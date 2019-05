„Einrichtung gehört mitten in die Stadt“: Freisinger Sucht-Beratungsstelle feiert Erfolgsgeschichte

Das Zehnjährige der Kontakt- und Begegnungsstätte (KoB) für Suchtkranke in Freising war mehr als ein Anstands-Jubiläum: In der Prop-Einrichtung wurde eine unerwartete Erfolgsgeschichte gefeiert.

Freising – Ob das Angebot überhaupt angenommen würde, das traute sich am 14. April 2009 noch niemand zu prophezeien. Mit der Adresse Heiliggeistgasse 1, im Herzen von Freising, war die Lage der an diesem Tag frisch eröffneten Kontakt- und Begegnungsstätte (KoB) für suchtkranke Menschen zwar optimal. Aber für die Zielgruppe bedeutet jedes Hilfsangebot auch immer eine Riesenhürde, die es zu überwinden gilt. Einrichtungsleiter Felix Hartl und die Sozialpädagogin Petra Helsper standen also mitten in Karton-Bergen, hatten weder Stühle noch Tische aufgebaut, als Herr H. zur Tür hereinkam. Der allererste Besucher fackelte nicht lange, krempelte die Ärmel hoch, baute Möbel auf und schleppte Unmengen an Kartonagen zum Wertstoffhof. „Das ist mein Startprogramm“, scherzte er.

Herr H. blieb nicht lange der einzige Besucher. Die Einrichtung des Vereins Prop, diealkoholgefährdeten, alkoholabhängigen und mehrfach abhängigen Menschen aus dem Landkreis Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht, zog in den folgenden zehn Jahren eine Vielzahl an Hilfesuchenden an. Die KoB bietet ihnen ein tagesstrukturierendes Angebot, das darauf abzielt, dem sozialen Rückzug sowie der psychischen wie physischen Verelendung entgegenzuwirken und eine sinnvolle Tagesgestaltung zu ermöglichen. Gleichzeitig können die Klienten mit professionellem und wertschätzenden Beistand den Weg in ein suchtmittelfreies Leben finden. Dass der Bedarf dafür immens ist, zeigt der Rückblick von Felix Hartl, der nach wie vor die Einrichtung leitet: „Seit zehn Jahren gab es keinen einzigen Tag, an dem die KoB nicht gut besucht war.“

Geschützter Raum für Suchtkranke

Dass dies der Wahrheit entspricht, davon war jeder Gast der Geburtstagsfeier am Montag überzeugt: In den Räumen der Einrichtung war nicht nur jeder Sitz-, sondern auch jeder Stehplatz belegt. Bis vor die Tür drängten sich die Menschen, die aus Dankbarkeit für ein geregeltes Leben gekommen waren – oder ihre Freude über das erfolgreiche Konzept zum Ausdruck bringen wollten.

Bezirkstagsvizepräsident Rainer Schneider etwa. Der Bezirk Oberbayern, der im Bereich Gesundheit und Soziales als Träger auftritt, finanziert im Freisinger KoB 20 Plätze. „Wie ich gehört habe, sind sie zu 100 Prozent ausgelastet“, sagte Schneider. Er lobte das niederschwellige Angebot, das Suchtkranken einen geschützten Raum biete, „jederzeit und ohne Anmeldung“. Die Freiwilligkeit des Angebots sei dabei ein ebenso entscheidender Faktor. Die „vielleicht wichtigste Aufgabe“ der KoB sah Schneider darin, „dass jemand zum Reden da ist, und das in einer Atmosphäre des Vertrauens“. Nicht selten sei das der erste Impuls für eine Wende.

KoB ist „hochgradig effektiv und erfolgreich“

In vielerlei Hinsicht „besonders“ bezeichnete Andreas Czerny, Geschäftsführer von Prop e.V., die Einrichtung. „Die KoB Freising ist hochgradig effektiv und erfolgreich, hier werden viele Menschen erreicht und mit großer Nachhaltigkeit und Geduld stabilisiert.“ Am meisten fasziniere ihn jedoch der Grad an Akzeptanz, den die Einrichtung in der Bevölkerung erfahre, so Czerny, was sich auch an der zentralen Lage in der Altstadt zeige. Sein Dank gelte daher neben den Trägern, Förderern und Mitarbeitern auch den Freisinger Bürgern, „die uns mit so viel Toleranz und Menschlichkeit begegnen“.

Darüber zeigte sich auch OB Tobias Eschenbacher hocherfreut. Er fand: „So eine Einrichtung gehört mitten in eine Stadt.“ Er wünschte den Anwesenden „in dieser tollen Einrichtung“, dass die KoB noch lange ein warmer Ort bleibe: „Für Leute, die auf der Suche nach Hilfe sind und hier wieder einen Faden zum Leben finden, an den sie anknüpfen können.“

