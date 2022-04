Super-Spenden-Sprint: Schüler der Karl-Meichelbeck-Realschule erlaufen über 23.000 Euro

Von: Wolfgang Schnetz

Rund 200 Schülerinnen und Schüler der Karl-Meichelbeck-Realschule legten insgesamt zusammen 2501 Runden zurück. © Schule

Die Schüler der Karl-Meichelbeck-Realschule ergreifen die Initiative: Bei ihrem Benefiz-Lauf sammelten sie über 23.000 Euro für die Menschen in der Ukraine.

Freising – Ob Extremsportler, Vereinssportler oder Läufer für den guten Zweck: Alle aus der Schulgemeinschaft nahmen an der Ukraine-Benefiz-Laufaktion der Karl-Meichelbeck-Realschule teil – mit einem großen Erfolg: Die Fachschaft Sport übergab letztlich im Beisein der Schülersprecher 23 333,61 Euro an Schulleiter Bernd Friedrich.

Lehrerin Martina Walk fasst zusammen, um was es ging: „Im Vordergrund standen der Zusammenhalt, die Schulgemeinschaft und die Hilfe für die Menschen in der Ukraine.“ Ein Team aus Sportlehrerinnen, Sportlehrern sowie Schülerinnen und Schülern hatten den Spendenlauf auf die Beine gestellt. Der Sponsorenlauf war die erste größere Veranstaltung der Schulgemeinschaft seit zwei Jahren. Etwa 200 Schülerinnen und Schüler übertrafen dabei alle Erwartungen und legten insgesamt zusammen 2501 Runden zurück. Der ausdauerndste Läufer schaffte 24 Runden.

Schulleiter Friedrich: Schüler wollten die „Trauer und Erschütterung nicht einfach so schweigend hinnehmen“

Benefizläufe gibt es viele, doch die Freisinger Schülerinnen und Schüler wussten genau wofür sie liefen: „Für die Menschen in der Ukraine, die bis vor wenigen Wochen ein ganz normales Leben hatten“, betont Martina Walk, „und dafür, dass der Frieden wieder in dieses Land zurückkehrt.“ Die Schüler seien erschüttert über das, was in der Ukraine passiere und wollten helfen, ergänzt Schulleiter Bernd Friedrich: „Trauer und Erschütterung über die Ereignisse wollten die Schülerinnen und Schüler jedoch nicht einfach so schweigend hinnehmen und entschlossen sich deshalb dazu, als Schule die Initiative zu ergreifen.“ (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Spenden-Lauf der Karl-Meichelbeck-Realschule: Erlös kommt „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“ zugute

Bei der Aktion habe man deutlich ein Gefühl von Zusammenhalt gespürt, so Walk: „Sei es, dass die einzelnen Jahrgänge sich anfeuerten oder Freunde ihr Tempo einander anpassten und sich gegenseitig motivierten, wenn das Laufen schwieriger wurde.“ Die Veranstaltung habe gezeigt, „wie wichtig der Zusammenhalt in diesen Zeiten ist“. Der Sponsorenlauf zog auch noch weitere Kreise in der Schulfamilie: „Einige Klassenleiter konnten größere Einzelspenden von Eltern oder Firmen entgegennehmen. 23 333,61 Euro kamen schließlich zusammen. Der Erlös kommt dem „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“ für die Ukraine zugute.

Martina Walk: „Hervorzuheben ist der Einsatz der Klasse 6 a, die durch ihren Kuchenverkauf und die Herstellung gedrechselter Holzteller schon als Klasse 461,11 Euro spendete.“ Und dann gibt es noch Lisa, eine selbstbewusste Schülerin aus der Klasse 5 b. Sie machte mit ihrem Einsatz alle sprachlos: Ganz allein sammelte sie in ihrem Umfeld 1198,50 Euro und spendete sie an die Ukraine-Hilfe.

