er mag die Feuerwehr nicht von anderen Einsätzen abhalten. Nach Rücksprache mit Pfarrerin Dorothee Löser entscheidet man sich dann aber doch, das Angebot dankend anzunehmen.

Dachschindeln aus dem Privatbestand

Wenig später sausen Helfer von Feuerwehr und THW vor der Kirche auf und ab, bereiten die Drehleiter vor und schaffen neue Dachschindeln herbei. „Die stammen aus meinem Privatbestand, die hatte ich zufällig noch von einem Umbau übrig“, erzählt THW-Gruppenführer Florian Erler, der als Zimmerer arbeitet. Während die Ehrenamtlichen im Regen die Tonplatten in den Leiterkorb packen, steigen THW-Mann Erler und Hausmeister Buchta die Treppen zum Dachstuhl empor. Oben angekommen, verschaffen sie sich ein schnelles Schadensbild von innen. Es ist dunkel, Licht strahlt nur durch die Löcher im Dach herein. Dann ziehen sich die Männer wieder zurück, der Sturm heult immer noch bedrohlich durch die Dachritzen und keiner möchte eine Schindel auf den Kopf bekommen.

„Was die Helfer da leisten, ist schon super!“

Zurück auf der Straße beobachten beide die Männer, die in schwindelnder Höhe Schindel für Schindel behutsam ins Dach hängen. Kein Job für schwache Nerven, einer der Helfer muss sich dafür auf den Bauch legen und ragt aus dem Korb heraus. Dietmar Buchta blickt gespannt nach oben, dann sagt er: „Also was die Helfer da leisten, ist schon super!“ Florian Erler aber hört das Lob nicht mehr, denn seine Ohren hängen schon wieder am Funkgerät, wo die nächsten Sturm-Einsätze koordiniert werden.

