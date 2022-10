Super Ergebnisse für künftige Freisinger Sozialpädagogen

Gebührende Würdigung: Bürgermeisterin Eva Bönig, Landrat Helmut Petz, Schulleiter Daniel Spreng sowie die stellvertretende Schulleiterin Michaela Then (hinten, v. l.) gratulierten den besten Schülerinnen (vorne, v. l.) : Nadine Kussauer (1,02), Kora Fischer (1,06), Veronika Nefzger (1,06), Kathrin Hausner (1,19), Veronika Scheinecker (1,25). Nicht auf dem Foto: Selina Sturm (1,06) und Selina Hammer (1,19). © Lehmann

Die Absolventen der Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik in Freising schnitten heuer glänzend ab. Trotz erschwerter Bedingungen.

Freising – Die Absolvia der Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik hat unter erschwerten Bedingungen hervorragende Ergebnisse erzielt. Sieben der insgesamt 36 Prüflinge schnitten mit 1,3 oder besser ab.

Die Stimmung bei der Verabschiedung des Jahrgangs 2022 an der staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik im Berufsschulzentrum (BSZ) war prächtig. Aus gutem Grund, denn obwohl Corona den AbsolventInnen ordentlich zu schaffen gemacht hatte, haben sie am Ende überdurchschnittliche Leistungen erzielt. Wie BSZ-Schulleiter Daniel Spreng in seiner Rede deutlich machte, haben zwölf der AbsolventInnen „so ganz neben der anspruchsvollen Ausbildung auch noch die Fachhochschulreife erreicht“. Studiendirektorin Michaela Then zeigte sich nicht minder zufrieden mit dem Abschlussjahrgang 2022. Sie hob insbesondere hervor, dass es erstmals AbsolventInnen der sogenannten „PRAX-Klasse“ zu verabschieden gelte.

Ein Zeichen der Wertschätzung

„Seit 2012 werden an der Fachakademie für Sozialpädagogik ErzieherInnen ausgebildet, anfangs klassisch gegliedert, seit 2019 auch praxisintegriert, besser bekannt unter OptiPRAX“, erklärte Then den zahlreichen Anwesenden. Dass sich mit Landrat Helmut Priller und Bürgermeisterin Eva Bönig auch zwei prominente Gratulanten befanden, das werteten sowohl Then als auch Spreng als Zeichen der Wertschätzung. Bönig stellte fest, dass die Ausbildung der Absolvia im Fachbereich Sozialpädagogik „weder kurz noch einfach war“.

Harsche Kritik an Ministerin Scharf

Vor diesem Hintergrund übte sie harsche Kritik an einer Aussage von Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU). Die hatte in Anspielung auf den Personalmangel davon gesprochen, dass den Beruf auch Quereinsteiger ausüben könnten. In neuen Einstiegsgruppen etwa könne „auch die Oma betreuen oder jemand, der den Job gerne macht“, zitierte Bönig die Ministerin. Süffisant fügte sie an: „Ja, klar, ich wäre auch gerne Hirnchirurg geworden.“ Nur so aus Spaß an der Freude quasi. Ein Seitenhieb, für den es viel Applaus gab.

Sie haben es geschafft: Vor kurzem wurden den Absolventinnen und Absolventen der Fachakademie für Sozialpädagogik am Berufsschulzentrum Freising die Abschlusszeugnisse im Rahmen eines Festakts überreicht. Sie werden künftig als Erzieherinnen und Erzieher arbeiten. © Lehmann

Auch Petz zollte dem Abschlussjahrgang Respekt. „Alle Achtung vor den Einstiegsmodalitäten und den Inhalten, die hier vermittelt werden“, lobte der Landrat. Er sprach von „Tiefgang“ und davon, dass neben Pädagogik auch Psychologie, Praxis und Methodenlehre zu den Lehrinhalten an der Fachakademie zählen würden. Laut Petz stehen den AbsolventInnen alle Wege offen. „Also, wenn wir Gespräche mit SozialpädagogInnen führen, dann erfahren wir, dass die neben uns noch mindestens zehn andere potenzielle Arbeitgeber haben“, sagte Petz über die Berufschancen der Absolvia 2022.

„Schweißgebadet bestanden“

Die Hochgelobten selbst gaben sich betont lässig. Sie hätten die Abschlussrede „mit der gleichen Sorgfalt, Hingabe und Motivation“ in Angriff genommen wie Klausuren und Prüfungen, sagte Studierendensprecher Michael Wellenhofer. „Also haben wir gestern damit angefangen“, flunkerte er. Was natürlich für Gelächter sorgte. Studierendensprecherin Marie Breil stapelte ebenfalls tief. Manche seien gut vorbereitet gewesen auf die Prüfungen und Klausuren, andere hätten so gut wie keinen Durchblick gehabt. Nichtsdestotrotz hätten nach mehreren Wochen voller Anspannung alle die Prüfungen „schweißgebadet bestanden“.

Zu guter Letzt folgte noch eine von Musik untermalte interessante Fotostrecke mit schönen Impressionen der gemeinsam verbrachten Zeit. Darunter waren auch Bilder von den Vorbereitungen auf das leider ausgefallene Musical „Narnia“ und gemeinsamen Ausflügen. Auch hierfür gab es natürlich begeisterten Beifall.

